18.000 vận động viên sẽ hội tụ tại Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026

Ngày 2/8, tại phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh), Ban Tổ chức Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long (Halong Bay Heritage Marathon) tổ chức Lễ công bố kế hoạch tổ chức mùa giải 2026. Mùa giải năm nay chính thức diễn ra từ ngày 20-22/11, ngày thi đấu chính thức là 22/11.

Đây là giải chạy duy nhất tại Việt Nam hiện nay được Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics) cấp chứng nhận Nhãn thế giới (World Athletics Label Road Race).

Danh hiệu danh giá này bảo chứng cho quy trình vận hành chuyên nghiệp, chuẩn mực y tế - cứu hộ đa tầng, công tác kiểm tra doping khắt khe và đảm bảo đường chạy tối ưu tốc độ, an toàn cho vận động viên.

Dự kiến, giải năm nay sẽ thu hút 18.000 vận động viên trong nước và quốc tế với các cự ly thi đấu: 42,195km (Marathon); 21,0975km (bán Marathon); 10km, 5km.

Địa điểm xuất phát và về đích tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh (đường Trần Quốc Nghiễn). Đường chạy năm nay tiếp tục được thiết kế đóng hoàn toàn hai chiều giao thông, đi qua cung đường biển ven Vịnh Hạ Long - thắng cảnh từng được tạp chí Runner's World UK vinh danh trong nhóm 50 đường chạy đẹp nhất hành tinh.

Điểm nhấn quan trọng của mùa giải 2026 là sự hợp tác toàn diện với thương hiệu Li-ning trong vai trò nhà tài trợ kim cương và nhà tài trợ trang phục thi đấu độc quyền.

Ban Tổ chức đã giới thiệu mẫu áo thi đấu độc quyền siêu nhẹ (chỉ 85gsm, tức 85 gram/m2), lần đầu tiên sử dụng chất liệu vải công nghệ sợi vi mảnh (Microfiber) giúp thoáng khí và thoát mồ hôi siêu tốc tại một giải chạy ở Việt Nam.

Năm nay cũng là lần đầu tiên ra mắt Cúp Doanh nghiệp Rồng Xanh (Green Dragon Cup) dành riêng cho cộng đồng doanh nghiệp giao lưu và lan tỏa tinh thần thể thao.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc Công ty DHA Việt Nam (đơn vị chủ sở hữu và tổ chức giải) thông tin: Việc tiếp tục đạt Nhãn thế giới là sự khẳng định chất lượng tổ chức tiêu chuẩn quốc tế và vị thế của Việt Nam trên bản đồ marathon toàn cầu. Công ty quyết tâm xây dựng giải đấu thành một sản phẩm du lịch thể thao đẳng cấp, nơi mỗi bước chạy của vận động viên đều góp phần quảng bá di sản và nâng tầm du lịch Việt Nam.

Trong thư chúc mừng, Chủ tịch Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài Quốc tế (AIMS) Paco Borao đánh giá cao chất lượng giải đấu, khẳng định sự kiện hội tụ đầy đủ các yếu tố để thúc đẩy kinh tế du lịch thể thao cho Hạ Long tương tự như các thành phố di sản nổi tiếng thế giới như Paris, Tokyo, Athens hay Valencia...

Năm 2025, giải đấu đã chứng kiến kỷ lục mới ở cự ly 42,195km nam do vận động viên Kennedy Kiprop Chelimo xác lập với thời gian 2 giờ 13 phút 57 giây, biến Halong Bay Heritage Marathon thành đường chạy nhanh nhất khu vực (The Fastest Race in the Region).

Điều này đã góp phần khẳng định đường chạy đủ chuẩn cho đua tốc độ, thu hút mạnh mẽ các vận động viên quốc tế đến đua tài, trải nghiệm, cũng là minh chứng rõ nét cho mô hình kết hợp giữa thể thao-văn hóa-du lịch ở tỉnh Quảng Ninh./.

Gần 1.800 vận động viên tham gia Giải chạy Lý Sơn Half Marathon Giải chạy Lý Sơn Half Marathon 2026 thu hút gần 1.800 vận động viên tham gia ở cự ly 21km, 10km và 5km, tạo nên bầu không khí thể thao sôi động và hào hứng trên vùng đảo tiền tiêu của Tổ quốc.