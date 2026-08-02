Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 4 tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trên.

Cụ thể từ 18 giờ 20 phút đến 23 giờ 20 phút ngày 2/8, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như Thanh Hóa, Nghệ An từ 20-50mm, có nơi trên 90mm; Phú Thọ từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; Sơn La phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 70mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các xã, phường: Mường Lạn; Chiềng La, Gia Phù, Kim Bon, Lóng Sập, Muổi Nọi, Mường Khiêng, Chiềng An, Chiềng Cơi, Chiềng Sinh, Tô Hiệu, Vân Sơn, Phù Yên, Suối Tọ, Tà Xùa, Thuận Châu, Tường Hạ, Vân Hồ, Xuân Nha (tỉnh Sơn La).

Tại tỉnh Phú Thọ là các xã, phường: Cao Phong, Mường Bi, Mường Hoa, Mường Thàng, Tân Hòa, Thống Nhất, Tân Lạc, Thung Nai, Toàn Thắng, Vân Sơn.

Đối với tỉnh Thanh Hóa gồm các xã, phường: Thắng Lộc, Giao An, Hiền Kiệt, Hóa Quỳ, Kiên Thọ, Lam Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Mậu Lâm, Mường Mìn, Nam Xuân, Nguyệt Ấn, Như Thanh, Như Xuân, Quan Sơn, Sao Vàng, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam Lư, Tân Thành, Thanh Quân, Thiên Phủ, Thiết Ống, Thọ Lập, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trung Hạ, Trung Lý, Văn Nho, Vạn Xuân, Xuân Chinh.

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An có các xã, phường: Bắc Lý, Cam Phục, Huồi Tụ, Hữu Khuông, Hữu Kiệm, Mậu Thạch, Mường Lống, Mường Quàng, Nhôn Mai, Quế Phong, Thành Bình Thọ, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ, Yên Hòa, Yên Na.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 15 giờ đến 17 giờ ngày 2/8, khu vực tỉnh Sơn La đã có mưa vừa, mưa to như: Mường Lạn1 là 74,6mm; Mường Lạn 36,6mm. Từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 2/8, khu vực tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to như: Mường Khến 39,6mm (Phú Thọ); Xuân Lộc 72,6mm (Thanh Hóa); Châu Thôn 58,4mm (Nghệ An);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, hiện trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh radar thời tiết cho thấy, mây đối lưu đang phát triển gây mưa rào và dông cho các phường, xã: Phúc Sơn, Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hương Sơn, Tam Chúc, Lý Thường Kiệt, Châu Sơn, Tân Thanh của thành phố Hà Nội.

Cảnh báo, trong khoảng từ nay đến 20 giờ ngày 2/8, khu vực nói trên có mưa rào và dông, sau đó lan sang các phường, xã Vân Đình, Ứng Sơn, Nguyễn Uý, Lê Hồ, Phù Vân, Phủ Lý, Liêm Tuyền, Thanh Liêm và các khu vực khác thuộc thành phố Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, đêm 2/8 và ngày 3/8, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao./.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét, mưa đá ở Hà Nội Đợt mưa dông, mưa lớn cục bộ này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.