Phú Thọ: Đẩy mạnh bảo hộ sở hữu trí tuệ, nâng cao năng lực cạnh tranh

V.T.M.T (sinh năm 2005) khai nhận đã lấy trộm tiền, vàng trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng của dì ruột để đầu tư tiền ảo theo lời mời của một người trên mạng xã hội, nhưng sau đó bị lừa mất toàn bộ số tiền.