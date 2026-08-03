7 tháng năm 2026: Tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí

7 tháng năm 2026, trên địa bàn cả nước xảy ra 8.940 vụ tai nạn giao thông, so với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 18%; số người chết giảm 10,4%; số người bị thương giảm 27,9%.

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7 tháng năm 2026, trên địa bàn cả nước xảy ra 8.940 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.577 người và bị thương 5.179 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 18%; số người chết giảm 10,4%; số người bị thương giảm 27,9%./.

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