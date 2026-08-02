OPEC+ hoàn tất lộ trình khôi phục sản lượng bị cắt giảm năm 2023

Các quốc gia chủ chốt của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là nhóm OPEC+, đã thông qua quyết định tăng hạn ngạch sản xuất.

Động thái này không chỉ hoàn tất kế hoạch khôi phục nguồn cung từng bị cắt giảm từ năm 2023, mà còn tạo tiền đề để các thành viên bơm thêm dầu ra thị trường ngay khi xung đột tại Trung Đông chấm dứt.

Thông báo phát đi sau cuộc họp trực tuyến ngày 2/8 của nhóm cho biết 7 thành viên do Saudi Arabia và Nga dẫn đầu đã nhất trí nâng mục tiêu sản lượng chung thêm 188.000 thùng/ngày trong tháng Chín.

OPEC+ vẫn đều đặn nâng hạn ngạch khai thác qua từng tháng trong suốt thời gian diễn ra cuộc chiến tại Iran, ngay cả khi nguồn cung từ khu vực này vẫn bị hạn chế do xung đột.

Tuần trước, hãng tin Bloomberg đưa tin OPEC+ hiện có kế hoạch giữ nguyên sản lượng trong thời gian còn lại của năm 2026 sau đợt tăng vào tháng Chín tới.

Dù mức tăng nói trên hiện chỉ mang tính biểu trưng, động thái này có thể tạo điều kiện cho Saudi Arabia gia tăng khai thác một khi dòng chảy dầu từ Vịnh Ba Tư trở lại bình thường, qua đó góp phần bù đắp cho các kho dự trữ đang cạn kiệt trên toàn cầu.

Tình trạng siết chặt nguồn cung do xung đột gây ra đang đẩy giá các loại nhiên liệu như xăng và dầu diesel lên cao, làm dấy lên lo ngại về một đợt bùng phát lạm phát mới.

Mới đây, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ hoãn các đợt tấn công mới nhắm vào Iran, sau khi nước này cùng các quốc gia Trung Đông khác thông báo với ông rằng họ đang nỗ lực hướng tới một thỏa thuận.

Kế hoạch gia tăng nguồn cung của OPEC+ có thể làm xuất hiện trở lại tình trạng dư thừa nguồn cung tạm thời như từng xảy ra trong đợt ngừng bắn giữa Mỹ và Iran hồi tháng Bảy.

Giới quan sát nhận định tình trạng dư cung này nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong nửa cuối năm 2026.

Bên cạnh đó, việc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) rời khỏi OPEC vào tháng Năm cũng làm dấy lên những đồn đoán về khả năng nhóm này có thể sẽ rơi vào một cuộc đua giành thị phần trong tương lai.

Cuộc họp tiếp theo của OPEC+ dự kiến diễn ra vào ngày 6/9./.

OPEC+ tăng hạn ngạch sản lượng dầu trong bối cảnh Trung Đông dần ổn định OPEC+ dự kiến sẽ đánh giá lại hạn ngạch của các thành viên vào cuối năm nay dựa trên năng lực khai thác thực tế của từng quốc gia; đây được dự báo sẽ là bài toán hóc búa đối với tổ chức này.

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