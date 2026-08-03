Động đất mạnh làm rung chuyển nhiều khu vực tại Ai Cập

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, vào khoảng 3h ngày 3/8 (giờ địa phương, tức 7h theo giờ Việt Nam), một trận động đất có độ lớn 5,5 đã xảy ra tại Ai Cập, làm rung lắc thủ đô Cairo, tỉnh Giza và một số khu vực lân cận.

Theo Trung tâm Địa chấn châu Âu-Địa Trung Hải (EMSC), tâm chấn của trận động đất nằm gần thành phố Suez.

Rung chấn được cảm nhận tại khu vực Đại Cairo và nhiều địa phương khác của Ai Cập. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Thiên văn học và Địa vật lý Ai Cập (NRIAG) cho biết trận động đất xảy ra tại khu vực cách thành phố Suez khoảng 40 km về phía Bắc.

Theo Viện Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), độ lớn của trận động đất này là 5, thấp hơn so với thông báo trước đó của USGS.

Một số người dân tại khu vực Giza và thủ đô Cairo cho hay đã cảm nhận được sự rung lắc nhẹ vào thời điểm xảy ra động đất.

Theo tờ Al Ahram (Ai Cập), thông tin ban đầu cho biết độ lớn của trận động đất được các ứng dụng theo dõi địa chấn ước tính trong khoảng 4,6-5,7.

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Y tế Ai Cập Khaled Abdel Ghaffar đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp ứng phó với động đất trên cả nước và yêu cầu các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp phải “sẵn sàng ở mức tối đa.”

Hiện chưa có thông báo về con số thương vong hoặc thiệt hại vật chất trong trận động đất trên./.

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