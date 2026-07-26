Malaysia chính thức đăng cai Giải đua xe Công thức 1

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 26/7, Giải đua xe Công thức 1 và Liên đoàn ôtô quốc tế (FIA) xác nhận Malaysia sẽ đăng cai Giải đua xe Công thức 1 “Gulf Air Bahrain Grand Prix” tại trường đua quốc tế Sepang từ ngày 2-4/10/2026, giữa các giải đua Azerbaijan và Singapore Grand Prix.

Trên trang mạng formula1.com, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Stefano Domenicali của Giải đua xe Công thức 1 đã xác nhận Malaysia sẽ đăng cai Giải đua xe Công thức 1 Bahrain năm 2026 đồng thời nhấn mạnh môn thể thao này đã chứng minh khả năng thích ứng, tìm ra giải pháp và thực hiện, tạo nên khoảnh khắc thú vị cho tất cả những người hâm mộ.

Theo ông Stefano Domenicali, Sepang giữ vị trí đặc biệt trong lịch sử Giải đua xe Công thức 1 và là đường đua lần đầu tiên được sử dụng làm địa điểm tổ chức Giải đua xe Công thức 1 vào năm 1999. Đây cũng là đường đua đầy thử thách nhất của giải đua, nổi tiếng với người hâm mộ cuồng nhiệt, các cuộc đua hấp dẫn và thời tiết khó đoán.

Chào đón sự kiện này, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho rằng sự hợp tác trong việc tổ chức sự kiện thể thao đẳng cấp thế giới phản ánh tình hữu nghị bền chặt, sự tin tưởng lẫn nhau và quan hệ đối tác mật thiết giữa Malaysia và Vương quốc Bahrain, đồng thời khẳng định sự sẵn sàng và khả năng của Malaysia trong việc đăng cai các sự kiện quốc tế lớn.

Trong một thông báo, Thủ tướng Anwar Ibrahim bày tỏ Malaysia sẵn sàng chào đón Formula 1, FIA, các đội đua và người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới trở lại Sepang.

Malaysia mong muốn giới thiệu cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới, công tác vận hành xuất sắc và lòng hiếu khách nồng hậu của mình, đồng thời tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai quốc gia thông qua dịp đặc biệt này.

Chặng đua Bahrain nguyên bản của Giải đua xe Công thức 1, dự kiến diễn ra vào tháng 4, đã bị hoãn và sau đó hủy bỏ do những căng thẳng địa chính trị leo thang tại khu vực Tây Á.

Để giữ vững số lượng 23 chặng đua cho mùa giải năm 2026, ban tổ chức Giải đua xe Công thức 1 đã đạt thỏa thuận hợp tác quốc tế đặc biệt giữa chính phủ hai nước Malaysia và Bahrain, cho phép giải đua duy trì lịch trình còn lại của năm./.

Giải đua xe F1 lần đầu áp dụng quy định về thời tiết khắc nghiệt Liên đoàn Ôtô Quốc tế (FIA) vừa xếp chặng đua xe Formula 1 (F1) Singapore Grand Prix cuối tuần này vào diện “nguy cơ nắng nóng” - lần đầu tiên trong lịch sử giải, khi nhiệt độ dự báo ở mức 31 độ C.