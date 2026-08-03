Đồng Tháp đề nghị bổ sung đường gom dân sinh dọc cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh

Việc thi công Dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh giai đoạn 1 đã làm chia cắt nhiều tuyến đường nội đồng, ảnh hưởng tưới tiêu, vận chuyển vật tư, máy móc và nông sản của người dân xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp.

Trước thực tế này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu chủ đầu tư bổ sung đầy đủ đường gom dân sinh dọc tuyến cao tốc, góp phần bảo đảm sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống người dân.

Sản xuất nông nghiệp gặp khó

Gia đình chị Phạm Thị Hoa ở ấp Mỹ Đông 1, xã Mỹ Quí đã gắn bó với nghề làm ruộng suốt mấy chục năm qua. Việc canh tác gần 5.300m2 lúa là nguồn thu nhập chính của gia đình chị. Sau khi Nhà nước thu hồi để làm đường cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh, diện tích đất ruộng của chị Hoa giảm còn hơn 3.300m2.

Chị Hoa tâm sự, từ khi công trình cao tốc đi qua, việc tưới tiêu nước rất khó khăn; không có đường cho máy cày, máy cắt… vào đồng ruộng. Do vậy, không thể canh tác lúa, chị đành bỏ đất hoang suốt 1 năm qua; cũng vì khó khăn đó mà chị không thể cho thuê khu đất này.

Chị Hoa rất mong ngành chức năng sớm xây dựng đường dân sinh dọc cao tốc hoặc thu hồi hết phần đất để chị có vốn sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Tương tự chị Hoa, suốt nhiều năm qua, 1,6ha đất của ông Nguyễn Văn Minh ở ấp Mỹ Đông 1, xã Mỹ Quí canh tác lúa. Với sự hoàn thiện của hệ thống thủy lợi, phát triển của khoa học công nghệ, lúa của ông sản xuất 3 vụ/năm với năng suất khá cao.

Khu đất hơn 3.300m2 của chị Phạm Thị Hoa ở xã Mỹ Quí (Đồng Tháp) không thể sản xuất lúa như trước đây, đã bỏ hoang khoảng 1 năm qua. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Xác định Dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh là công trình trọng điểm Quốc gia, ông Minh đồng thuận bàn giao phần đất tổng diện tích hơn 5.000m2 để làm cao tốc. Tuy nhiên, công trình cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh và đường dẫn lên cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh đi qua, chia cắt phần đất của ông thành 3 mảnh đất.

Ông Minh chia sẻ, từ khi thi công cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh đến nay, nguyên dãy đất ruộng dài hơn 300m của ông bị chia cắt thành những miếng đất nhỏ. Điều này gây trở ngại trong việc tưới tiêu nước; không có đường để máy móc vào làm đất, thu hoạch, vận chuyển lúa… nên ông phải bỏ nghề làm lúa, đầu tư một số vốn khá lớn để trồng mít. Tuy nhiên, vì thiếu nước tưới và đất nhiễm phèn nên mít phát triển kém, một số cây đã chết.

Xuất phát từ thực tế khó khăn đó, người dân đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương, đơn vị chức năng về việc đầu tư xây dựng đường dân sinh chạy dọc theo tuyến cao tốc để việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa, nông sản thuận lợi.

Cùng đó, người dân kiến nghị chính quyền cải tạo hệ thống thủy lợi, đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Sau khi đã thu hồi đất để làm dự án cao tốc, người dân đề nghị cơ quan chức năng bồi thường, thu hồi luôn phần đất còn lại nếu diện tích đất quá nhỏ vì không thể canh tác.

Theo ông Lý Đức Tường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Mỹ Quí là địa phương thuần nông, trong đó sản xuất lúa giữ vai trò chủ lực của nền kinh tế.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn xã đã xuống giống gần 17.500ha lúa, thu hoạch hơn 12.000 ha, sản lượng trên 90.500 tấn; năng suất bình quân đạt 7-7,5 tấn/ha, lợi nhuận bình quân của người dân khoảng 20-22 triệu đồng/ha.

Đồng thời, xã đang tập trung triển khai Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, đẩy mạnh cơ giới hóa, đầu tư hạ tầng nông nghiệp, liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa nhằm nâng cao giá trị ngành hàng lúa gạo.

