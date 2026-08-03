Bàn giao 33 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Trường Sa cho gia đình

Ngày 3/8, Tàu 905, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân cập Cảng Quốc tế Cam Ranh (phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) đưa 33 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Trường Sa vào bờ an toàn.

Các cơ quan chức năng của Vùng 4 đã phối hợp với các lực lượng biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ngãi và chính quyền địa phương tổ chức bàn giao 33 ngư dân theo quy định, để bà con sớm trở về với gia đình.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; Đại tá Bùi Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, động viên các ngư dân giữ vững tinh thần, nhanh chóng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục vươn khơi, bám biển.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 955 và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân cảng-Petro Cam Ranh cùng có những phần quà ý nghĩa, trao tặng 33 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn.

33 ngư dân gặp nạn là thuyền viên tàu cá QNg 95267 TS do ông Trần Văn Dân (quê xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng.

Tại thời điểm tàu gặp nạn, có 36 thuyền viên. Nguyên nhân là thời tiết trên biển có dông lớn. Tàu bị chìm khi đang hoạt động cách Đông Nam đảo Trường Sa 33 hải lý.

Ngay sau khi nhận chỉ đạo của cấp trên, cán bộ, chiến sỹ đảo Đá Tây (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã phối hợp với các lực lượng tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Đến 21 giờ 30 phút ngày 24/7, tàu cá QNg 95555 TS do ông Nguyễn Hữu Lộc làm thuyền trưởng đã tiếp cận hiện trường, cứu được 33 thuyền viên và đưa vào khu vực đảo Đá Tây.

Sáng 25/7, chỉ huy đảo Đá Tây điều xuồng đưa toàn bộ 33 ngư dân lên đảo an toàn. Tại đảo, các lực lượng đã thăm hỏi, động viên, nắm tình hình và tổ chức khám sàng lọc sức khỏe; hỗ trợ bộ quần áo, đồ ăn cho ngư dân gặp nạn.

Chiều 1/8, Tàu 905 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển được lệnh của cấp trên đón 33 ngư dân từ đảo Đá Tây, đưa về đất liền.

Thời tiết trên vùng biển Trường Sa vào thời điểm tháng Bảy và Tám có mưa dông rải rác, tầm nhìn xa giảm trong mưa và tiềm ẩn gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết trong tuần tới, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Vì vậy, ngư dân hành nghề trên biển cần chú ý quan sát diễn biến thời tiết để có kế hoạch đánh bắt phù hợp./.

Kịp thời hỗ trợ tàu cá gặp nạn cùng 57 ngư dân trên vùng biển Trường Sa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã cứu hộ thành công tàu cá gặp nạn cùng 57 ngư dân tại Trường Sa, đảm bảo an toàn và hỗ trợ khẩn cấp.