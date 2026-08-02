Nghị quyết số 57- NQ/TW: Lấy doanh nghiệp làm trung tâm đổi mới sáng tạo

Tây Ninh đang chuyển mạnh từ tư duy hỗ trợ đơn lẻ sang xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo đồng bộ, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, coi các “bài toán lớn” của thực tiễn là động lực để huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần tạo dư địa tăng trưởng mới cho địa phương.

Theo ông Phạm Tấn Hòa- Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, mục tiêu của tỉnh đến năm 2030 là hình thành hệ thống đổi mới sáng tạo mở, liên kết chặt chẽ giữa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ; qua đó đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.

Ông Phạm Tấn Hòa cho biết, điểm mới của mô hình này là mọi hoạt động đổi mới sáng tạo đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của người dân, doanh nghiệp và địa phương. Hệ thống sẽ vận hành theo chuỗi khép kín gồm 7 bước: tiếp nhận bài toán, phân loại, chẩn đoán, kết nối nguồn lực, thử nghiệm giải pháp, đo lường kết quả và nhân rộng mô hình; bảo đảm các giải pháp được đánh giá bằng hiệu quả thực chất thay vì chỉ dừng ở ý tưởng hoặc hoạt động phong trào.

Đến năm 2030, Tây Ninh đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái với tối thiểu 300 chủ thể đổi mới sáng tạo, thu hút ít nhất 50 chuyên gia, nhà khoa học, cố vấn và nhà đầu tư đồng hành cùng các hoạt động đổi mới sáng tạo của tỉnh; 100% sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã bố trí đầu mối tham gia kết nối, triển khai các hoạt động của hệ thống.

Đồng thời, tỉnh sẽ hình thành chương trình ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ 300-350 dự án khởi nghiệp, trong đó 50-70 doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng phát triển và mở rộng thị trường.

Một trong những trọng tâm được tỉnh ưu tiên là xây dựng nền tảng dữ liệu phục vụ điều hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Tây Ninh sẽ phát triển bản đồ số về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với tối thiểu 1.000 hồ sơ tác nhân, xây dựng cổng tiếp nhận bài toán đổi mới sáng tạo, vận hành hệ thống theo dõi 20 chỉ số cốt lõi và công bố Báo cáo đổi mới sáng tạo hằng năm.

Mục tiêu đặt ra là tiếp nhận ít nhất 100 bài toán đổi mới sáng tạo mỗi năm, tạo cơ sở kết nối doanh nghiệp với các chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học và nhà đầu tư.

Vùng nguyên liệu mãng cầu Bà Đen là một trong những lợi thế của Tây Ninh để phát triển nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Ông Phạm Tấn Hòa cho hay, Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh sẽ được nâng cấp trở thành đầu mối điều phối toàn bộ hệ thống đổi mới sáng tạo của tỉnh. Trung tâm không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, thương mại hóa kết quả nghiên cứu mà còn đóng vai trò kết nối nguồn lực, chuyên gia và các tổ chức hỗ trợ trong và ngoài tỉnh.

Song song đó, Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị của tỉnh sẽ tiếp tục được nâng cấp theo hướng số hóa dữ liệu cung-cầu công nghệ, tăng cường kết nối chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu.

Đối với khu vực doanh nghiệp, Tây Ninh sẽ triển khai Chương trình hỗ trợ 100 doanh nghiệp nâng cao năng suất trong giai đoạn 2026-2027; phấn đấu ít nhất 30 doanh nghiệp có cải tiến rõ rệt về năng suất, chất lượng hoặc chi phí sau khi được hỗ trợ.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, áp dụng tiêu chuẩn, sở hữu trí tuệ và truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Đổi mới sáng tạo cũng sẽ được thúc đẩy tại các lĩnh vực có lợi thế của Tây Ninh như công nghiệp xanh và thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế cửa khẩu, du lịch thông minh và kinh tế số.

Tỉnh đặt mục tiêu xây dựng 3 chuỗi nông sản ứng dụng truy xuất nguồn gốc số, triển khai 1 mô hình logistics số, 1-3 mô hình công nghiệp xanh, thông minh, đồng thời lựa chọn 20 doanh nghiệp dẫn dắt để hình thành mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp và các dự án khởi nghiệp sáng tạo.

Ông Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh, việc phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo không chỉ hướng tới hình thành thêm các doanh nghiệp khởi nghiệp mà còn tạo nền tảng để giải quyết những vấn đề phát triển của địa phương bằng khoa học, công nghệ và dữ liệu.

Đây cũng là giải pháp quan trọng để cụ thể hóa Nghị quyết số 57- NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững cho tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn tới./.

Tây Ninh: Chuẩn hóa dữ liệu xử lý vi phạm hành chính trên môi trường số Mục tiêu trong năm 2026 của tỉnh Tây Ninh là hoàn thành các điều kiện để kết nối, cập nhật, đồng bộ dữ liệu xử lý vi phạm hành chính của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.