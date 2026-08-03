Tuyên Quang: Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt giao thông tại xã Lùng Tám

Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, đặc biệt từ ngày 1/8 đến rạng sáng 3/8, khiến đất đá bão hòa nước, gây sạt lở nghiêm trọng tại ba vị trí trên các tuyến giao thông thuộc xã Lùng Tám (tỉnh Tuyên Quang).

Một đoạn nền đường dài khoảng 20m bị mất hoàn toàn; tại một vị trí khác, khoảng 50.000m³ đất đá tiếp tục sạt trượt, đe dọa trực tiếp khu dân cư, các công trình lân cận và người tham gia giao thông.

Qua kiểm tra ban đầu, tuyến đường nhựa từ ngã ba Nặm Luồng đi thôn Lố Thàng có hai điểm sạt lở taluy âm. Tại Km0+600, nền đường bị mất hoàn toàn trên chiều dài khoảng 20 m, khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Đoạn từ Km3 + 400 đến Km3 + 475 có nguy cơ tiếp tục sạt lở, làm mất khoảng 75 m nền đường nếu mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông.

Đặc biệt, tại Km48 + 800 tuyến đường Ngọc Đường-Tùng Bá-Tráng Kìm xảy ra sạt lở taluy dương với khối lượng đất đá khoảng 50.000m³. Hiện đất đá tại khu vực này vẫn tiếp tục sạt trượt.

Điểm sạt lở nằm đối diện khu dân cư, đe dọa trực tiếp tính mạng, tài sản của người dân và các công trình lân cận. Đợt thiên tai chưa gây thiệt hại về người.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Lùng Tám kiểm tra điểm sạt lở. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Theo ông Hà Văn Chung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lùng Tám, ngay sau khi nhận được thông tin, Đảng ủy xã đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, lực lượng Công an, Quân sự và dân quân tự vệ thôn Lố Thàng tổ chức túc trực, kiểm soát, phân luồng giao thông tại các khu vực nguy hiểm.

Các lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, căng dây, bố trí người cảnh giới, hướng dẫn người dân và phương tiện không đi vào khu vực mất an toàn.

Chính quyền địa phương đã thông báo tới các thôn, đề nghị người dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, không lưu thông qua những khu vực có nguy cơ sạt lở khi trời tiếp tục mưa. Điểm sạt lở tại Km48 + 800 tuyến đường Ngọc Đường-Tùng Bá-Tráng Kìm đang được theo dõi chặt chẽ do đất đá vẫn có nguy cơ tiếp tục dịch chuyển.

Tuyến đường từ ngã ba Nặm Luồng đi thôn Lố Thàng là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối xã Lùng Tám với các xã Đường Thượng, Du Già và vùng lân cận, phục vụ việc đi lại, trao đổi hàng hóa, vận chuyển nông sản và công tác cứu hộ, cứu nạn. Nếu mưa lớn kéo dài, phạm vi sạt lở có thể tiếp tục mở rộng, gây chia cắt giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Kinh phí khắc phục các điểm sạt lở, khôi phục kết cấu hạ tầng và bảo đảm giao thông rất lớn. Địa phương mong các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, đánh giá mức độ nguy hiểm, quan tâm bố trí nguồn lực xử lý các điểm sạt lở, bảo đảm an toàn và ổn định việc đi lại của nhân dân./.

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