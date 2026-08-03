Phú Thọ: Đẩy mạnh bảo hộ sở hữu trí tuệ, nâng cao năng lực cạnh tranh

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Viện kiểm sát truy tố Shark Bình về tội rửa tiền 320 tỷ đồng
Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ án Phó Đức Nam cùng đồng phạm lập sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo nhà đầu tư.
Ninh Bình: Hơn 740 cơ sở nhà, đất dôi dư được sắp xếp, khai thác
Việc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, khai thác hiệu quả cơ sở nhà, đất dôi dư không chỉ góp phần chống lãng phí tài sản công mà còn tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội ở Ninh Bình.
Thu hồi đất phục vụ dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên
Đồng Nai ban hành 24 thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án hỗ trợ, tái định cư Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành.
Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần lan tỏa bản sắc dân tộc tại Đức
Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 thể hiện tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo và trách nhiệm của thế hệ trẻ người Việt tại Đức đối với cộng đồng và quê hương.
Đoàn Bảo Châu bị phạt 7 năm tù về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước
Đoàn Bảo Châu đã phát các video clip có nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân lên mạng xã hội facebook để tuyên truyền chống Nhà nước.
Tuyên Quang: Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt giao thông tại xã Lùng Tám
Các lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, căng dây, bố trí người cảnh giới, hướng dẫn người dân và phương tiện không đi vào khu vực mất an toàn do sạt lở tại xã Lùng Tám.
Trang bị kỹ năng, vốn tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1
Việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Cảnh giác chiêu lừa mua, bán bạc có giá "tốt bất thường" trên mạng xã hội
Nhiều người dân đã sập bẫy lừa đảo, mất số tiền lớn khi giao dịch mua bán bạc trên mạng xã hội bằng các chiêu trò chào giá "hời", yêu cầu chuyển khoản nhanh chóng.
Gỡ vướng xử lý, thu hồi tài sản trong thi hành án dân sự
Để nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản cần sự nỗ lực của cơ quan thi hành án và vai trò phối hợp của chính quyền địa phương, công an, các cơ quan liên quan trong quá trình xác minh, xử lý tài sản.
Chính phủ đề xuất bổ sung quy định cấm kinh doanh khí N2O để giải trí
Trong thời gian qua, việc lạm dụng khí N2O để giải trí đã gây nhiều tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt đối với hệ thần kinh, máu và khả năng sinh sản.
Hà Nội: Xây dựng 'đường găng' của mô hình xã xã hội chủ nghĩa tại Thư Lâm
Để vượt qua “đường găng,” Thư Lâm cần chủ động đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng phục vụ; xác định đúng thứ tự ưu tiên đối với các dự án hạ tầng; kịp thời kiến nghị tháo gỡ vấn đề vượt thẩm quyền.
Không để thể chế là điểm nghẽn với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước
Kỳ họp không thường lệ thứ nhất thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần chủ động, hành động quyết liệt, thực chất của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trong thể chế, thực thi các chủ trương của Đảng.
Mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An dự báo kéo dài, nguy cơ lũ quét gia tăng
Đợt mưa dông tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An được dự báo kéo dài trong nhiều ngày tới, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và dông lốc nguy hiểm.
Nâng cao chất lượng vận hành, năng lực quản trị quốc gia
Sau giai đoạn tinh gọn tổ chức, trọng tâm hiện nay là nâng cao chất lượng vận hành, tăng năng lực quản trị quốc gia, hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền để xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân.
Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Shark Thủy và Tập đoàn Egroup
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã trả hồ sơ vụ án xảy ra tại Tập đoàn Giáo dục Egroup và các đơn vị liên quan để Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra bổ sung trong thời hạn không quá 2 tháng.
Điện Biên: Truy nã đối tượng hủy hoại rừng, xét xử vụ xúc phạm Quốc kỳ
Cơ quan chức năng Điện Biên thông tin về việc một đối tượng truy nã ra đầu thú, xét xử đối tượng xúc phạm Quốc kỳ, cùng kết quả xử lý nhiều trường hợp chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng xã hội.
