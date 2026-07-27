Đánh bại Thái Lan, Việt Nam vô địch bóng chuyền nam Đông Nam Á

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã có ngày thi đấu thăng hoa để ngược dòng đánh bại Thái Lan 3-2 trong trận chung kết, qua đó giành vô địch chặng hai giải bóng chuyền nam Đông Nam Á SEA V-Cup 2026.

Chiến thắng này giúp bóng chuyền nam Việt Nam lần đầu tiên đăng quang ở một chặng SEA V-Cup sau khi từng về nhì vào năm 2023 và 2025.

Trước đó, kể từ khi giải đấu được tổ chức, Indonesia và Thái Lan thay nhau vô địch khi cùng 3 lần giành chức vô địch chặng (tổ chức từ năm 2022 - 8 chặng). Năm nay, Campuchia rồi đến Việt Nam lần lượt gây bất ngờ khi lên ngôi các chặng, qua đó phá vỡ sự thống trị của hai đối thủ.

Đặc biệt với đội tuyển Việt Nam, chức vô địch này không chỉ đánh dấu bước tiến lớn của thầy trò huấn luyện viên Federico Rampazzo mà còn mở ra cơ hội để bóng chuyền Việt Nam hướng đến những mục tiêu cao hơn.

Đây cũng là phần thưởng xứng đáng dành cho bóng chuyền nam Việt Nam sau khi các cầu thủ trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau tại Indonesia.

Ở chặng đấu này, Việt Nam đã khởi đầu bằng thất bại ngược đầy đáng tiếc trước chính Thái Lan trong trận ra quân, nhưng sau đó đã thi đấu thăng hoa để thắng Myanmar và Indonesia để tiến vào chung kết.

Tại trận chung kết, các học trò của huấn luyện viên Federico Rampazzo ra sân với quyết tâm rất cao. Tuy nhiên, Thái Lan mới chính là đội nhập cuộc tốt hơn và giành chiến thắng sát nút 25-22.

Để thua set 1, đội tuyển Việt Nam tiếp tục phải chịu áp lực khi liên tục bị đối thủ dẫn cách biệt hai điểm ở set 2. Tuy nhiên, các cầu thủ của Việt Nam đã nhanh chóng lấy lại thế trận và lật ngược thế cờ khi tỷ số chạm ngoài 20.

Ngọc Thuân, Văn Phương, Duy Tuyến và Văn Tiên thay nhau tỏa sáng để giúp đội tuyển Việt Nam ngược dòng thắng 25-23 ở set 2.

Tiếp đà hưng phấn sau khi gỡ hòa, các học trò của ông Federico Rampazzo đã tạo ra thế trận áp đảo và giành chiến thắng cách biệt 25-19 trước Thái Lan ở set 3.

Bước vào set 4, đội tuyển Thái Lan đã vùng lên mạnh mẽ và giành chiến thắng 25-15 buộc trận đấu phải bước vào set 5 quyết định đội bóng nào sẽ là nhà vô địch.

Ở set 5, trận đấu diễn ra kịch tính khi hai đội giằng co nhau từng pha bóng. Tuy nhiên, bản lĩnh của các cầu thủ Việt Nam đã lên tiếng ở thời điểm quyết định để tạo khoảng cách trước khi giành chiến thắng cách biệt 15-10.

Giành chiến thắng chung cuộc 3-2, đội tuyển Việt Nam trở thành nhà vô địch chặng 2 giải bóng chuyền nam Đông Nam Á SEA V-Cup 2026.

Kết quả này cũng giúp bóng chuyền nam Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB). Việt Nam xếp hạng 58 thế giới với 73,58 điểm, xếp ngay trên Thái Lan (hạng 59). Trong khi đó, Indonesia vẫn dẫn đầu khu vực Đông Nam Á ở vị trí 44.

Cùng với chức vô địch, chủ công Nguyễn Ngọc Thuân (ghi được 98 điểm ở 4 trận) còn được bình chọn là cầu thủ hay nhất chặng hai SEA V-Cup 2026./.

Bóng chuyền nữ Việt Nam khép lại hành trình tại Giải vô địch thế giới 2025 Dù nhập cuộc đầy quyết tâm, các học trò Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt không thể tạo bất ngờ trước đối thủ giàu thể lực Kenya và nhận thất bại 0-3.