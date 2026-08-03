Phát hiện sai phạm tại 6 bến vật liệu ở Hà Nội nhờ "bản đồ đường thủy online"

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và đưa vào vận hành bản đồ đường thủy online phục vụ công tác quản lý địa bàn.

Theo Đội Cảnh sát đường thủy số 2, bản đồ đường thủy online tích hợp dữ liệu toàn bộ tuyến đường thủy do đơn vị quản lý, xác định tọa độ của các bến thủy nội địa, bến phà, bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng, công trình vượt sông, khu vực trọng điểm về trật tự, an toàn giao thông và những vị trí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra vi phạm.

Thông qua bản đồ đường thủy online, cán bộ, chiến sỹ có thể nhanh chóng tra cứu, định vị, đối chiếu và xác minh thông tin tại hiện trường. Công cụ này hỗ trợ trực tiếp hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và giải quyết các vụ việc phát sinh trên tuyến đường thủy.

Trước đây, việc quản lý địa bàn chủ yếu dựa vào hồ sơ và kinh nghiệm của cán bộ phụ trách từng tuyến. Khi cần kiểm tra một bến, bãi hoặc xác định vị trí xảy ra vụ việc, cán bộ, chiến sỹ phải tìm kiếm, đối chiếu nhiều nguồn thông tin. Với bản đồ đường thủy online, các dữ liệu cần thiết được tập hợp, giúp rút ngắn thời gian tra cứu và nâng cao tính chính xác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Việc xác định cụ thể tọa độ của từng bến, bãi còn giúp chỉ huy đơn vị theo dõi địa bàn trực quan, kịp thời nắm bắt những thay đổi trong hoạt động giao thông đường thủy.

Dữ liệu về vị trí, quy mô, tình trạng hoạt động của các bến, bãi được cập nhật, đối chiếu với thực tế, qua đó hỗ trợ phát hiện những địa điểm mới phát sinh hoặc có dấu hiệu hoạt động không đúng quy định.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Thiếu tá Lều Quang Minh, cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cho biết, mỗi khi kiểm tra thực địa, cán bộ chỉ cần mở bản đồ số là có thể biết chính xác vị trí, thông tin của từng bến, đồng thời dễ dàng phát hiện những trường hợp phát sinh mới hoặc có dấu hiệu hoạt động trái phép để kịp thời kiểm tra, xử lý.

Qua thực tiễn khai thác, bản đồ đường thủy online đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đã kịp thời phát hiện 6 vụ việc liên quan đến sai phạm tại 6 bến tập kết vật liệu xây dựng, làm cơ sở tổ chức kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, bản đồ đường thủy online giúp đơn vị theo dõi biến động của các bến, bãi, phát hiện sớm trường hợp phát sinh trái phép, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Đây cũng là cơ sở để lực lượng chức năng chủ động xây dựng phương án tuần tra, bố trí lực lượng phù hợp với đặc điểm của từng tuyến, từng khu vực và từng thời điểm.

Là người thường xuyên điều khiển phương tiện trên tuyến, anh Nguyễn Khánh Duy cho rằng: Khi lực lượng chức năng quản lý chính xác từng vị trí, việc cảnh báo, hướng dẫn và xử lý sự cố sẽ nhanh hơn; việc lưu thông trên tuyến sông cũng yên tâm hơn nhất là vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Ông Nguyễn Duy Khánh, chủ bến cát tại xã Thường Tín cho hay, đây là cách làm rất hiện đại và cần thiết. Tất cả các bến bãi đều được định vị rõ ràng trên bản đồ số nên cơ quan chức năng quản lý minh bạch, chính xác hơn. Những bến hoạt động đúng quy định cũng cảm thấy yên tâm vì mọi thông tin đều được công khai, rõ ràng. Bản đồ đường thủy online giúp lực lượng chức năng nắm rõ vị trí và tình trạng hoạt động của từng bến.

Qua đó, chủ bến nâng cao trách nhiệm, chủ động chấp hành các yêu cầu về phương tiện, người điều khiển, trang thiết bị cứu sinh, phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm an toàn cho hành khách.

Việc xây dựng và ứng dụng bản đồ đường thủy online là bước triển khai cụ thể Nghị quyết số 57-NQ/TW tại cơ sở, đưa công nghệ vào giải quyết những yêu cầu trực tiếp của công tác nghiệp vụ. Công cụ này vừa hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ xử lý công việc nhanh chóng, chính xác, vừa góp phần đổi mới phương thức quản lý địa bàn của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Để bản đồ đường thủy online tiếp tục phát huy hiệu quả, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 sẽ thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin, bảo đảm dữ liệu phản ánh đúng tình hình thực tế.

Việc bổ sung hiện trạng hoạt động, lịch sử kiểm tra, xử lý và những biến động của từng bến, bãi sẽ giúp đơn vị nhận diện sớm nguy cơ, chủ động phòng ngừa và xử lý vi phạm.

Từ hiệu quả bước đầu, bản đồ đường thủy online có thể trở thành công cụ quan trọng trong quản lý giao thông đường thủy nội địa, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lực lượng Cảnh sát giao thông và hướng tới xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại./.

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