Chính thức thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam

Ngày 28/7, Đại hội thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam nhiệm kỳ I (2026-2031) được tổ chức tại Hà Nội, đánh dấu sự ra đời của tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp quốc gia đại diện cho cộng đồng Pickleball Việt Nam.

Những năm gần đây, Pickleball dần phát triển trở thành một trong những môn thể thao phổ biến tại Việt Nam, thu hút đông đảo người dân ở nhiều lứa tuổi tham gia tập luyện và thi đấu.

Việc thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam tạo nền tảng để tập hợp, đoàn kết các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Pickleball, thống nhất công tác tổ chức, phát triển phong trào, nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng cường hội nhập quốc tế.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Pickleball Việt Nam nhiệm kỳ I (2026-2031) gồm 37 đồng chí, có trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.

Đại hội đã tín nhiệm bầu ông Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Động Lực giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Pickleball Việt Nam nhiệm kỳ I (2026-2031).

Các Phó Chủ tịch gồm ông Tô Duy (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng XCE, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần New Sports, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Pickleball Công an Nhân dân), ông Đinh Đắc Vĩnh (Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam), ông Phạm Xuân Tài (Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội), ông Lê Thanh Hà (Phó trưởng phòng Thành tích cao Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ông Trần Mạnh Út (Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt-Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Liên đoàn thể thao dưới nước Thành phố Hồ Chí Minh), ông Nguyễn Bá Cảnh (Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Pickleball Đà Nẵng), ông Phan Thanh Thiên (Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển khoa học Quốc tế Trường Sinh), ông Nguyễn Mạnh Thắng (Chuyên viên Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Y học Thể dục Thể thao).

Ông Nguyễn Vũ Nghị (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hi Media Group) giữ chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Pickleball Việt Nam nhiệm kỳ I (2026-2031).

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Văn Thành, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball Việt Nam nhiệm kỳ I (2026-2031) khẳng định việc thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam không chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển của một môn thể thao mới mà còn góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe Nhân dân, thúc đẩy kinh tế thể thao và hội nhập quốc tế.

"Đại hội thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam nhiệm kỳ I (2026–2031) đánh dấu bước khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới đối với Pickleball Việt Nam. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành một tổ chức xã hội - nghề nghiệp thống nhất của môn Pickleball, mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng một nền Pickleball chuyên nghiệp, hiện đại, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao của đất nước," ông Lê Văn Thành nhấn mạnh.

Ông Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Động Lực được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Pickleball Việt Nam nhiệm kỳ I (2026-2031). (Ảnh: BTC)

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua nhiều quyết sách quan trọng, tập trung vào các định hướng đột phá của nhiệm kỳ I, gồm phát triển cộng đồng Pickleball trên phạm vi toàn quốc, chuẩn hóa hệ thống đào tạo huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, đào tạo, tổ chức hoạt động và mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế Pickleball Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Trên cơ sở các định hướng đó, Liên đoàn sẽ tập trung xây dựng hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương, phát triển mạng lưới hội viên, câu lạc bộ, hoàn thiện hệ thống thi đấu quốc gia và xếp hạng vận động viên, xây dựng đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ đồng thời nỗ lực huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội phục vụ phát triển Pickleball.

Trong các nội dung được trình bày, yêu cầu chuyển đổi số được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Liên đoàn hướng tới mục tiêu từng bước xây dựng hệ sinh thái số phục vụ quản lý và phát triển Pickleball, bao gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về Pickleball, hệ thống quản lý hội viên, câu lạc bộ, đăng ký thi đấu trực tuyến, xếp hạng vận động viên, hồ sơ điện tử dành cho huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên và các nền tảng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành.

Với tầm nhìn đến năm 2035, Liên đoàn phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có phong trào Pickleball phát triển mạnh tại châu Á.

Định hướng đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành điểm đến của các giải đấu Pickleball quốc tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Pickleball trong khu vực và trên thế giới.

Sự ra đời của Liên đoàn Pickleball Việt Nam không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của một môn thể thao đang có sức lan tỏa mạnh mẽ, mà còn thể hiện khát vọng xây dựng một cộng đồng thể thao văn minh, đoàn kết, khỏe mạnh và hội nhập.

Với nền tảng tổ chức thống nhất cùng sự đồng hành của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, câu lạc bộ và người chơi và yêu thích trên cả nước, Liên đoàn Pickleball Việt Nam đặt kỳ vọng sẽ từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Pickleball trở thành một trong những môn thể thao phát triển mạnh tại Việt Nam và khu vực./.

Pickleball lan tỏa tinh thần thể thao của người Việt Nam tại Nga Các vận động viên người Việt và người Nga đều nỗ lực thi đấu rất cao, thể hiện sự chuyên nghiệp, góp phần cho sự thành công của giải đấu Vitar Open 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Moskva.