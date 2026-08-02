Hà Nội: Truy tố đối tượng giết người, sau đó uống thuốc sâu tự vẫn

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Lưu Minh Chiến (sinh năm 2001, trú tại thôn Nam Thành, xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng) về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123, khoản 1, điểm n - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, chị Nguyễn Thị N. (sinh năm 1993) lập gia đình, sống cùng chồng tại xã Hòa Lạc (Hà Nội) từ năm 2010 và kinh doanh cơ sở thẩm mỹ viện tại nhà riêng.

Đầu tháng 6/2025, chị N. quen biết Lưu Minh Chiến qua mạng xã hội Facebook. Sau đó, cả hai có quan hệ tình cảm nam nữ. Chị N. giới thiệu với Chiến là đã có một con và không còn chung sống với chồng nữa.

Thời điểm này, Chiến đang sinh sống tại tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) còn chị N. ở Hà Nội.

Khoảng tháng 7/2025, Chiến ra Hà Nội gặp chị N. hai lần sau đó quay về Bình Thuận sinh sống và tiếp tục liên lạc với chị N. Đến giữa tháng 10/2025, chị N. không muốn tiếp tục có quan hệ tình cảm với Chiến nữa nên chặn tin nhắn, không liên lạc với Chiến dẫn đến xảy ra mâu thuẫn giữa hai người.

Đêm 26/10/2025, Chiến đi tàu hỏa từ nhà ở thôn Nam Thành, xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng ra Hà Nội với ý định níu kéo tình cảm của chị N. Khi đi, Chiến mang theo 1 bình xịt hơi cay.

Khoảng 5 giờ sáng 28/10/2025, Chiến xuống tàu và thuê taxi đến nhà chị N. Trên đường đi, Chiến dừng lại ở một cửa hàng để mua 2 chai thuốc trừ sâu và 2 con dao nhọn bằng kim loại với ý định nếu chị N. không đồng ý, Chiến sẽ giết chị N. và uống thuốc sâu tự tử.

Khoảng 7 giờ ngày 28/10/2025, Chiến đến nhà chị N. Khi chị N. vừa ngủ dậy, Chiến khóa cửa phòng từ bên trong và hỏi: "Tại sao em chặn Zalo, số điện thoại của anh? Tại sao em không vào trong đó với anh?" Chị N. trả lời: "Em không làm được, chồng em đang ở đây, không nói chuyện được. Đi ra ngoài nói chuyện."

Bực tức vì chị N. vẫn chung sống với chồng, Chiến rút dao tấn công nạn nhân, đâm nhiều nhát vào vùng đầu, ngực, cổ, vai, tay, chân và cằm. Trong đó, có một nhát dao trúng vùng ngực trái vào khoang liên sườn, gây tổn thương cơ ngực lớn, cơ hoành và gan trái.

Mặc cho chị N. van xin dừng lại, Chiến vẫn tiếp tục tấn công cho đến khi chuôi dao bị gãy mới dừng.

Chị N. được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong, nhưng bị tổn hại 77% sức khỏe.

Gây án xong, Chiến lấy chai thuốc sâu ra uống với mục đích tự tử, sau đó bị đau bụng và nôn ra nền nhà.

Quá trình điều tra, chị N. yêu cầu Chiến phải bồi thường 1 tỷ đồng. Đến nay, Chiến chưa bồi thường.

Được biết trước đó, ngày 24/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) khởi tố Lưu Minh Chiến về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hiện, vụ án đang tạm đình chỉ theo Quyết định tạm đình chỉ vụ án số 01/2025/HSST-QĐ ngày 29/8/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 10, tỉnh Lâm Đồng./.

Nhanh chóng bắt giữ đối tượng giết người tại Thành phố Hồ Chí Minh Chiều 8/7, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ vụ án giết người tại phường Hiệp Bình, bắt giữ nghi phạm sau 3 giờ kể từ khi xác định được danh tính nạn nhân, nguyên nhân là do mâu thuẫn tình cảm.