Mãn nhãn đêm khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam 2026

Tối 2/8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, trên địa bàn phường Quy Nhơn, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn võ thuật Việt Nam tổ chức khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX-Gia Lai năm 2026.

Dự lễ khai mạc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, lãnh đạo tỉnh, đại diện các cơ quan hữu quan và hàng ngàn người dân tỉnh Gia Lai và du khách.

Phát biểu tại lễ khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX-Gia Lai năm 2026, Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai khẳng định võ cổ truyền Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. Từ những ngày dựng nước và giữ nước, qua những cuộc đấu tranh bảo vệ non sông, võ thuật đã trở thành một phần của bản lĩnh, khí phách và tâm hồn dân tộc Việt Nam.

Các võ sư, võ sinh diễu hành biểu dương lực lượng tại đêm khai mạc. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Liên hoan là nơi các võ phái, võ đường, các võ sư, võ sỹ trong nước và quốc tế gặp gỡ, giao lưu, biểu diễn và trao truyền tinh hoa. Nhưng trên hết, đây là dịp để chúng ta cùng khẳng định một thông điệp: Di sản chỉ thực sự sống khi được trao truyền. Văn hóa chỉ thực sự lan tỏa khi được kết nối. Và truyền thống chỉ thực sự trường tồn khi được thế hệ hôm nay tiếp tục làm mới bằng tinh thần sáng tạo và trách nhiệm.

Mở đầu chương trình khai mạc, hàng ngàn người dân, du khách và người hâm mộ võ cổ truyền Việt Nam đã mãn nhãn trước màn diễu hành của các võ sư, võ sinh tham gia liên hoan.

Sau màn diễu hành là chương trình văn nghệ chào mừng liên hoan với thông điệp “Kết nối đại ngàn và miền đất võ.” Kết thúc lễ khai mạc, với chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Võ cổ truyền Việt Nam-Tinh hoa ngời sáng” đã dẫn đưa khán giả và người hâm mộ võ thuật cổ truyền khám phá lịch sử võ cổ truyền Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX-Gia Lai năm 2026 quy tụ gần 1.000 võ sinh, võ sư trong nước và quốc tế tham gia; trong đó có 650 võ sinh, võ sư đến từ các võ đường, câu lạc bộ trong nước và 260 võ sinh, võ sư đến từ 16 đoàn của 9 nước trên thế giới như: Thái Lan, Congo, Lào...

Tham gia liên hoan, các võ sinh và võ sư sẽ trực tiếp tham gia các hoạt động như: Dâng hương, dâng hoa tại Đài kính thiên và Bảo tàng Quang Trung; đồng diễn võ cổ truyền; giao lưu giữa các đoàn võ thuật trong, ngoài nước; tổ chức Giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia lần thứ XV; giao lưu biểu diễn kết hợp tham quan giữa các đoàn võ thuật trong nước và nước ngoài tại các lò võ, di tích lịch sử, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; triển lãm ảnh về hoạt động của các võ đường, võ phái trong nước và quốc tế…

Trong suốt thời gian diễn ra liên hoan từ (ngày 2-5/8), Ban tổ chức sẽ tổ chức cho các đoàn đi biểu diễn võ thuật tại một số địa phương, đúng với tính chất quần chúng của võ cổ truyền Việt Nam.

Để bảo tồn và phát triển võ cổ truyền Việt Nam, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã và đang phối hợp với Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Gia Lai đưa võ cổ truyền vào giảng dạy cho học sinh các cấp trên địa bàn./.

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