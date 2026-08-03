Xã hội

Phú Thọ: Đẩy mạnh bảo hộ sở hữu trí tuệ, nâng cao năng lực cạnh tranh

Tỉnh Phú Thọ tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, coi đây là giải pháp quan trọng thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nguyễn Văn Cảnh
Người dân Phú Thọ lấy số tự động, góp phần chuyển đổi số tại địa phương. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)
Người dân Phú Thọ lấy số tự động, góp phần chuyển đổi số tại địa phương. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
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