Xuất hiện thủ đoạn giả danh cán bộ Công an đặt đơn hàng lớn để lừa đảo
Công an Cần Thơ cảnh báo các đối tượng giả danh cán bộ Công an gọi điện đặt mua hàng số lượng lớn, sau đó dẫn dụ doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc cho "doanh nghiệp sân sau" nhằm chiếm đoạt tài sản.
Hưng Yên: Khởi công dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân
Dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng Công an Nhân dân tại Hưng Yên không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư của cán bộ, chiến sỹ mà còn góp phần thực hiện hiệu quả chính sách phát triển nhà ở xã hội.
Trộm tiền, vàng của dì ruột để đầu tư tiền ảo, cô gái bị lừa hơn 1,1 tỷ đồng
V.T.M.T (sinh năm 2005) khai nhận đã lấy trộm tiền, vàng trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng của dì ruột để đầu tư tiền ảo theo lời mời của một người trên mạng xã hội, nhưng sau đó bị lừa mất toàn bộ số tiền.
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 4 tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ
Mưa lớn tiếp diễn khiến Sơn La, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trong khi Hà Nội có mưa dông cục bộ còn vùng biển Bắc Biển Đông xuất hiện thời tiết nguy hiểm.
Hà Nội: Truy tố đối tượng giết người, sau đó uống thuốc sâu tự vẫn
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố Lưu Minh Chiến về tội "Giết người" sau khi đối tượng dùng dao tấn công người tình cũ nhiều nhát rồi uống thuốc trừ sâu với ý định tự tử.
Động đất tại Nhật Bản: Cộng đồng người Việt dần ổn định
Các gia đình người Việt có con nhỏ nhìn chung đã đến nơi sơ tán an toàn, trong khi nhiều lao động độc thân vẫn ở lại nơi cư trú và gửi thông tin lên các nhóm cộng đồng để đề nghị hỗ trợ thực phẩm.
Đêm khai mạc Vòng chung kết Hội thao Công an nhân dân 2026 rực nóng trong mưa
Tối 1/8, dù trời đổ mưa lớn, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ vẫn mang đến đêm khai mạc Hội thao Công an nhân dân tại Đà Nẵng những màn trình diễn võ thuật, khí công, kỵ binh, phòng cháy chữa cháy vô cùng "bùng nổ".
Siết giám định, kiểm soát chặt chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Những tháng cuối năm, BHXH Việt Nam sẽ tăng cường giám định, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và xử lý kịp thời các bất cập nhằm sử dụng hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế.
Thiếu tài xế, khoảng 25-30% xe đầu kéo phải nằm bãi
Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam cho biết tình trạng thiếu lái xe hạng CE và D khiến khoảng 25-30% xe đầu kéo tại nhiều địa phương phải dừng hoạt động, gây áp lực lên doanh nghiệp và chuỗi logistics.
Thủ khoa Trường Quản trị Kinh doanh bật mí bí quyết duy trì thành tích xuất sắc
Trước khi tốt nghiệp loại xuất sắc, Minh Ngọc đã có hành trình 4 năm học đầy ấn tượng với nhiều thành tích, liên tục đạt học bổng trong 6 học kỳ và tích cực trong hoạt động tình nguyện.
Quảng Trị, Tuyên Quang liên tiếp bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật
Công an hai địa phương đã phát hiện vụ vận chuyển hơn 100kg pháo nổ nhập lậu tại Quảng Trị và đấu tranh làm rõ nhóm đối tượng thực hiện 5 vụ trộm cắp xe máy liên địa bàn ở Tuyên Quang.
18.000 vận động viên sẽ hội tụ tại Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026
Không chỉ là sự kiện thể thao đẳng cấp quốc tế, Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026 còn được kỳ vọng góp phần quảng bá Vịnh Hạ Long và thúc đẩy phát triển du lịch thể thao tại Quảng Ninh.
Siêu bão Dolphin giảm cấp, hướng về khu vực Okinawa của Nhật Bản
Siêu bão Dolphin đã giảm xuống cấp 15 và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc về phía Okinawa (Nhật Bản), dự báo bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp khu vực này trước khi hướng về đất liền Trung Quốc.
Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét, mưa đá ở Hà Nội
Đợt mưa dông, mưa lớn cục bộ này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.