Công trình cao tốc đang thi công khiến nông dân gặp khó về tưới tiêu, không có đường cho máy móc vào đồng ruộng. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Tuy nhiên, quá trình triển khai tuyến cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh đã làm chia cắt nhiều tuyến đường nội đồng hiện hữu, ảnh hưởng trực tiếp đến việc vận chuyển vật tư nông nghiệp, máy cày, máy gặt đập liên hợp, xe thu mua lúa và việc đi lại của người dân đến khu vực sản xuất.

Trong điều kiện sản xuất nông nghiệp hiện nay, hầu hết các khâu đều thực hiện bằng cơ giới nên việc thiếu đường dân sinh sẽ làm tăng chi phí vận chuyển, kéo dài thời gian thu hoạch, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và thu nhập của người dân.

Cấp thiết làm đường dân sinh dọc cao tốc

Theo Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Quí, việc đầu tư tuyến đường dân sinh dọc tuyến cao tốc không chỉ nhằm khắc phục những ảnh hưởng phát sinh của dự án mà còn tạo điều kiện để phát huy hiệu quả các chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Do đó, việc đầu tư đường dân sinh dọc tuyến cao tốc là hết sức cấp thiết, vừa đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, vừa góp phần phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của Dự án đường cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh, phù hợp với mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, phát triển nông nghiệp hiện đại và tăng trưởng kinh tế bền vững của tỉnh Đồng Tháp.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa yêu cầu chủ đầu tư bổ sung hệ thống đường gom dân sinh dọc tuyến cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, trước đây, trong quá trình phối hợp thực hiện Dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh giai đoạn 1, tỉnh Đồng Tháp đã nhiều lần kiến nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) đầu tư bổ sung đầy đủ hệ thống đường gom dân sinh dọc tuyến chính để bảo đảm việc đi lại của người dân.

Tuy nhiên, theo ý kiến của chủ đầu tư do nguồn vốn hạn chế nên không đầu tư đầy đủ, chỉ ưu tiên đầu tư một số đoạn cần thiết.

Công trình cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh đi qua ruộng, vườn của người dân ở xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Hiện nay, khi thực hiện đầu tư nâng cấp cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh lên quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó được phép điều chỉnh nguồn vốn đầu tư. Đồng thời, trên cơ sở những tồn tại của các dự án cao tốc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp như: Mỹ Thuận-Cần Thơ, Cao Lãnh-Lộ Tẻ, Cao Lãnh-An Hữu ,việc đầu tư hệ thống đường gom dân sinh chưa đảm bảo phù hợp theo nhu cầu thực tế, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận tiếp tục phối hợp với tỉnh để đầu tư bổ sung đầy đủ hệ thống đường gom dân sinh dọc tuyến nhằm bảo đảm việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Ông Nguyễn Trọng Thiên, đại diện Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho biết, đơn vị đã phối hợp địa phương tổ chức các cuộc họp với người dân để lắng nghe ý kiến cũng như đề ra phương án nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân trong quá trình thi công cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh.

Đại diện Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận đã họp bàn với địa phương và trao đổi với ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp về việc đầu tư đường dân sinh. Trước mắt, đơn vị triển khai đắp những đường tạm, làm những cống tạm nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân sản xuất nông nghiệp.

Dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh giai đoạn 1 qua Đồng Tháp có chiều dài gần 27km, tổng mức đầu tư hơn 6.120 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư.

Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 7/2025; dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2028. Đến nay, giá trị thực hiện gói thầu xây lắp của dự án đạt hơn 25% giá trị hợp đồng.

Giai đoạn 1, cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh được đầu tư phân kỳ với quy mô nền đường rộng 17m, 4 làn xe hạn chế. Tuy nhiên, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp có văn bản gửi Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận về việc thống nhất phương án đầu tư nâng cấp Dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh giai đoạn 1 với quy mô từ 4 làn xe hạn chế lên quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh./.

Đồng Tháp: Cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh tăng tốc phấn đấu về đích sớm 5 tháng Đến cuối tháng 7/2026, dự án Cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh đạt hơn 25% giá trị hợp đồng, nhiều hạng mục cầu, đường được triển khai đồng loạt, hướng tới mục tiêu hoàn thành sớm hơn kế hoạch từ 4-5 tháng.