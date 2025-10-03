Giải đua xe F1 lần đầu áp dụng quy định về thời tiết khắc nghiệt

Liên đoàn Ôtô Quốc tế (FIA) vừa xếp chặng đua xe Formula 1 (F1) Singapore Grand Prix cuối tuần này vào diện “nguy cơ nắng nóng” - lần đầu tiên trong lịch sử giải, khi nhiệt độ dự báo ở mức 31 độ C cùng độ ẩm ngột ngạt có thể đẩy các tay đua tới giới hạn thể lực.



Theo quy định mới, các đội phải trang bị áo làm mát cho tay đua, song việc sử dụng là tự nguyện nhằm tránh chênh lệch lợi thế về trọng lượng xe.

Biện pháp này được đưa ra sau sự cố tại Qatar Grand Prix 2023, khi nhiều tay đua cần chăm sóc y tế, trong đó Esteban Ocon nôn ngay trong xe và Logan Sargeant buộc phải bỏ cuộc.



Ông George Russell, Giám đốc Hiệp hội Tay đua GPDA, ủng hộ quy định mới sau khi thử nghiệm hệ thống này: “Trong điều kiện 90% độ ẩm và nhiệt độ trong buồng lái gần 60 độ C, cảm giác chẳng khác gì ngồi trong phòng xông hơi.”

Tay đua Carlos Sainz cũng đánh giá quyết định của FIA là “công bằng”, bởi điều kiện thời tiết nóng và ẩm tại Singapore đặc biệt khắc nghiệt.



Áo làm mát gồm lớp chống cháy có ống dẫn dung dịch lạnh bơm liên tục, giúp giảm nhiệt khi nhiệt độ buồng lái thường vượt 40 độ C. Tuy nhiên, hệ thống không phải lúc nào cũng bền, có thể hỏng sau 20 phút khiến hiệu quả ngược lại.

Tay đua Fernando Alonso nhận xét: “Áo dày hơn và kém thoải mái, nhưng đổi lại mát hơn một chút.”



Singapore Grand Prix vốn nổi tiếng là chặng đua khắc nghiệt nhất của giải F1, kéo dài gần 2 giờ trên đường phố gập ghềnh, dưới ánh đèn pha và trong điều kiện oi bức đặc trưng của quốc gia vùng nhiệt đới./.

