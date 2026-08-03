Chính phủ đề xuất bổ sung quy định cấm kinh doanh khí N2O để giải trí

Tại Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, Chính phủ đã có đề xuất bổ sung quy định cấm kinh doanh khí N2O nhằm bảo đảm sức khỏe cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội.

Tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe

Tại phiên khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vào sáng 3/8, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, theo Bộ trưởng Bộ Tài Chính Ngô Văn Tuấn, danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật này được xây dựng trên cơ sở kế thừa danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được ban hành tại Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP (trong đó cắt giảm 56 ngành, nghề và sửa đổi phạm vi 14 ngành, nghề).

Ngoài ra, dự thảo Luật tiếp tục cắt giảm thêm 2 ngành, nghề và sửa đổi, bổ sung phạm vi của 2 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Đặc biệt, Dự thảo Luật cũng quy định bổ sung quy định cấm kinh doanh khí N2O, lý giải vấn đề này, theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, hiện nay, trên cơ sở báo cáo của Bộ Công an, qua theo dõi và đánh giá, trong thời gian qua, việc lạm dụng khí N2O để giải trí đã gây nhiều tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt đối với hệ thần kinh, máu và khả năng sinh sản, đồng thời có nguy cơ dẫn đến lệ thuộc và sử dụng ma túy.

Bên cạnh đó, tình trạng mua bán, sử dụng N2O (bóng cười) diễn biến rất phức tạp, thường gắn với việc sử dụng trái phép chất ma túy, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng và trật tự, an toàn xã hội.

“Mặc dù pháp luật hiện hành đã có các quy định kiểm soát việc kinh doanh và sử dụng khí N2O trong một số lĩnh vực như y tế, công nghiệp, thực phẩm,… các biện pháp này vẫn chưa đủ hiệu quả để ngăn ngừa việc lạm dụng khí N2O,” Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Tài Chính Ngô Văn Tuấn trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Để đảm bảo loại trừ các trường hợp khí N2O hiện vẫn được sử dụng hợp pháp trong một số hoạt động nghiên cứu khoa học, thực nghiệm, kiểm định, thực phẩm, dự thảo Luật đã quy định cấm theo hướng loại trừ việc sử dụng khí N2O trong hoạt động y tế, công nghệ thực phẩm và kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học.

Đối với quy định cấm kinh doanh khí N2O, do tính chất cấp bách cần ngăn chặn ngay các hoạt động kinh doanh, hành vi vi phạm pháp luật và nhằm bảo vệ sức khoẻ của người dân, Chính phủ quy định hiệu lực thi hành ngay kể từ ngày ký ban hành Luật.

Ngoài ra, Dự thảo Luật đã rà soát, cắt giảm 58 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được quy định tại Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ và sửa đổi 16 ngành, nghề, dự kiến cắt giảm khoảng 786 điều kiện kinh doanh; cắt giảm khoảng 232 thủ tục hành chính; chi phí tuân thủ dự kiến giảm khoảng 175 tỷ đồng/năm; thời gian tuân thủ dự kiến giảm khoảng 7.500 giờ/năm.

Ngăn chặn tình trạng lạm dụng để giải trí

Trình bày báo cáo tóm tắt thẩm tra dự án Luật này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho rằng Ủy ban thống nhất với sự cần thiết, cơ sở chính trị và cơ sở thực tiễn ban hành sửa đổi, bổ sung Luật theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, Kết luận số 18-KL/TW và các Nghị quyết của Trung ương về hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, thuyết minh đầy đủ cơ sở, tính hợp lý và tính thực chất của phương án cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, bảo đảm mục tiêu cắt giảm tối thiểu 30% ngành, nghề kinh doanh có điều kiện phải đi vào bản chất, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và giảm chi phí tuân thủ, không nên chỉ quan tâm yêu cầu về số lượng cắt giảm.

Do nội dung sửa đổi có phạm vi ảnh hưởng rộng, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đề nghị tổng hợp, giải trình đầy đủ ý kiến của các đối tượng chịu tác động và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, văn bản hướng dẫn thi hành để bảo đảm Luật được triển khai thống nhất, đồng bộ ngay khi có hiệu lực.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhất trí với chủ trương tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tình trạng lạm dụng khí N2O để giải trí, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tuy nhiên đề nghị tiếp tục rà soát, quy định rõ các trường hợp được loại trừ; bảo đảm tên gọi, phạm vi các trường hợp loại trừ thống nhất với thuật ngữ tại pháp luật chuyên ngành, không gây ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và các mục đích sử dụng hợp pháp khác.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Về phương án cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Ủy ban Kinh tế và Tài chính thống nhất với chủ trương nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước theo hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch.

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ lưỡng phương án cắt giảm, nhất là đối với các ngành, nghề liên quan trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng, như: kinh doanh nước sạch (nước sinh hoạt), kinh doanh khí, kinh doanh tàu bay không người lái, kinh doanh khoáng sản, kinh doanh khai thác cảng biển...

"Đây đều là các lĩnh vực có mức độ rủi ro cao, hậu quả vi phạm có thể nghiêm trọng, khó hoặc không thể khắc phục. Việc thay đổi phương thức quản lý chỉ nên thực hiện khi đã làm rõ tính khả thi, hiệu quả của cơ chế quản lý thay thế, bảo đảm triển khai theo lộ trình phù hợp, không phát sinh khoảng trống trong quản lý Nhà nước," Chủ nhiệm Phan Văn Mãi nói./.

Không để thể chế là điểm nghẽn với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước Kỳ họp không thường lệ thứ nhất thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần chủ động, hành động quyết liệt, thực chất của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trong thể chế, thực thi các chủ trương của Đảng.