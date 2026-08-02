Điện Biên: Truy nã đối tượng hủy hoại rừng, xét xử vụ xúc phạm Quốc kỳ

Trong những ngày cuối tháng Bảy và đầu tháng Tám, các cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên liên tiếp xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, từ vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, xét xử hành vi xúc phạm Quốc kỳ đến đấu tranh, xử lý các trường hợp phát tán thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Đối tượng bị truy nã về tội hủy hoại rừng đầu thú sau gần hai năm lẩn trốn

Ngày 2/8, Công an tỉnh Điện Biên thông tin, sau hai năm lẩn trốn ở nước ngoài, một đối tượng bị truy nã về tội hủy hoại rừng đã trở về Việt Nam và đến cơ quan Công an đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2023, Giàng Thị Mai có hành vi hủy hoại rừng tại Khu vực rừng phòng hộ thuộc bản Huổi Chá, Xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, nay là xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nậm Pồ (cũ) khởi tố ngày 12/10/2024 về hành vi hủy hoại rừng, quy định tại Điều 243 Bộ Luật Hình sự.

Sau khi vụ việc bị cơ quan chức năng phát hiện, đối tượng đã rời khỏi địa phương vào tỉnh Đắk Nông làm thuê rồi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Ngày 22/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nậm Pồ (cũ) đã ra Quyết định truy nã đối với Giàng Thị Mai.

Trong thời gian đối tượng lẩn trốn, Tổ công tác 327, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường phối hợp chính quyền địa phương và gia đình triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động Mai ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngày 31/7, sau khi nhập cảnh qua khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn, Giàng Thị Mai đến cơ quan Công an đầu thú. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Xét xử bị cáo xúc phạm Quốc kỳ

Ngày 29/7, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Bùi Thị Măng, trú tại thôn C17, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên về tội “Xúc phạm Quốc kỳ” theo quy định tại Điều 351 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai việc treo cờ đồng bộ trên địa bàn. Đối với các gia đình vắng mặt hoặc chưa có cờ, lực lượng cơ sở hỗ trợ, vận động để bảo đảm thực hiện nghiêm túc.

Tuy nhiên, gia đình Bùi Thị Măng không thực hiện việc treo cờ Tổ quốc theo kế hoạch tuyên truyền của địa phương. Khoảng 9 giờ ngày 6/2, Tổ trưởng Tổ an ninh, trật tự cơ sở Đội C17 mang một lá cờ Tổ quốc đến treo tại cột cổng phía trước nhà Bùi Thị Măng.

Ngay sau đó, Măng đã tự ý tháo cờ xuống và dùng bật lửa đốt cháy. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng tiến hành xác minh nhân chứng, thu thập lời khai, vật chứng và các tài liệu liên quan để làm rõ hành vi phạm tội của Bùi Thị Măng.

Tại phiên tòa, bị cáo Bùi Thị Măng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ vào lời khai của bị cáo, các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cùng kết quả tranh tụng công khai tại phiên xét xử, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên bố bị cáo Bùi Thị Măng phạm tội “Xúc phạm Quốc kỳ.”

Áp dụng khoản 1 Điều 351; điểm i khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 38 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Măng 1 năm tù giam.

Xử lý các trường hợp chia sẻ thông tin xấu độc

Theo Công an tỉnh Điện Biên, từ tháng 5/2026 đến nay, đơn vị đã làm việc với gần 50 trường hợp có hành vi bình luận, chia sẻ, cổ xúy các thông tin xấu độc trên hệ thống trang, kênh phản động “Thời báo.”

Căn cứ kết quả xác minh và tính chất, mức độ vi phạm, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp; đồng thời giáo dục, nhắc nhở, răn đe 33 trường hợp theo quy định.

Quá trình làm việc, các trường hợp vi phạm được tuyên truyền, phổ biến quy định của Luật An ninh mạng và các văn bản pháp luật liên quan. Sau khi nhận thức rõ hành vi vi phạm, các cá nhân đã tự nguyện gỡ bỏ các bình luận tiêu cực, rời khỏi các hội, nhóm có nội dung xấu độc, chống phá và ký cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ hoặc bình luận; không tiếp tay lan truyền thông tin giả, sai sự thật, thông tin xấu độc và các luận điệu xuyên tạc, chống phá.

Việc sử dụng mạng xã hội cần tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và văn minh./.

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