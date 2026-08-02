Ngày 28/7/2026 vừa qua, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Kết luận số 76-KL/TW).

Cùng ngày, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng đã ký ban hành Kế hoạch số 06-KH/TW để triển khai cụ thể Kết luận này.

Nâng cao năng lực quản trị quốc gia

Kết luận số 76 nêu rõ, sau 1 năm triển khai mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới; là quyết sách chiến lược, mang tính cách mạng sâu sắc trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tổ chức quyền lực nhà nước và quản trị quốc gia hiện đại.

Kết luận cũng nêu rõ, trong giai đoạn tới, cần tiếp tục "tinh chỉnh" để hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong; đồng thời chuyển mạnh trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực quản trị quốc gia, năng lực kiến tạo phát triển và hiệu quả phục vụ nhân dân; bảo đảm hệ thống chính trị đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận liên quan của Trung ương, đồng thời tập trung triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm.

Nếu như Kết luận 76-KL/TW đóng vai trò là "kim chỉ nam," thì Kế hoạch 06-KH/TW chính là cụ thể hóa từng định hướng chiến lược thành các nhiệm vụ mang tính định lượng, có mốc thời gian và cơ quan thực hiện.

Trong Kế hoạch số 06-KH/TW, Bộ Chính trị yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp được Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đề ra. Tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động quyết liệt, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian tới.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đông Anh (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Các ban đảng, cơ quan, đơn vị ở Trung ương, tỉnh ủy thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV và Kế hoạch của Bộ Chính trị, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và yêu cầu thực tế chủ động xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể để thực hiện hiệu quả Kết luận; xác định rõ nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm; thường xuyên sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện.

Có thể kể tới, trong 4 nhiệm vụ cụ thể của Đảng ủy Quốc hội được giao, nhiệm vụ thực hiện thường xuyên đó là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; phối hợp rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm yêu cầu vận hành thống nhất, đồng bộ, rõ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng cấp chính quyền.

Nhiệm vụ hoàn thành trong năm 2026 của Đảng ủy Quốc hội là hoàn thiện cơ chế phân định thẩm quyền quyết định và chức năng giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường giám sát việc thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, nhất là ở cấp tỉnh và cấp xã…

Đảng ủy Chính phủ được giao thực hiện 19 nhiệm vụ; trong đó nhiệm vụ thực hiện thường xuyên là sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh các quy định của pháp luật, nhất là trong lĩnh vực tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý và cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm bộ máy chính quyền cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nhiệm vụ hoàn thành trong năm 2026 là nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt để tạo không gian phát triển mới; trên cơ sở đề xuất của các tỉnh uỷ, thành uỷ, nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành mới ở cơ sở, báo cáo Bộ Chính trị…

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương được giao chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương khẩn trương tổ chức bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận. Tiến hành rà soát trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy định mới về chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn bộ máy tổ chức trực thuộc (hoàn thành tháng 8/2026)...

Nhiệm vụ thực hiện thường xuyên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là đổi mới toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng thiết thực, thường xuyên, bám sát yêu cầu chuyển đổi số và quản trị hiện đại.

Cán bộ phường Bắc Gianh, Quảng Trị, tận tình hướng dẫn từng hồ sơ, giải đáp các vướng mắc phát sinh trong ngày thứ 7 cuối tuần. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Xây dựng nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của hệ thống chính trị, nhất là chính quyền địa phương 2 cấp đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Trọng tâm là khẩn trương hoàn thiện Khung năng lực cán bộ lãnh đạo quốc gia trong kỷ nguyên mới gắn với Đề án đào tạo chiến lược quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức...

Sắp xếp bộ máy Kiểm toán Nhà nước

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, ngày 27/7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về số lượng đơn vị Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành và đổi tên Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán thành Vụ Chính sách Kiểm toán Nhà nước.

Theo Tờ trình của Tổng Kiểm toán nhà nước, việc tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy xuất phát từ yêu cầu thực hiện nghiêm các chủ trương của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trình bày Tờ trình, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh việc hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, phù hợp với chức năng nhiệm vụ sẽ gắn liền với sử dụng hợp lý cán bộ, đưa Kiểm toán Nhà nước thực sự là công cụ trọng yếu của Đảng và Nhà nước trong kiểm soát nguồn lực công, phục vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu tán thành đề xuất giảm số lượng đơn vị Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành từ 8 xuống còn 7 đơn vị để phù hợp với quy mô các bộ, ngành sau khi sắp xếp theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực.

Đồng thời, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Kiểm toán Nhà nước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm toán viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành việc sắp xếp ấp, khóm trên địa bàn; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau Lê Minh Hiền, tỉnh hoàn thành việc sắp xếp ấp, khóm, giảm từ 1.393 xuống còn 830 đơn vị, tương đương giảm hơn 40%. Việc sắp xếp góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đáng chú ý, từ ngày 1/7 đến 30/9, tỉnh vận hành thử nghiệm phần mềm đánh giá công chức theo hiệu quả công việc (KPI). Sở Nội vụ đã xây dựng danh mục sản phẩm, công việc chuẩn và tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính, làm cơ sở hoàn thiện hệ thống trước khi tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai chính thức trên toàn tỉnh.

Theo ông Lê Minh Hiền, việc áp dụng KPI hướng tới xây dựng công cụ đánh giá công khai, minh bạch, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với năng lực và mức độ đóng góp của từng cán bộ, công chức, qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính.

Tỉnh đã hoàn thành Đề án thành lập 13 phường mới trên cơ sở chuyển 13 xã thành phường. Khi đề án được triển khai, toàn tỉnh sẽ có 22 phường trong tổng số 64 đơn vị hành chính cấp xã; đồng thời bước đầu xác định 8 đô thị hạt nhân làm động lực phát triển.

Tại phường Vĩnh Trạch, nhiều mô hình cải cách hành chính đã được triển khai, trong đó có mô hình "Tiếp công dân tại nhà dân." Việc đối thoại trực tiếp tại nhà giúp người dân cởi mở hơn, nhất là với những vụ việc phức tạp như tranh chấp đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Sự hiện diện của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền ngay tại địa bàn góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân, nâng cao hiệu quả giải quyết các kiến nghị...

Kết luận số 76-KL/TW nêu rõ, thực tiễn sinh động đã chứng minh mô hình mới không chỉ khắc phục căn bản những bất cập của mô hình cũ, mà còn tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong tổ chức và hoạt động của toàn hệ thống chính trị; rút ngắn "khoảng cách" từ Trung ương đến cơ sở; chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển; gắn phân cấp, phân quyền với kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình; phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương, cơ sở; xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, gần dân, sát dân, vì nhân dân.

Năng lực quản trị quốc gia đã được nâng lên một bước quan trọng, bộ máy hoạt động thông suốt, ổn định, không để gián đoạn công việc, không để khoảng trống pháp lý. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với chủ trương đổi mới của Đảng; đồng thời tạo nền tảng thể chế, tổ chức và quản trị để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, góp phần hiện thực hoá hai mục tiêu 100 năm của đất nước./.

Hội nghị Trung ương 3: Tư duy quản trị quốc gia hiện đại cho sự phát triển Phát biểu mang tính định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại phiên bế mạc Hội nghị TW 3 được đánh giá cao về ý nghĩa lý luận lẫn thực tiễn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.