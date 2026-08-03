Khu đất vàng K200 tại Quy Nhơn Nam được đấu giá hơn 317 tỷ đồng

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có Quyết định số 3184/QĐ-UBND công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Xây dựng khu khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, văn phòng cho thuê và Trung tâm Thương mại-Dịch vụ tại khu đất K200, phường Quy Nhơn Nam. Đây được xem là một trong các khu đất có vị trí đắc địa (khu đất vàng) của trung tâm đô thị tỉnh Gia Lai.

Theo tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, khu đất đấu giá có diện tích 10.775,6 m², nằm trên đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Khu đất có vị trí tiếp giáp đường Nguyễn Trung Tín ở phía Bắc, đường An Dương Vương ở phía Đông, khu dân cư hiện trạng ở phía Nam và Khu phức hợp BMC ở phía Tây.

Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án có chức năng xây dựng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại-dịch vụ. Công trình được quy hoạch cao từ 40 đến 45 tầng, tối đa 3 tầng hầm, mật độ xây dựng từ 45-55%, hệ số sử dụng đất từ 7-13 lần.

Công trình phải được thỏa thuận về chiều cao tĩnh không của Bộ Quốc phòng theo Quy định (Nhà đầu tư phải tự thực hiện thỏa thuận). Trong tổng diện tích quy hoạch, khoảng 5.860,3 m² dành cho xây dựng công trình, phần còn lại bố trí cây xanh, sân bãi và giao thông nội bộ.

Được biết, Tổng vốn đầu tư tối thiểu để thực hiện dự án (không bao gồm tiền thuê đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất) là 2.500 tỷ đồng. Thời hạn Nhà nước cho thuê đất là 50 năm theo hình thức trả tiền thuê đất một lần thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Dự án cũng có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được quyết định giao, cho thuê đất.

Theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Công ty Cổ phần Thanh Yến là đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất K200. Kết quả đấu giá cho thấy mức cạnh tranh cao khi giá trúng đấu giá đạt 317.099.664.628 đồng, tăng gần 90,6 tỷ đồng so với giá khởi điểm 226.499.664.628 đồng, qua đó góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Theo phương án tài chính, doanh nghiệp đã nộp tiền đặt cọc hơn 45,29 tỷ đồng và phải tiếp tục nộp hơn 271,79 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu trong vòng 12 tháng kể từ ngày quyết định công nhận kết quả đấu giá có hiệu lực, nhà đầu tư phải hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư để đủ điều kiện khởi công dự án. Thời gian thi công công trình không quá 36 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng.

Trường hợp nhà đầu tư vi phạm tiến độ mà không có lý do chính đáng được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận, dự án sẽ bị xem xét thu hồi theo quy định của pháp luật; đồng thời nhà đầu tư phải chịu các chế tài liên quan, bao gồm việc xử lý khoản tiền trúng đấu giá đã nộp.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan thuế cùng các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xây dựng và triển khai dự án đúng quy hoạch, tiến độ đã được phê duyệt./.

Đấu giá khu đất được quy hoạch có diện tích hơn 59,7 ha Khu đất rộng 59,7ha tại thành phố Vũng Tàu. Giá khởi điểm đấu giá khu đất trên là hơn 7.628 tỷ đồng; trong đó giá trị quyền sử dụng diện tích đất ở là hơn 5.788 tỷ đồng.

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