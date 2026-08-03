Triều Tiên quan ngại các hoạt động quân sự của Mỹ, Nhật Bản và NATO

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, Triều Tiên đã bày tỏ quan ngại một số hoạt động quân sự của Mỹ, Nhật Bản và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho rằng các động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng khu vực và là dấu hiệu chuẩn bị cho xung đột.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) và báo Rodong Sinmun ngày 2/8, Bình Nhưỡng đã phản đối các cuộc thảo luận tại Nhật Bản về khả năng điều chỉnh “ba nguyên tắc phi hạt nhân,” gồm không sở hữu, không sản xuất và không cho phép triển khai vũ khí hạt nhân.

Trước đó, Bình Nhưỡng cũng đã phản ứng việc Mỹ tái cơ cấu lực lượng tại Nhật Bản, trong đó có kế hoạch tăng cường năng lực của Bộ Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Nhật Bản. Bình Nhưỡng cho rằng động thái này, cùng với hợp tác quân sự Mỹ-Nhật và Hàn-Mỹ-Nhật, nhằm chuẩn bị cho các tình huống xung đột tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ngoài ra, Triều Tiên còn bày tỏ quan ngại kế hoạch của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương nhằm hiện đại hóa hệ thống lưu trữ và phân phối nhiên liệu quân sự, coi đây là hoạt động chuẩn bị cho chiến tranh, đồng thời chỉ trích sự tham gia của một số quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương trong cuộc tập trận hải quân đa quốc gia RIMPAC 2026 tại Hawaii, cho rằng đây là biểu hiện của việc liên minh này mở rộng hiện diện quân sự sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trước đó, ngày 22/7, Hội đồng Bắc Đại Tây Dương (NAC), cơ quan hoạch định chính sách cao nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, đã thông qua kế hoạch trị giá 27 tỷ euro (khoảng 31 tỷ USD) nhằm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng lưu trữ và phân phối nhiên liệu quân sự.

Kế hoạch bao gồm xây dựng các cơ sở mới, trong đó có hệ thống đường ống tại các khu vực phía Đông và Đông Nam của liên minh.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương khẳng định việc củng cố năng lực hậu cần, bao gồm hệ thống nhiên liệu, là một phần trong nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ và bảo đảm năng lực ứng phó trước các tình huống an ninh mới./.

Phản ứng của Triều Tiên trước việc Hàn-Mỹ-Nhật tăng cường hợp tác quân sự Triều Tiên cho rằng việc mở rộng hợp tác quân sự ba bên có thể làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự trong khu vực, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường năng lực quốc phòng.