7 tháng năm 2026: Tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí

7 tháng năm 2026, trên địa bàn cả nước xảy ra 8.940 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.577 người và bị thương 5.179 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 18%; số người chết giảm 10,4%; số người bị thương giảm 27,9%./.
7 tháng năm 2026, trên địa bàn cả nước xảy ra 8.940 vụ tai nạn giao thông, so với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 18%; số người chết giảm 10,4%; số người bị thương giảm 27,9%.
7 tháng năm 2026, trên địa bàn cả nước xảy ra 8.940 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.577 người và bị thương 5.179 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 18%; số người chết giảm 10,4%; số người bị thương giảm 27,9%./.
7 tháng của năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 13,9 triệu lượt người, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2026 giảm 0,12% so với tháng trước chủ yếu do giá xăng dầu giảm theo giá nhiên liệu thế giới và giá lương thực, thực phẩm giảm nhờ nguồn cung dồi dào.
Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra từ ngày 3-24/8 theo hai đợt, dự kiến xem xét, quyết định 33 nội dung, gồm nhiều dự án luật và các vấn đề quan trọng của đất nước.
Từ 1 đến 7/8 hàng năm, Tuần lễ thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ được các quốc gia trên toàn thế giới tổ chức nhằm khuyến khích, hỗ trợ và tăng cường việc nuôi con bằng sữa mẹ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đề cao trách nhiệm nêu gương và vai trò của người đứng đầu.
Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, có việc vượt ngoài dự báo thông thường, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế vẫn được triển khai chủ động, đạt nhiều kết quả quan trọng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chức năng, thẩm quyền, năng lực thực thi của hệ thống chính trị; chuyển mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa từ quản lý sang phục vụ, kiến tạo.
Tạp chí du lịch Mỹ Travel + Leisure đã xếp Việt Nam vào danh sách 25 quốc gia lý tưởng nhất cho du lịch một mình, nhờ sự an toàn, lòng hiếu khách cũng như cảnh quan thiên nhiên và ẩm thực độc đáo.
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 diễn ra từ ngày 1 đến 7/8/2026, tại Hà Nội.
Đến năm 2035, hoàn thành cơ bản quá trình chuyển sang Mô hình phát triển Việt Nam tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập; hình thành đồng bộ các mô hình thành phần của mô hình phát triển.
Theo Radical Storage, nền tảng lưu trữ hành lý trực tuyến hoạt động trong lĩnh vực công nghệ du lịch, Hà Nội được xếp thứ 8 trong danh sách 10 thành phố có ẩm thực đường phố hấp dẫn nhất thế giới.
Lê Quý Đôn là nhà bác học lớn, một bậc đại khoa, đại trí, đại tài, đã để lại cho hậu thế những công trình vô cùng giá trị, là biểu hiện của sự kết nối giữa tri thức Việt Nam với các nền văn hóa khác.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sự liên kết chặt chẽ của các quyết sách Trung ương nhằm thúc đẩy đổi mới lãnh đạo, quản trị đất nước hiệu quả.
Du lịch TP.Hồ Chí Minh tăng trưởng mạnh nhờ chuỗi sản phẩm tích hợp, đa dạng trải nghiệm và chương trình kích cầu, giúp thành phố đón hơn 7,1 triệu lượt khách quốc tế trong 7 tháng.
Chiến dịch hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7/2026 chính thức được triển khai từ ngày 1/7 đến ngày 30/9/2026 trên phạm vi toàn quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa đồng bộ các quyết sách thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm và liên thông giữa các nhiệm vụ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quy định số 207-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và tổ chức thực hiện tốt 5 vấn đề.
Sáng 29/7/2026, tại Hà Nội, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Mục tiêu của Kế hoạch nhằm xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế trở thành động lực quan trọng trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển bền vững, nhân đạo và đổi mới để xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.
Kỳ thi Toán học Quốc tế (MIMC) là sân chơi Toán học thường niên dành cho học sinh bậc Tiểu học và THCS.
Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ ngày 27/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ngành Thanh tra tập trung thực hiện ngay 7 nhiệm vụ trọng tâm.
Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 đặt ra chỉ tiêu quy mô GRDP đến năm 2035 đạt 70 tỷ USD; đến năm 2065 đạt 600 tỷ USD.
Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN. Sáu tháng đầu năm 2026, thương mại song phương đã đạt 6,86 tỷ USD, tương đương khoảng 60,3% của cả năm 2025.
Nhân Ngày Thế giới Phòng chống Viêm gan virus 28/7, Việt Nam kêu gọi tăng tốc các giải pháp phòng, chống viêm gan virus nhằm giảm gánh nặng bệnh tật, tử vong và ngăn ngừa ung thư gan.
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 17-NQ/TW do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng ký ban hành sau Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV.
Một phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch New Zealand đã đến Việt Nam để phẫu thuật thay khớp háng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sau nhiều năm chịu đựng cơn đau kéo dài và phải chờ đợi phẫu thuật tại quê nhà.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội ghi nhận 871 ca sốt xuất huyết tại 111 phường, xã, chưa có ca tử vong, tăng so với cùng kỳ năm 2025 (475 ca).
ASEAN Cup 2026 chứng kiến sự xuất hiện của nhiều ngôi sao đắt giá trên thị trường chuyển nhượng. Trong đó, đội tuyển Indonesia sở hữu những cái tên đắt giá với chính sách nhập tịch thời gian qua.