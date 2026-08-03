Ninh Bình: Hơn 740 cơ sở nhà, đất dôi dư được sắp xếp, khai thác

Thực hiện chủ trương nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, thời gian qua, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã triển khai đồng bộ các giải pháp sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Các cơ sở sau xử lý từng bước được khai thác, sử dụng đúng mục đích, góp phần phát huy giá trị tài sản công, hạn chế lãng phí.

Ưu tiên chuyển đổi công năng, phục vụ cộng đồng

Tại phường Phủ Lý, sau sắp xếp đơn vị hành chính, Ủy ban Nhân dân phường đã khẩn trương rà soát, thống kê và xây dựng phương án tổng thể xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; ưu tiên bố trí phục vụ nhiệm vụ chính trị, hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Ủy ban Nhân dân phường đã tiếp nhận 24 cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn thành phố Phủ Lý (cũ), các sở, ban, ngành của tỉnh và cơ quan Trung ương, đồng thời triển khai phương án xử lý theo hướng phát huy hiệu quả tài sản công, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và phục vụ cộng đồng dân cư.

Theo đó, trụ sở Thành ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân thành phố Phủ Lý cũ được bố trí làm trụ sở Đảng ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phủ Lý; Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Phủ Lý cũ làm trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công phường; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao và Đài Truyền thanh thành phố Phủ Lý cũ được sắp xếp thành Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường. Ban Chỉ huy Quân sự phường đặt tại trụ sở Đảng ủy-Ủy ban Nhân dân phường Thanh Châu cũ, Công an phường đặt tại trụ sở Công an thành phố Phủ Lý cũ.

Các cơ sở còn lại được xây dựng phương án chuyển đổi công năng, ưu tiên phục vụ cộng đồng như trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, bãi đỗ xe, khu vui chơi, thể dục thể thao và cây xanh; một số cơ sở dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất để đấu giá quyền sử dụng đất, qua đó khai thác hợp lý quỹ nhà, đất công, hạn chế lãng phí.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phủ Lý Hoàng Cao Liêm, công tác quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính trên địa bàn phường được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ. Các trụ sở công được sử dụng đúng công năng, đúng đối tượng theo quyết định giao quản lý; không xảy ra tình trạng cho thuê, cho mượn hoặc sử dụng sai mục đích khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Thông tin về diện tích, hiện trạng, mục đích sử dụng và phương án xử lý từng cơ sở được cập nhật trong sổ tài sản của Ủy ban Nhân dân phường, đồng thời công khai theo quy định, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Hiện nay, trụ sở Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Minh Khai (cũ) đang được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu hoạt động của Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch. Sau khi hoàn thành, cơ sở sẽ trở thành đầu mối cung cấp thông tin, quảng bá hình ảnh, tiềm năng và sản phẩm du lịch của tỉnh, góp phần đẩy mạnh xúc tiến, thu hút du khách.

Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch, Sở Du lịch Ninh Bình, cho biết việc đặt Trung tâm tại khu vực trung tâm phường Phủ Lý tạo thuận lợi cho công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá điểm đến; giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng, sản phẩm OCOP và các sản phẩm mới của tỉnh.

Trung tâm cũng sẽ hỗ trợ, tư vấn thông tin cho du khách, tăng cường kết nối doanh nghiệp, góp phần quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Di sản Ninh Bình.

Theo Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình, khi sắp xếp các cơ sở nhà, đất dôi dư, tỉnh ưu tiên bố trí phục vụ những nhu cầu thiết yếu như: Trụ sở làm việc, trường học, cơ sở y tế, nhà văn hóa và các công trình phục vụ cộng đồng, kiên quyết không để tài sản công bị bỏ hoang, xuống cấp hoặc sử dụng sai mục đích.

Đến nay, toàn tỉnh đã sắp xếp, bố trí sử dụng 745 cơ sở nhà, đất dôi dư, đạt hơn 90% tổng số cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính; trong đó, 43 cơ sở được sử dụng làm trụ sở làm việc; 33 cơ sở phục vụ hoạt động sự nghiệp (không bao gồm lĩnh vực giáo dục, y tế); 52 cơ sở được bố trí cho ngành giáo dục và 15 cơ sở cho ngành y tế.

Đáng chú ý, 168 cơ sở được chuyển đổi thành nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt cộng đồng, góp phần hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Các cơ sở còn lại được giao cho địa phương và các đơn vị có chức năng tiếp tục quản lý, khai thác, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Không để nhà, đất dôi dư xuống cấp, lãng phí

Ảnh minh họa. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Ninh Bình hiện còn 80 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa có phương án xử lý, trong đó Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao quản lý, xử lý 68 cơ sở; 12 cơ sở còn lại thuộc trách nhiệm quản lý của Ủy ban Nhân dân các xã, phường.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng, để bảo đảm tiến độ hoàn thành công tác sắp xếp, xử lý và khai thác cơ sở nhà, đất trên địa bàn, không để tài sản công hư hỏng, xuống cấp, gây thất thoát, lãng phí, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác trông coi, bảo vệ đối với các cơ sở nhà, đất trong thời gian xây dựng, hoàn thiện phương án xử lý; đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ quỹ nhà, đất, xây dựng phương án xử lý cụ thể trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Tổ chức thực hiện ngay phương án xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban Nhân dân các xã, phường quản lý nhưng chưa có phương án xử lý, Ủy ban Nhân dân các xã, phường có trách nhiệm tiếp tục trông coi, bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường, đồng thời khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án khai thác, xử lý đối với từng cơ sở.

Sau khi phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các địa phương phải tổ chức triển khai thực hiện ngay, bảo đảm sử dụng hiệu quả quỹ nhà, đất công, đúng quy định của pháp luật và tránh để tài sản xuống cấp, lãng phí.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình giao Sở Tài chính thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ xử lý, tổng hợp danh sách các cơ quan, đơn vị, địa phương không hoàn thành phương án xử lý cơ sở nhà, đất theo đúng chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh; chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm được giao.

Việc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, khai thác hiệu quả cơ sở nhà, đất dôi dư không chỉ góp phần chống lãng phí tài sản công mà còn tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng nhu cầu của người dân và các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp đơn vị hành chính./.

Cần Thơ: Siết trách nhiệm cá nhân, tập thể để trụ sở, nhà đất dôi dư tồn đọng Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ yêu cầu đẩy nhanh xử lý các dự án, trụ sở và nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, đồng thời làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để tình trạng trụ sở, nhà đất tồn đọng kéo dài.

​