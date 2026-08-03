Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần lan tỏa bản sắc dân tộc tại Đức ​

Ngày 2/8, tại thành phố Hamburg, miền Bắc nước Đức, Hội Du học sinh Việt Nam tại Hamburg đã tổ chức sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 với nhiều hoạt động giới thiệu, quảng bá văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực truyền thống của Việt Nam tới cộng đồng sở tại.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tham dự chương trình có ông Phan Quang Văn, Bí thư thứ nhất phụ trách hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức; ông Nguyễn Văn Tính, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Đức; đại diện các hội đoàn người Việt, đông đảo du học sinh, thanh niên cùng cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hamburg cũng như nhiều địa phương trên toàn nước Đức.

Chương trình đã tạo nên một không gian văn hóa cộng đồng sinh động với các tiết mục nghệ thuật, trình diễn trang phục truyền thống, trò chơi dân gian, hoạt động trải nghiệm và giới thiệu ẩm thực Việt Nam.

Khách quốc tế trải nghiệm viết thư pháp. (Ảnh: Vũ Hiệp/TTXVN)

Thông qua những hình thức thể hiện gần gũi, ban tổ chức mong muốn giới thiệu tới người dân Đức và bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, thân thiện, năng động và hội nhập.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Phan Quang Văn đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của Hội Du học sinh Việt Nam tại Hamburg cùng các đơn vị, tình nguyện viên và cá nhân đã tham gia tổ chức sự kiện.

Ông Phan Quang Văn, Bí thư thứ nhất phụ trách hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: Vũ Hiệp/TTXVN)

Ông cho biết, văn hóa là hồn cốt của dân tộc, kết tinh những giá trị được hình thành và gìn giữ trong suốt hàng nghìn năm lịch sử, trong đó nổi bật là lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, nhân ái, hiếu học, cần cù và sáng tạo.

Những giá trị ấy được thể hiện qua tiếng Việt, tà áo dài, tiếng đàn, câu hát, trò chơi dân gian, ẩm thực truyền thống và cách ứng xử giàu tình nghĩa của người Việt Nam.

Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại Đức. (Ảnh: Vũ Hiệp/TTXVN)

Ông nhấn mạnh việc tổ chức một ngày hội văn hóa Việt Nam tại Đức không chỉ góp phần giới thiệu những nét đẹp của đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế, mà còn giúp thế hệ trẻ Việt Nam đang học tập, làm việc và sinh sống ở nước ngoài hiểu sâu sắc hơn về cội nguồn, từ đó tiếp tục gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc. Ông cũng bày tỏ tin tưởng những hoạt động như vậy sẽ góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị, sự hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân Việt Nam và Đức.

Ông Nguyễn Văn Tính đánh giá sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 thể hiện tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo và trách nhiệm của thế hệ trẻ người Việt tại Đức đối với cộng đồng và quê hương.

Ông Nguyễn Văn Tính, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa cho đại diện Ban tổ chức. (Ảnh: Vũ Hiệp/TTXVN)

Ông cho rằng những hoạt động do du học sinh chủ động tổ chức không chỉ giúp người Việt xa quê thêm gắn bó, mà còn góp phần giới thiệu những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam tới xã hội sở tại. Các hội đoàn người Việt tại Đức sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành và hỗ trợ để thế hệ trẻ có thêm nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích và có sức lan tỏa trong thời gian tới.

Ngày hội Văn hóa Việt Nam 2026 cho thấy vai trò ngày càng tích cực của sinh viên, thanh niên Việt Nam tại Đức trong việc duy trì bản sắc dân tộc, củng cố sự đoàn kết trong cộng đồng và thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa Việt Nam với Đức.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Đức, chị Trịnh Huyền My, Chủ tịch phụ trách khối Sinh viên của Hội Du học sinh Việt Nam tại Hamburg, cho biết ý tưởng tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam đã được các thành viên trong hội ấp ủ từ lâu vì đối với những người trẻ đang sinh sống xa quê hương, Việt Nam luôn là cội nguồn và là điểm tựa tinh thần quan trọng.

Đại diện các hội sinh viên Việt Nam tại Đức tham dự sự kiện. (Ảnh: Vũ Hiệp/TTXVN)

Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Hamburg nói riêng và tại Đức nói chung có cơ hội gặp gỡ, gắn kết và thấu hiểu nhau hơn. Đây cũng là dịp để giới thiệu một cách trực tiếp và sinh động những nét đẹp của văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Anh Phạm Văn Tài, Chủ tịch phụ trách khối Học viên nghề của Hội Du học sinh Việt Nam tại Hamburg, cho biết một trong những thông điệp quan trọng của sự kiện là dù đang sinh sống xa quê hương, mỗi người Việt Nam tại đây vẫn có một cộng đồng sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ và đồng hành.

Thời gian tới, Hội Du học sinh Việt Nam tại Hamburg mong muốn phát triển các hoạt động dành cho học viên nghề với quy mô lớn hơn, đồng thời từng bước xây dựng một cổng thông tin chung cho người Việt đang học nghề trên toàn nước Đức.

Trải nghiệm không gian văn hóa Việt Nam tại sự kiện. (Ảnh: Vũ Hiệp/TTXVN)

Cổng thông tin này có thể trở thành nơi chia sẻ kiến thức về học nghề, pháp luật, quyền lợi lao động, nhà ở, bảo hiểm và những vấn đề thường gặp trong quá trình sinh sống tại Đức. Qua đó, các học viên nghề, đặc biệt là những người mới sang Đức, có thể tiếp cận thông tin đáng tin cậy, tìm kiếm sự hỗ trợ và giảm bớt cảm giác lạc lõng trong giai đoạn đầu hòa nhập.

Không chỉ là một hoạt động giới thiệu văn hóa, chương trình còn tạo điều kiện để những người Việt trẻ ở nước ngoài trực tiếp tham gia tổ chức, điều phối, biểu diễn và xây dựng nội dung.

Qua đó, các bạn trẻ vừa có cơ hội rèn luyện năng lực hoạt động cộng đồng, vừa nâng cao ý thức về trách nhiệm gìn giữ và truyền lại những giá trị văn hóa Việt Nam cho các thế hệ tiếp theo.



Trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức tiếp tục được củng cố trên nhiều lĩnh vực, các hoạt động giao lưu văn hóa và kết nối cộng đồng như Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hamburg có ý nghĩa thiết thực. Đây là một hình thức ngoại giao nhân dân gần gũi, giúp tăng cường sự hiểu biết, tình cảm hữu nghị và gắn bó giữa nhân dân hai nước./.

Cộng đồng người Việt Nam tại Đức tăng cường kết nối Cộng đồng người Việt tại Đức có lịch sử hình thành tương đối đặc thù, trải qua những biến động, đặc biệt là sau khi nước Đức thống nhất, cộng đồng đã từng bước ổn định, thích nghi và vươn lên mạnh mẽ.