Quy định 207-QĐ/TW: Thước đo mới về trách nhiệm nêu gương của đảng viên

Việc Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm đã nhận được sự đồng tình của nhiều cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Nhiều ý kiến đánh giá, so với quy định trước đây, các nội dung lần này được bổ sung, cụ thể hóa, bám sát yêu cầu thực tiễn, nhất là trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín.

Quy định mới không chỉ siết chặt kỷ luật, kỷ cương mà còn đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của mỗi đảng viên.

Bà Huỳnh Thị Thanh Bình, Trưởng ban Xây dựng Đảng kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, cho hay một trong những điểm mới đáng chú ý của Quy định số 207-QĐ/TW là đã cụ thể hóa trách nhiệm của đảng viên trong việc sử dụng internet, mạng xã hội, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo (AI), đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Nếu như trước đây quy định chủ yếu tập trung vào việc bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước và không phát tán thông tin trái quy định thì Quy định 207-QĐ/TW đã mở rộng phạm vi điều chỉnh, yêu cầu đảng viên không được cung cấp, đăng tải, chia sẻ hoặc phát tán thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng, dữ liệu thuộc danh mục bí mật; đồng thời, nghiêm cấm việc lợi dụng Internet, mạng xã hội, nền tảng số hoặc AI để tạo lập, phát tán thông tin xuyên tạc, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đây là bước hoàn thiện quan trọng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tính nêu gương của đảng viên trong không gian mạng.

Việc triển khai Quy định 207-QĐ/TW được thực hiện song song với Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân, tài khoản mạng xã hội. Theo đó, đảng viên không chỉ chấp hành nghiêm những điều không được làm mà còn phải phát huy vai trò tiên phong trong sử dụng mạng xã hội đúng chuẩn mực, có trách nhiệm; chủ động lan tỏa thông tin chính thống, thông tin tích cực; tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

"Đối với cấp ủy cơ sở, chúng tôi xác định việc quán triệt Quy định 207-QĐ/TW gắn với Quy định 85-QĐ/TW là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Cùng với việc đưa nội dung này vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tăng cường bồi dưỡng kỹ năng số, kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên khi tham gia không gian mạng. Qua đó, xây dựng hình ảnh người đảng viên tiên phong, gương mẫu cả trong đời sống thực và trên môi trường số, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và văn minh," bà Thanh Bình, chia sẻ thêm.

Ông Hồ Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nhựt Tảo (Tây Ninh). (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Theo ông Hồ Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh, nhận thấy việc Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay. Đây không chỉ là cơ sở để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện mà còn góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và kỳ vọng của nhân dân.

Điều ông Tùng tâm đắc nhất là Quy định số 207 đã bổ sung, cụ thể hóa nhiều nội dung liên quan đến công tác cán bộ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, hành vi đưa, nhận hối lộ, môi giới hối lộ cũng như việc tặng, nhận quà nhằm tác động đến quá trình giải quyết công việc hoặc phân bổ nguồn lực.

Những quy định này rất rõ ràng, dễ nhận diện, giúp mỗi cán bộ, đảng viên hiểu đúng giới hạn, biết rõ điều gì được làm và điều gì tuyệt đối không được làm, từ đó chủ động phòng ngừa vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.

Với công tác Mặt trận ở cơ sở, chúng tôi thường xuyên tham gia giám sát, phản biện xã hội, vận động nhân dân, phối hợp thực hiện các chương trình an sinh xã hội, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của người dân và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Vì vậy, đội ngũ cán bộ Mặt trận càng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ, tuyệt đối không để các mối quan hệ cá nhân hay lợi ích riêng chi phối công việc. Có như vậy mới giữ được niềm tin của nhân dân và phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Ông Hồ Văn Tùng cũng đánh giá cao việc Quy định số 207 tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Theo ông, khi người lãnh đạo thực sự gương mẫu, liêm chính, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động thì sẽ tạo sức lan tỏa tích cực đến tập thể, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm.

Đồng thời, việc Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW được ban hành cũng giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra có cơ sở thống nhất trong việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm, bảo đảm Quy định số 207 đi vào cuộc sống một cách hiệu quả.

"Quy định số 207 không phải để làm cho cán bộ, đảng viên e dè hay né tránh trách nhiệm, mà nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung nhưng luôn trong khuôn khổ kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đối với mỗi cán bộ Mặt trận, việc nghiêm túc học tập, quán triệt và thực hiện đúng Quy định số 207 cùng Hướng dẫn số 02 là trách nhiệm, đồng thời cũng là điều kiện để nâng cao chất lượng công tác, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh và đáp ứng niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân," ông Hồ Văn Tùng, cho biết thêm.

Ông Nguyễn Hữu Lý, đảng viên hưu trí khu phố Tân Xuân 1, phường Long An (Tây Ninh). (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Ông Nguyễn Hữu Lý, đảng viên hưu trí khu phố Tân Xuân 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh, nhận thấy Quy định số 207 không chỉ dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý mà còn đặt ra yêu cầu rất cụ thể đối với mỗi đảng viên trong việc tu dưỡng đạo đức, lối sống và trách nhiệm trước cộng đồng. Điều ông Lý tâm đắc là nhiều quy định đã bám sát thực tiễn đời sống xã hội hiện nay, nhất là yêu cầu đảng viên phải đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, không được thờ ơ, vô cảm trước cái sai, đồng thời giữ gìn chuẩn mực trong ứng xử, sinh hoạt và các mối quan hệ xã hội.

Trong bối cảnh thông tin trên không gian mạng phát triển rất nhanh, mỗi đảng viên càng phải thận trọng trong phát ngôn, chia sẻ thông tin, luôn kiểm chứng trước khi lan truyền để không vô tình tiếp tay cho thông tin sai lệch hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, mỗi người cần phát huy tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn đấu tranh, phản ánh những biểu hiện tiêu cực, vi phạm ngay từ cơ sở, không vì tâm lý nể nang, né tránh hay sợ va chạm mà im lặng trước cái sai.

"Giá trị lớn nhất của Quy định số 207 là giúp mỗi đảng viên có thêm "thước đo" để thường xuyên tự soi, tự sửa, tự rèn luyện. Khi mỗi đảng viên thực hiện nghiêm những điều không được làm, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, sẽ tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Qua đây, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng," ông Hữu Lý nhấn mạnh.

Việc cụ thể hóa 19 điều đảng viên không được làm, nhất là những quy định về trách nhiệm thực thi công vụ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, quản lý tài sản công và trách nhiệm nêu gương trong đời sống xã hội sẽ góp phần nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng của mỗi cán bộ, đảng viên. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, trách nhiệm, gần dân, vì dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới./.

Quy định số 207-QĐ/TW: 19 điều đảng viên không được làm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quy định số 207-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

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