Nỗ lực tìm lại thân nhân cho cán bộ đi B

Mỗi hồ sơ được kết nối thành công trả lại một cái tên, một ký ức cho gia đình, góp phần nối liền quá khứ với hiện tại, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Những bộ hồ sơ lưu trữ không chỉ lưu giữ tư liệu lịch sử mà còn góp phần kết nối những gia đình sau hàng chục năm ly tán. Nỗ lực xác minh, trao trả hồ sơ cán bộ đi B của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 đang mang lại những cuộc đoàn tụ đầy ý nghĩa, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Hơn 60 năm trước, ông Lê Tài (bí danh Trung Liên), quê ở xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, lên đường đi B rồi bặt tin đến nay. Từ hồ sơ về ông được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, hành trình tìm lại thân nhân của người cán bộ đi B đã được bắt đầu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, Đảng ủy xã Tư Nghĩa đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia tìm kiếm. Cán bộ địa phương trực tiếp gặp gỡ các cán bộ lão thành và người thân trong dòng họ để rà soát, xác minh những thông tin còn lưu lại.

Ông Nguyễn Đăng Vinh-Bí thư Đảng ủy xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Hiện nay, cha mẹ, anh chị em ruột của ông Lê Tài đều mất hết, chỉ còn lại cháu dâu cho nên cũng là một vấn đề khó khăn”

Bước ngoặt mở ra khi đoàn công tác nhìn thấy di ảnh cụ Lê Tấn Huỳnh trên bàn thờ, chính là tên người cha ruột của ông Lê Tài được ghi trong hồ sơ lưu trữ. Tiếp tục đối chiếu các thông tin về anh, chị, em, mọi dữ liệu đều trùng khớp. Những manh mối này giúp xác định chính xác thân nhân của ông Lê Tài sau hơn 60 năm thất lạc.

Bà Hồ Thị Phó-cháu dâu ông Lê Tài cho biết: “Biết ông chú từ lâu rồi nhưng không biết chết hay sống thôi. Trước mắt mừng là vì biết được ngày mất của chú. Giờ còn sống thì mỗi năm đến ngày đó mình làm mâm cúng, thắp cho chú nén nhang là được rồi.”

Câu chuyện của ông Lê Tài chỉ là một trong hàng chục nghìn hồ sơ cán bộ đi B đang được Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 nỗ lực xác minh, trao trả cho chính chủ và thân nhân.

Mỗi hồ sơ được kết nối thành công không chỉ trả lại một cái tên, một ký ức cho gia đình, mà còn góp phần nối liền quá khứ với hiện tại, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc./.