Thủ khoa Trường Quản trị Kinh doanh bật mí bí quyết duy trì thành tích xuất sắc

Với điểm GPA 3,76/4, Nguyễn Minh Ngọc, sinh viên lớp HAT2, chương trình Quản trị nhân lực và nhân tài vừa được xướng tên vinh danh vị trí thủ khoa trong lễ trao bằng tốt nghiệp sáng nay, 2/8 của Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trước khi tốt nghiệp loại xuất sắc, Minh Ngọc đã có hành trình 4 năm học đầy ấn tượng với nhiều thành tích, liên tục đạt học bổng HSB trong 6 học kỳ.

Không chỉ học giỏi, Minh Ngọc còn năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa. Ngọc là thành viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HVC - câu lạc bộ tình nguyện của trường; là tình nguyện viên Ủy ban hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội; tham gia ban tổ chức chương trình Trung Thu cho em 2022. Ngọc cũng là tình nguyện viên chương trình Mùa hè xanh Hạ Long 2023, tham gia hoạt động Tình nguyện xây dựng đô thị văn minh 2025…

“Em rất vui vì đã có 4 năm hành trình với nhiều nỗ lực và đạt thành quả xứng đáng như hôm nay,” Minh Ngọc hạnh phúc nói.

Chia sẻ về bí quyết để cân bằng khi vừa giữ thành tích học tập tốt trong khi vẫn tham gia tích cực các hoạt động tình nguyện, Minh Ngọc cho hay em luôn đặt mục tiêu cho từng giai đoạn và xác định mức độ ưu tiên của từng hạng mục công việc cần làm trong từng thời điểm cụ thể.

Minh Ngọc chụp ảnh cùng gia đình trong niềm vui trở thành thủ khoa toàn trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Năm nhất, nữ sinh ưu tiên việc tìm hiểu và hòa nhập với môi trường mới. Năm thứ hai, Ngọc chú trọng hơn đến việc học tại trường. Năm thứ ba và thứ tư là thời gian Ngọc đặt mục tiêu vừa học vừa trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng, phát triển bản thân qua các hoạt động ngoại khóa.

Vào các đợt thi học kỳ, em ưu tiên thời gian cho việc ôn thi. Thi học kỳ luôn là giai đoạn căng thẳng với sinh viên khi cường độ học tập cao, các môn thi liên tục. Theo Ngọc, bí quyết để việc ôn thi nhẹ nhàng hơn là phải tập trung trong các giờ học trên lớp để nắm vững kiến thức trong cả quá trình học thay vì chỉ học cấp tốc thời điểm chuẩn bị thi.

Xác định điều quan trọng là phải gắn kiến thức học tập trên lớp với thực tiễn doanh nghiệp nên ngay từ kỳ nghỉ hè năm thứ hai, nữ sinh đã dành trọn ba tháng cho việc thực tập tại doanh nghiệp để trải nghiệm thực tế. Ngọc cho rằng việc thực tập sớm giúp em hiểu sâu hơn về chuyên ngành học, thấy được các chuyên ngành ngách, những kiến thức, kỹ năng cần tích lũy. Từ thực tiễn, Ngọc có định hướng học tập rõ ràng hơn khi quay trở lại giảng đường và tiếp tục nhờ thầy cô tư vấn chuyên sâu để có kế hoạch học tập phù hợp.

Với năng lực thực chiến, dù vừa nhận bằng tốt nghiệp nhưng Ngọc đã làm việc tại vị trí hành chính nhân sự của một doanh nghiệp Nhật Bản.

Theo Ngọc, môi trường học tập năng động, sáng tạo, nơi các giảng viên luôn khuyến khích sinh viên dám nghĩ, dám làm, dám thử tại HSB đã trang bị cho sinh viên sự tự tin, tinh thần luôn luôn học hỏi và sẵn sàng thử nghiệm để phát triển bản thân. “Đặc biệt, có đến 3/4 chương trình của trường đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh nên em dễ dàng hòa nhập với môi trường quốc tế,” Ngọc nói.

Sáng nay, Trường Quản trị và Kinh doanh đã tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 280 tân cử nhân, 25 tân thạc sỹ và 1 tân tiến sỹ. Trong số 280 sinh viên tốt nghiệp hôm nay có 16 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và 64 sinh viên đạt loại giỏi. Nhiều sinh viên đã được tuyển dụng vào các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trường đại học công lập đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn QS 5 sao Trường Đại học Quản trị và Kinh doanh Hà Nội (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa trở thành trường đại học công lập đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn QS 5 sao, dựa trên 56 tiêu chí đánh giá chất lượng.