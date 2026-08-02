Trộm tiền, vàng của dì ruột để đầu tư tiền ảo, cô gái bị lừa hơn 1,1 tỷ đồng

Ngày 2/8, Công an xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng.

Người ra đầu thú là V.T.M.T (sinh năm 2005, trú xã Tân Thạnh), khai nhận đã lấy trộm két sắt của dì ruột lấy tiền đầu tư tiền ảo theo lời mời một người quen trên mạng xã hội, nhưng sau đó bị lừa mất toàn bộ số tiền.

Trước đó, ngày 25/7, đơn vị tiếp nhận tin báo của chị P.T.K.A (sinh năm 2001, trú xã Tân Thạnh) về việc bị mất một két sắt tại nhà riêng. Bên trong két có ngoại tệ, tiền Việt Nam cùng nhiều nữ trang vàng, tổng trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Thạnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, điều tra vụ việc; đồng thời phối hợp Ban Nhân dân ấp, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và quần chúng nhân dân rà soát địa bàn, vận động người dân cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Đến ngày 30/7, lực lượng chức năng phát hiện chiếc két sắt bị vứt dưới sông phía sau nhà nạn nhân. Qua kiểm tra, toàn bộ tài sản bên trong đã bị lấy hết.

Quá trình điều tra kết hợp công tác tuyên truyền, vận động đã tác động đến nhận thức của người thực hiện hành vi phạm tội. Khoảng 8 giờ ngày 31/7, V.T.M.T (cháu gọi chị A. là dì) đến Công an xã Tân Thạnh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Theo lời khai ban đầu, sau khi lấy trộm két sắt, T. mang số vàng và tài sản bên trong đi bán, quy đổi thành tiền mặt. Sau đó, T. chuyển toàn bộ số tiền cho một nam thanh niên quen qua mạng xã hội để đầu tư tiền ảo với lời hứa hẹn có lãi cao.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, người này cắt đứt liên lạc. Nhận ra mình bị lừa mất toàn bộ số tiền, T. đã đến cơ quan công an đầu thú.

Công an xã Tân Thạnh đã lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú, đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng lợi dụng danh nghĩa đầu tư tiền ảo, tiền số, dự án blockchain hoặc các sàn giao dịch tài chính công nghệ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp.

Các đối tượng thường quảng bá lợi nhuận cao, cam kết sinh lời nhanh nhằm dụ dỗ người tham gia chuyển tiền đầu tư. Nhiều người vì thiếu hiểu biết hoặc tin vào những lời hứa hẹn hấp dẫn đã trở thành nạn nhân, bị thiệt hại số tiền lớn.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số hoặc các ứng dụng, website không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, đặc biệt là những mô hình cam kết lợi nhuận cao hoặc có dấu hiệu huy động vốn theo hình thức đa cấp.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật./.

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