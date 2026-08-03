Hình hài tuyến tàu điện nhẹ LRT đầu tiên tại Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Tuyến tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc do Tập đoàn Sun Group đầu tư còn được kỳ vọng mang đến một hành trình giàu cảm xúc - nơi mỗi nhà ga là một điểm chạm văn hóa, kể câu chuyện về đất nước và con người Việt Nam với bạn bè năm châu trong dịp APEC 2027.

Từ Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, tuyến LRT sẽ kết nối họ với Trung tâm Hội nghị APEC cùng các khu nghỉ dưỡng phía Nam đảo, trở thành một trong những hành trình đầu tiên mà bạn bè quốc tế trải nghiệm khi đặt chân đến đảo Ngọc.

Ngay từ những điểm dừng đầu tiên, hành khách đã có thể cảm nhận một Việt Nam đa sắc: mộc mạc mà tinh tế, sâu lắng mà tràn đầy sức sống. Mỗi nhà ga vì thế giống như một “tấm danh thiếp” bằng kiến trúc, giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người và bản sắc vùng miền tới thế giới.

Giai đoạn 1 của tuyến LRT do Tập đoàn Sun Group đầu tư theo hình thức BOT, có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý II/2027. Theo đó, tuyến LRT dài gần 18km, gồm 6 nhà ga, kết nối trực tiếp Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng hệ sinh thái du lịch Nam đảo, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 20 phút.

Dự án được kỳ vọng trở thành dấu ấn mới của Phú Quốc với điểm khác biệt nằm ở kiến trúc, với 6 nhà ga được kiến tạo như 6 lát cắt văn hóa, đưa hành khách đi từ miền núi Tây Bắc, qua phố cổ Hà Nội, cố đô Huế, đại ngàn Tây nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh sôi động rồi dừng lại bên sắc xanh của Đảo Ngọc.

Hành trình bắt đầu tại ga Tây Bắc, với vẻ đẹp của miền sơn cước được gợi lên từ những mảng đá tự nhiên màu be vàng và họa tiết phảng phất hình ảnh những bức tường trình của đồng bào vùng cao. Xen giữa sắc màu mộc mạc ấy là hoa kèn hồng, móng bò trắng và bằng lăng, mang hơi thở núi rừng.

Phối cảnh nhà ga Tây Bắc với vẻ đẹp của miền sơn cước. (Ảnh: Sun Group)

Rời miền sơn cước, đoàn tàu đưa hành khách chạm vào một Hà Nội thanh lịch và trầm mặc. Những đường lát sàn gợi nhớ vỉa hè phố cổ, hệ mái mang dáng nét kiến trúc đô thị, gam vàng đồng nhuốm màu thời gian. Không cần tái hiện nguyên bản, ga Hà Nội vẫn khơi dậy cảm giác thân thuộc về một Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Ga Huế lại khiến hành trình như chậm hơn một nhịp. Sắc đỏ sâu của kinh thành xưa hòa cùng những hình khối đương đại, kể lại vẻ đẹp cung đình bằng một ngôn ngữ thiết kế mới. Dưới những hàng hoa sứ, hoa phượng và những lớp mái gợi dấu ấn cố đô, một Huế cổ kính, dịu dàng hiện lên đầy ý nhị.

Từ miền Trung, đoàn tàu tiến vào ga Tây Nguyên, nơi cảm hứng từ mái nhà rông, đại ngàn, tiếng cồng chiêng và những tầng thác được chuyển hóa thành đường nét kiến trúc. Sắc đá, vân gỗ tự nhiên cùng những tán cây lớn phủ xanh không gian, gợi sức sống mạnh mẽ, phóng khoáng của vùng đất bazan.

Đến ga Sài Gòn, không gian bỗng chuyển sang một tiết tấu tươi trẻ và rộng mở. Những đường cong mái vòm gợi liên tưởng đến Bưu điện Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp cùng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, tạo nên một điểm dừng mang tinh thần hào sảng, năng động của đô thị phương Nam.

Hình hài ga Sài Gòn trên tuyến tàu điện nhẹ tại Phú Quốc. (Ảnh: Sun Group)

Khép lại hành trình là ga Đảo Ngọc - nhà ga ngầm kết nối trực tiếp với Trung tâm Hội nghị APEC. Ở tầng nổi, câu chuyện “cá chép hóa rồng” gửi gắm khát vọng vươn lên. Xuống tầng ngầm, hành khách bước vào không gian lấy cảm hứng từ nghề làm nước mắm truyền thống của Phú Quốc: sắc trắng của muối biển, ánh bạc của đàn cá và những lớp ánh sáng chuyển động đan cài. Hiện đại mà vẫn thấm đẫm hồn bản địa, nhà ga như một lời chào của đảo Ngọc gửi tới du khách bốn phương.

“Không đơn thuần là nơi đón-trả khách, mỗi nhà ga của tuyến LRT Phú Quốc được Sun Group kiến tạo như một điểm đến, mang theo câu chuyện riêng về văn hóa và kiến trúc ba miền Bắc-Trung-Nam,” kiến trúc sư trưởng dự án chia sẻ./.

Đề xuất 5 cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn các dự án APEC 2027 Nghị quyết của Quốc hội sẽ tập trung quy định cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vướng mắc liên quan đến quy hoạch, kiến trúc, khai thác thu hồi khoáng sản cho các dự án APEC 2027.