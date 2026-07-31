Khởi tranh Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 năm 2026

Sáng 31/7, Báo Nhân Dân phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thành phố Hải Phòng và Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam công bố khởi tranh Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 tranh Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026 (giải thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026).

Giải chính thức khai mạc vào 15 giờ ngày 8/8, bế mạc vào 15 giờ ngày 16/8 tại Nhà thi đấu thể thao-Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Thành phố Hải Phòng (Nhà thi đấu thể thao Hải Dương cũ).

Giải năm nay có 14 đoàn bóng bàn của các tỉnh, thành phố tham gia, dự kiến có gần 140 vận động viên tranh tài, bao gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Hưng Yên, Lâm Đồng, Nghệ An, Thanh Hóa, Đồng Nai, Vĩnh Long, Tây Ninh, Cà Mau, Quân đội, Công an nhân dân.

Theo Điều lệ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 bộ môn bóng bàn, mỗi tỉnh, thành phố, ngành được cử một đội nam, một đội nữ dự giải (mỗi đội không quá 5 năm, 5 nữ).

Các vận động viên tham gia tranh tài ở 7 nội dung: đồng đội nam - đồng đội nữ, đơn nam - đơn nữ, đôi nam - đôi nữ và đôi nam nữ. Vận động viên dự thi đồng đội cũng được quyền dự thi cá nhân và các vận động viên thi đấu nội dung đôi phải là cùng đơn vị.

Việc chọn hạt giống và bốc thăm chia bảng sẽ căn cứ theo thành tích của kỳ Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 43 và các giải chính khác trong năm 2025.

Các hạng mục đồng đội nam và đồng đội nữ sẽ thi đấu theo thể thức Swaythling (mỗi đội gồm 3 vận động viên thi đấu 5 trận đơn) và chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một sẽ chia bảng thi đấu vòng tròn xếp hạng trong bảng, giai đoạn hai thi đấu loại trực tiếp sẽ tiến hành bốc thăm.

Các trận đơn nam, đơn nữ của đồng đội nam và nữ thi đấu 5 ván thắng 3. Nội dung thi đấu đơn nam, đơn nữ sẽ đấu loại trực tiếp trong 5 ván thắng 3 (riêng các trận bán kết và chung kết thi đấu 7 ván thắng 4). Hạng mục đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ thi đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp trong 5 ván thắng 3.

Bên cạnh 7 bộ Huy chương (mỗi bộ có một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba) tổng cộng là 28 giải được trao theo quy định của Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Ban Tổ chức cũng trao tặng 2 giải là Vận động viên nam trẻ triển vọng và nữ trẻ triển vọng, cùng 2 tặng thưởng dành cho địa phương tích cực xây dựng phong trào thi đấu bóng bàn và địa phương đăng cai tổ chức giải, nhằm khuyến khích các tài năng trẻ và động viên phong trào bóng bàn trong cả nước.

Ban Tổ chức giải duy trì mức thưởng cao dành cho 28 giải thưởng chính thức cùng 4 giải thưởng, tặng thưởng phụ với tổng giá trị khoảng 500 triệu đồng. Riêng hai giải thưởng vô địch đồng đội nam, đồng đội nữ là 50 triệu/mỗi giải và vô địch đơn nam, đơn nữ 30 triệu đồng/mỗi giải.

Ban Tổ chức tiếp tục duy trì mức thưởng cao dành cho những hạng mục giải thưởng chính thức. (Ảnh: FB)

Theo thông lệ các kỳ giải hằng năm, Ban Tổ chức sẽ tổ chức bầu chọn Hoa khôi Giải vô địch bóng bàn quốc gia báo Nhân Dân lần thứ 44 với sự tham gia bình chọn của các thành viên ban tổ chức, đại diện các đoàn, các trọng tài và báo chí dự theo dõi giải đấu.

Đặc biệt, để hưởng ứng phong trào tập luyện, thi đấu bóng bàn trong các tầng lớp nhân dân, ngay trước thềm khai mạc Giải vô địch bóng bàn quốc gia, Báo Nhân Dân phối hợp Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức Giải bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân mở rộng Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026 (nội dung đồng đội hỗn hợp) từ ngày 3/8 đến 5/8 tại Hải Phòng.

Giải có khoảng 20 đội của các câu lạc bộ đến từ các tỉnh, thành phố, ngành với hơn 120 vận động viên tham dự, được tổ chức nhằm góp phần tạo thêm sân chơi chính thống, bổ ích cho các vận động viên và người hâm mộ bóng bàn trong cả nước, tạo đà tâm lý và chuyên môn tích cực trước thềm giải vô địch quốc gia.

Ban tổ chức sẽ trao Cúp, giải thưởng cho các đội đoạt Giải nhất (30 triệu đồng), Giải nhì (15 triệu đồng) và hai Giải ba (mỗi đội 10 triệu đồng) cùng giải thưởng các đội xếp hạng 5-6 (7 triệu đồng mỗi đội) và 7-8 (5 triệu đồng mỗi đội).

Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 tranh Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV 8 của Đài Truyền hình Việt Nam và tiếp sóng trên một số kênh truyền hình địa phương./.

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