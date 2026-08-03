Chủ tịch Quốc hội: Không để thể chế trở thành điểm nghẽn của phát triển

Khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, hoàn thiện pháp luật, khơi thông nguồn lực để không bỏ lỡ thời cơ phát triển đất nước.

Sáng 3/8, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Hà Nội với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, kỳ họp tập trung vào công tác lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, thể hiện quyết tâm chính trị trong việc kịp thời thể chế hóa, triển khai các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển, không để lỡ thời cơ của đất nước.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 15 luật và 4 nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật, đồng thời xem xét 7 vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược và hệ thống đô thị quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ tài liệu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, nhất là đối với các nội dung còn có ý kiến khác nhau và những vấn đề tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; quyết tâm thực hiện hiệu quả 4 bước chuyển chiến lược theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan của Quốc hội, từng đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy trong xây dựng pháp luật; chính sách, pháp luật được ban hành thực sự bám sát thực tiễn; đi trước, mở đường cho phát triển; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy chất lượng, hiệu quả thực thi của hệ thống pháp luật làm thước đo của hoạt động lập pháp.

Hoàn thiện cơ sở pháp lý để xử lý hiệu quả những vấn đề cấp bách đặt ra từ thực tiễn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khơi thông các nguồn lực, hình thành các động lực tăng trưởng mới; hoàn thiện pháp luật phục vụ việc vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 3 cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi đôi với đảm bảo nguồn lực, điều kiện thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật; thẩm định kỹ tính khả thi, nguồn lực, hiệu quả đầu tư đối với các dự án quan trọng quốc gia, hạn chế tối đa việc điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc tăng vốn trong quá trình triển khai.

Khẳng định quyết tâm không để thể chế trở thành điểm nghẽn đối với phát triển nhanh, bền vững, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu chủ động rà soát những vướng mắc của pháp luật trong thực tiễn, đề xuất sửa đổi, bổ sung bảo đảm chất lượng, khả thi, góp phần xây dựng Quốc hội khóa XVI trở thành nhiệm kỳ kiến tạo thể chế phát triển.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất sẽ hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với chất lượng cao./.