Châu Phi khẳng định vị thế tự chủ công nghệ trong không gian vũ trụ

Nam Phi chế tạo thành công kính thiên văn Mặt Trăng 1 triệu USD, khẳng định bước tiến tự chủ công nghệ vũ trụ và chuẩn bị tham gia sứ mệnh năm 2029 cùng Trung Quốc.

Các kỹ sư và sinh viên Nam Phi đang chuẩn bị cho một bước tiến lịch sử: Đưa dự án kính thiên văn vô tuyến B.A.L.L.S. lên Mặt Trăng.

Mẫu thử nghiệm công nghệ do Nam Phi tự nghiên cứu và phát triển — với tên gọi chính thức là B.A.L.L.S. (Bounced African Low Lunar Spheres) — sắp sửa được chuyển sang Trung Quốc để tiến hành kiểm định. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng cho sứ mệnh khoa học Mặt Trăng đầu tiên của Châu Phi, mà còn là lời khẳng định vị thế công nghệ của các quốc gia Nam Bán cầu./.