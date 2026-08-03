Mưa lớn gây sạt lở giao thông, Tuyên Quang khẩn trương ứng phó

Theo Ủy ban Nhân dân xã Bằng Lang (Tuyên Quang), tuyến Tỉnh lộ 183 qua địa bàn xã đã xảy ra sạt lở đất, gây ngập úng và ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân bởi mưa lớn kéo dài từ đêm 2 đến sáng 3/8.

Tại suối tràn thuộc thôn Trung, nước suối dâng cao, tràn qua mặt đường gây ngập úng cục bộ. Trong khi đó, nhiều vị trí xuất hiện vết nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở khiến các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực.

Tại khu vực giáp ranh giữa các xã Bằng Lang và Xuân Giang, đất đá từ taluy dương sạt xuống chắn ngang mặt đường.

Hiện nay, các lực lượng chức năng xã Bằng Lang đã tiến hành kiểm tra hiện trường, rào chắn và cắm biển cảnh báo nguy hiểm cũng như báo cáo tỉnh triển khai phương án khắc phục để sớm thông tuyến trở lại.

Đặc biệt, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi vào khu vực sạt lở, ngập úng, chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Mưa lớn trong nhiều giờ khiến khối lượng lớn đất đá sạt lở, cản trở phương tiện lưu thông ở xã Xuân Giang (tỉnh Tuyên Quang). (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Cùng với tuyến Tỉnh lộ 183 qua địa bàn xã Bằng Lang, ông Hà Văn Chung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lùng Tám (Tuyên Quang) cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 1 đến rạng sáng 3/8, tại Km0+600 tuyến đường từ ngã ba Nậm Luồng đi vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Thái An (cũ) đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng khiến mặt đường bị sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện tham gia giao thông.

Tuyến đường từ ngã ba Nặm Luồng đi thôn Lố Thàng là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối xã Lùng Tám với các xã Đường Thượng, Du Già và vùng lân cận, phục vụ việc đi lại, trao đổi hàng hóa, vận chuyển nông sản và công tác cứu hộ, cứu nạn.

Để bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông, ngay trong sáng 3/8, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã thông báo tạm dừng lưu thông qua đoạn đường này cho đến khi khắc phục xong sự cố và có thông báo mới, đồng thời căng dây phong tỏa khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo...

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không di chuyển qua khu vực này; chấp hành nghiêm biển báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động lựa chọn tuyến đường khác để bảo đảm an toàn.

Nước lũ ở xã Xuân Giang (Tuyên Quang) dâng cao, cuốn theo nhiều cây cối và vật dụng. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trong tỉnh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún.

Theo dự báo, trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Tuyên Quang tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại 29 xã gồm: Xuân Giang, Quang Bình, Tiên Nguyên, Bắc Quang, Bản Máy, Bằng Lang, Đồng Yên, Hồ Thầu, Hoàng Su Phì, Hùng An, Khuôn Lùng, Linh Hồ, Minh Quang, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Pà Vầy Sủ, Pờ Ly Ngài, Quảng Nguyên, Tân Quang, Tân Tiến, Tân Trịnh, Thàng Tín, Thông Nguyên, Thượng Sơn, Tiên Yên, Trung Thịnh, Việt Lâm, Xín Mần và Yên Thành. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.



Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, uy hiếp tính mạng, gây ách tắc giao thông cục bộ, làm hư hỏng các công trình hạ tầng và tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; khả năng xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông, suối và khu vực đô thị.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát các khu vực xung yếu, điểm có nguy cơ sạt lở, các vị trí ách tắc dòng chảy để chủ động triển khai biện pháp ứng phó; tăng cường cảnh báo tại các cầu treo, ngầm tràn, khu vực ven sông, suối nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Trước diễn biến thiên tai phức tạp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao rà soát, hoàn thiện phương án cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện khi có tình huống xảy ra; Công an tỉnh xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, tổ chức lực lượng hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cập nhật các kịch bản ứng phó với từng loại hình thiên tai, tập trung kiểm tra an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, đê điều, hệ thống cấp nước và các điểm có nguy cơ sạt lở để kịp thời xử lý, cảnh báo nguy hiểm.

Các địa phương rà soát, cập nhật phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro; chuẩn bị phương án sơ tán dân cư, bảo đảm lương thực, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu tại những khu vực có nguy cơ bị chia cắt.

Các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao kỹ năng phòng, chống thiên tai và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo khi có tình huống phát sinh.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang thông tin từ 4 giờ đến 10 giờ ngày 3/8, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại một số điểm ở mức rất cao như: Xuân Giang 1 (xã Xuân Giang) 154mm, Yên Bình 135mm, Tân Nam 2 (xã Quang Bình) 121mm...

Mưa lớn kéo dài khiến độ ẩm đất tại nhiều khu vực trong tỉnh đạt trạng thái gần bão hòa (trên 85%), một số nơi đã bão hòa hoàn toàn.../.

Tuyên Quang: Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở nhiều nơi tại xã Xuân Giang Mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ, từ sáng sớm đến trưa 3/8/2026 đã gây lũ, ngập lụt và sạt lở tại nhiều khu vực thuộc xã Xuân Giang (tỉnh Tuyên Quang).