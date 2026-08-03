Hưng Yên: Siết trách nhiệm, không để người dân bị kéo dài thủ tục đất đai

Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, một số người dân kiến nghị, phản ánh về việc cán bộ của một số xã, phường và cán bộ của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực chậm giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Có địa phương, đơn vị không tiếp nhận hồ sơ, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính hoặc yêu cầu thêm giấy tờ, phát sinh thêm thủ tục hành chính, gây khó khăn, phiền hà và bức xúc cho người dân.

Trước thực trạng vừa nêu, bà Chu Ngọc Hoa Liễu, Bí thư Đảng ủy xã Đức Hợp đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên cần có giải pháp đột phá để đẩy nhanh công tác cấp sổ đỏ cho người dân, cũng như việc cải cách thủ tục hành chính về đất đai, nhằm giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Liên quan nội dung trên, ông Nguyễn Đức Kiền, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên, cho biết đã nắm được tình hình. Sở đã thành lập 4 Đoàn kiểm tra hướng dẫn 41 xã, phường chưa thực hiện cấp cấp sổ đỏ cho người dân, kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Về giải pháp khắc phục tình trạng chậm cấp sổ đỏ cho người dân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên cho biết thêm Sở đã chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành đồng bộ các cơ chế, chính sách và quy định để triển khai Luật Đất đai, giúp cấp xã thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ.

Cùng đó, Sở đã xây dựng trình tự thủ tục hành chính về đất đai theo Nghị định số 49/2026/NĐ-CP theo hướng đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp.

Mặt khác, Sở cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường kịp thời chấn chỉnh trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, đăng ký, cấp sổ đỏ; thường xuyên chỉ đạo kiểm tra công vụ, kịp thời xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức trong việc không tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, có hành vi gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cố tình kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong việc đăng ký đất đai, cấp sổ đỏ.

Ông Nguyễn Đức Kiền nhấn mạnh, Sở giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các khu vực, chấn chỉnh đối với cán bộ, viên chức trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký, cấp đổi sổ đỏ của người dân; việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phải đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các khu vực phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc đăng ký, cấp sổ đỏ cho người dân trên địa bàn.

Sở yêu cầu Chi nhánh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và xử lý nghiêm đối với cán bộ, viên chức trong việc không tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính, có hành vi gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cố tình kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong việc đăng ký, cấp đổi sổ đỏ cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu của Chi nhánh trong việc để xảy ra vi phạm.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, Sở đã tiếp nhận, giải quyết đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất cho 41 tổ chức; xác nhận nội dung thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp cho 7 tổ chức tương ứng 47 Giấy chứng nhận; đính chính Giấy chứng nhận đã cấp cho 1 tổ chức, tương ứng 6 giấy chứng nhận.

Văn phòng Đăng ký đất đai Hưng Yên đã thực hiện cấp, xác nhận 64.498 giấy chứng nhận; thực hiện đăng ký biến động xác nhận trên giấy chứng nhận đã cấp 9.361 giấy chứng nhận./.

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