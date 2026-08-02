Quảng Trị, Tuyên Quang liên tiếp bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật

Lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Trị và tỉnh Tuyên Quang đã bắt giữ các đối tượng liên quan vụ vận chuyển khối lượng lớn trên 100kg pháo nổ trái phép; trộm cắp xe máy liên địa bàn.

Thu giữ trên 100kg pháo nổ nhập lậu

Ngày 2/8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông đã phối hợp với đơn vị chức năng có liên quan phát hiện, phối hợp bắt các đối tượng liên quan vụ vận chuyển khối lượng lớn trên 100kg pháo nổ trái phép.

Khoảng 21 giờ 50 phút tối 1/8, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 9, Tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông tiếp nhận nguồn tin về một đối tượng điều khiển xe môtô không gắn biển kiểm soát, chở nhiều thùng hàng màu đen, lưu thông theo hướng xã Lao Bảo đi phường Đông Hà có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng cấm.

Đến 22 giờ 15 phút cùng ngày, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Hướng Hiệp tổ chức đón chặn để kiểm tra. Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, đối tượng trên không chấp hành và điều khiển môtô đâm vào Tổ công tác rồi bỏ chạy.

Truy đuổi đến Km39+800, Quốc lộ 9, Tổ công tác đã khống chế và dừng được phương tiện.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện phía sau môtô chở 6 thùng bọc nylon màu đen bên trong chứa 54 hộp pháo hoa nổ loại 49 ống, với tổng trọng lượng khoảng 102kg.

Điều tra ban đầu, đối tượng là P.K.V. (sinh năm 1998), trú tại xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị khai nhận đây là pháo hoa nổ nhập lậu do Trung Quốc sản xuất.

Các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Chuỗi 5 vụ trộm cắp xe máy liên địa bàn

Chiều 2/8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã Khuôn Lùng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Tuyên Quang) nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn, đấu tranh mở rộng, phát hiện thêm 4 vụ trộm cắp xe máy, xe máy điện khác.

Trước đó, ngày 28/7, Công an xã Khuôn Lùng tiếp nhận tin báo của ông Hoàng Xuân Vạn (sinh năm 1972, trú tại thôn Trung Thành, xã Khuôn Lùng) về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 1 xe môtô Honda Wave BKS 22AA-649.04 cùng một số giấy tờ và tiền mặt.

Công an xã Khuôn Lùng đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh khẩn trương khoanh vùng, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và khu vực giáp ranh.

Công an xã đã làm rõ nhóm 3 đối tượng thực hiện hành vi vi phạm, gồm: V.S.V (sinh năm 2011, trú tại thôn Xỉn Khâu, xã Nấm Dẩn); G.S.C (sinh năm 2009, trú tại xã Nấm Dẩn) và T.T.L (sinh 2009, trú tại thôn Nậm Cương, xã Quảng Nguyên) đều thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Các đối tượng đã khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã cùng bàn bạc, phân công vai trò cụ thể để thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe môtô của ông Hoàng Xuân Vạn. Sau khi trộm được tài sản, các đối tượng mang xe đi thay ổ khóa, bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Nhóm đối tượng này còn thừa nhận đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp xe máy và 1 vụ trộm cắp xe máy điện khác trên địa bàn các xã lân cận với cùng thủ đoạn tương tự.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra và xử lý./.

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