Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Shark Thủy và Tập đoàn Egroup

Ngày 2/8, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thông báo tới các cơ quan và người tham gia tố tụng về việc trả hồ sơ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đưa hối lộ; nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và các doanh nghiệp liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) để điều tra bổ sung. Thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng, kể từ ngày 27/7/2026.

Trước đó, tháng 12/2025, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy, Chủ tịch Tập đoàn Egroup) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ."

Cùng vụ án, Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Nhất Trần) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ"; 26 bị can còn lại là kế toán, quản lý kinh doanh của Công ty Egame bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Cáo trạng ban hành thời điểm đó xác định, Tập đoàn Giáo dục Egroup do Nguyễn Ngọc Thủy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, hoạt động theo mô hình hệ sinh thái với 20 công ty con. Egroup giữ vai trò trung tâm trong huy động vốn, điều phối, đầu tư tiền.

Tuy nhiên, thực tế mô hình hoạt động của các công ty phụ thuộc nhiều vào đòn bẩy tài chính. "Điểm tựa" duy nhất ông Thủy có trong tay là hệ thống giáo dục Anh ngữ Apax Leaders. Do đó, Nguyễn Ngọc Thủy dựa vào tên tuổi này để huy động nguồn vốn từ nhà đầu tư rồi mở thêm nhiều chuỗi giáo dục và trường học.

Cáo trạng xác định, trước năm 2019, chuỗi Apax Leaders mở mới liên tục mạng lưới hoạt động từ Bắc đến Nam, với 130 trung tâm tiếng Anh, trường học Steame với việc thuê nhiều giáo viên nước ngoài.

Thực tế, Nguyễn Ngọc Thủy không có tài sản, năng lực tài chính mà chỉ dùng các phương thức "đánh bóng" hình ảnh nhằm lôi kéo nhà đầu tư mua cổ phần khống.

Theo cáo trạng, nhằm huy động tiền để trả nợ, phục vụ mục đích cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, từ năm 2014, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Công ty Egroup, nâng khống vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Egroup từ 32 tỷ đồng (tương ứng 32 triệu cổ phần) lên 962,5 tỷ đồng (tương ứng 962,5 triệu cổ phần). 70% doanh thu hằng năm, khoảng 2.350 tỷ đồng, cũng do tạo "khống" mà có.

Khi lôi kéo được nhà đầu tư, Shark Thủy sẽ đại diện Công ty Egame chuyển nhượng cho nhà đầu tư một số lượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần. Nguyễn Ngọc Thủy cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần để nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho ông Thủy...

Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2015-2023, Nguyễn Ngọc Thủy vừa nâng “khống” được vốn của Egroup và chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng là tiền gốc của 10.063 bị hại. Tiền thu được, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo dùng 70% để trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm tránh bị phát hiện. 30% còn lại dùng trả nợ cá nhân như vay ngân hàng, thuê mặt bằng.

Số tiền 7.677 tỷ đồng Nguyễn Ngọc Thủy đã sử dụng hết, không còn khả năng thanh toán. Cáo trạng xác định, Nguyễn Ngọc Thủy được xác định là người chủ mưu, giữ vai trò chỉ đạo, trực tiếp sử dụng số tiền chiếm đoạt và phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.

Đối với các bị can là quản lý kinh doanh của Công ty Egame, cơ quan tố tụng xác định những người này đã làm theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển, trực tiếp hoặc hướng dẫn nhân viên quảng bá hình ảnh Egroup, tìm kiếm và mời chào khách hàng đầu tư mua cổ phần.

Liên quan hành vi "Nhận hối lộ," Tống Thị Kim Liên bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hơn 20 tỷ đồng từ ông Nguyễn Ngọc Thủy nhằm tạo doanh thu khống cho Egroup./.

Truy tố Shark Thủy và đồng phạm chiếm đoạt hơn 7.000 tỉ đồng Viện Kiểm sát truy tố các bị can trong vụ án lừa đảo, đưa hối lộ liên quan đến tập đoàn giáo dục Egroup và Egame, gây thiệt hại hơn 7.677 tỉ đồng.

