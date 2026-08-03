Thu hồi đất phục vụ dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên

Thành phố Đồng Nai bắt đầu thu hồi đất để thực hiện Dự án hỗ trợ, bồi thường, tái định cư Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Ủy ban Nhân dân phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai vừa ban hành 24 thông báo thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình để thực hiện Dự án trên với tổng diện tích hơn 1,5 ha.

Theo thông báo, Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính thành phố Đồng Nai và Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; tiến độ thu hồi đất, kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, kế hoạch di dời người dân khỏi khu vực thu hồi đất và kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện theo kế hoạch của Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa; hiệu lực của thông báo là 12 tháng tính từ ngày ban hành; địa điểm thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân chủ yếu tại khu phố Tân Vạn, phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai.

Theo nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 9/7/2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai về phương án thực hiện đầu tư xây dựng dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (BT).

Đối với phạm vi dự án trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định tách nội dung bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành các dự án độc lập thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Đối với phạm vi dự án trên địa bàn thành phố Đồng Nai, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai quyết định tách nội dung bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành các dự án độc lập và thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách của thành phố Đồng Nai theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Thẩm quyền thực hiện Dự án do Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền theo nội dung đã được Hội đồng Nhân dân hai địa phương thống nhất.

Cuối tháng 7/2026, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 409/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp về xây dựng công trình cấp bách đối với Dự án Kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai báo cáo Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026 để chỉ đạo triển khai xây dựng công trình cấp bách đối với Dự án Kéo dài tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và Sân bay Long Thành theo quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật Xây dựng năm 2025.

Điểm đầu Dự án từ ga Suối Tiên (ga cuối của tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh), điểm cuối là sân bay Long Thành, thành phố Đồng Nai; tổng chiều dài tuyến khoảng 43,5 km, tốc độ thiết kế tối đa là 120 km.

Toàn tuyến dự kiến bố trí 6 nhà ga chính và 5 nhà ga quy hoạch cho tương lai tại các điểm đầu mối giao thông, khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD); bố trí 1 Depot (trạm dừng đỗ) trên tuyến để phục vụ quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa toa xe và các bộ phận chính.

Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 192,5 ha (chưa bao gồm các vị trí TOD); tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 60.261 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 4.323 tỷ đồng)./.

Thu hồi đất triển khai Dự án metro Bến Thành-Suối Tiên đến Sân bay Long Thành Theo Trung tâm phát triển quỹ đất Đồng Nai, dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính tỉnh và Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành có tổng chiều dài toàn tuyến 44,6km.

​