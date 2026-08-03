Chậm tiến độ, "nút thắt" 300 mét cản trở giao thông Tỉnh lộ 5 ở Lâm Đồng

Sau thời gian dài chậm trễ do vướng giải phóng mặt bằng, việc thi công một đoạn trong dự án cải tạo nâng cấp cục bộ Tỉnh lộ 5, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chậm trễ do điều chỉnh, bổ sung hệ thống rãnh thoát nước ngầm.

Kết quả là, đoạn tuyến qua dốc 30 (thuộc địa phận xã Kiến Đức) dang dở giữa cao điểm mùa mưa, việc đi lại trơn trượt, khó khăn và trở thành “nút thắt” giữa dự án.

Theo các hộ dân sinh sống tại các xã Kiến Đức, Quảng Tín (Lâm Đồng), dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 5 đã cơ bản hoàn thành việc thảm nhựa mặt đường hơn 1 năm nay và việc đi lại trên toàn tuyến cơ bản thuận lợi, đảm bảo.

Điểm đầu đoạn đường trơn trượt qua dốc 30, Tỉnh lộ 5, hướng từ xã Kiến Đức vào xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Tuy nhiên, riêng đoạn qua dốc 30 (tiếp giáp với hồ Cầu Tư, thuộc địa phận xã Kiến Đức), nhà thầu mới triển khai việc thi công san gạt, hạ độ cao từ tháng 4/2026. Khoảng 2 tháng sau (tức tháng 6/2026), việc đi lại qua đoạn đường này rất trơn trượt, nguy hiểm trong khi thi công đình trệ, tạm ngưng do mưa kéo dài.

Anh Nguyễn Thanh Hương, trú xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoạn đường đang thi công có độ dốc lớn. Nhà thầu đào bới, hạ thấp độ cao để thi công vào thời điểm không phù hợp do chuẩn bị vào mùa mưa.

Kết quả là, việc đi lại của bà con qua đây hầu như bị đình trệ. Mỗi khi trời mưa là xe máy tay ga hầu như không đi được. Ôtô thì phải loại xe gầm cao, 2 cầu, chứ các loại xe gầm thấp thì hầu như không dám đi qua. Có nhiều xe lên lưng chừng dốc (hướng từ xã Quảng Tín ra xã Kiến Đức) đã phải lùi lại và đi qua các đường khác để đi ra đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ).

Hiện trạng Tỉnh lộ 5, đoạn qua dốc 30 nhìn từ trên cao. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Theo một lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng (trụ sở tại thôn Quảng Thọ, xã Kiến Đức), do đoạn đi qua dốc 30 quá trơn trượt, nguy hiểm nên hàng ngày nhiều cán bộ, nhân viên của đơn vị đều phải đi vòng các tuyến đường khác để đi làm và về nhà. Mong mỏi của người dân là chủ đầu tư, đơn vị thi công sớm có giải pháp đảm bảo việc lưu thông thuận tiện, an toàn qua tuyến đường này.

Cũng theo một số hộ dân, Tỉnh lộ 5 là tuyến giao thông huyết mạch, lưu lượng phương tiện lớn. Người dân rất phấn khởi, vui mừng khi các ngành chức năng bố trí kinh phí để cải tạo, nâng cấp, đảm bảo việc đi lại thuận tiện và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, quá trình thi công bất hợp lý đã khiến việc đi lại, giao thông trên tuyến đường này không đảm bảo. Nhà thầu và các đơn vị liên quan cần sớm khắc phục tình trạng này cũng như đảm bảo không xảy ra những sự việc tương tự.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Lâm Đồng, ông Nguyễn Đại Ngọc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 (tỉnh Lâm Đồng), đơn vị chủ đầu tư dự án cho biết, dự án cải tạo, nâng cấp cục bộ Tỉnh lộ 5 hiện đã cơ bản hoàn thành và khối lượng thi công đạt gần 90%. Hiện, chủ đầu tư đang đôn đốc nhà thầu thi công đoạn qua dốc 30 với chiều dài khoảng 300m; một cầu bê tông cốt thép; và hệ thống an toàn giao thông.

Cũng theo ông Nguyễn Đại Ngọc, đoạn qua dốc 30 thi công chậm hơn so với kế hoạch và hiện xảy ra tình trạng mặt đường đất trơn trượt, khiến việc đi lại khó khăn, không đảm bảo an toàn giao thông.

Mặt đường trơn trợt, đi lại khó khăn nhiều tháng nay, dự kiến sẽ còn kéo dài hết mùa mưa (tức tháng 11/2026). (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Nguyên nhân chính là đoạn này trước đây vướng mắc, chậm trễ trong giải phóng mặt bằng. Công tác này phải đến đầu năm 2026 mới hoàn thành, bàn giao cho nhà thầu.

Kế đó, trong quá trình thi công, đoạn này phát sinh nước ngầm và chủ đầu tư phải điều chỉnh phương án thiết kế bằng cách bổ sung một hệ thống rãnh ngầm để thoát nước. Đây là hạng mục phát sinh ngoài thiết kế và việc điều chỉnh phải mất khá nhiều thời gian.

Trước mắt, để đảm bảo giao thông qua khu vực này, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu là Công ty Cổ phần 471 (trụ sở tại tỉnh Nghệ An) phải thường xuyên đổ đá, gia cố để các phương tiện qua, lại được thuận lợi. Còn để thi công hoàn thành thì phải đợi nắng ráo nhiều ngày mới có thể tổ chức lu lèn đảm bảo độ chặt theo thiết kế, sau đó mới đổ đá, rải nhựa và hoàn thành việc nâng cấp, cải tạo đoạn tuyến trên.

Mặt đường Tỉnh lộ 5, đoạn qua dốc 30 vào ngày nắng ráo. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Theo quy định tại Luật Đường bộ 2024, tổ chức, cá nhân thi công trên đường đang khai thác (như Tỉnh lộ 5) có trách nhiệm bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình. Đồng thời, phải gửi biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình trước khi thi công đang khai thác đến cơ quan quản lý đường bộ để kiểm tra, giám sát. Cơ quan quản lý đường bộ có trách nhiệm xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền nếu việc thi công gây mất an toàn giao thông, an toàn công trình…

Theo chủ đầu tư, dự án cải tạo, nâng cấp cục bộ Tỉnh lộ 5 có tổng mức đầu tư 190 tỷ đồng. Sau cải tạo, nâng cấp, Tỉnh lộ 5 sẽ có nền đường rộng 7,5 m (trong đó mặt đường 5,5 m, lề đường 2m) theo tiêu chuẩn cấp IV miền núi. Toàn đoạn tuyến có tổng chiều dài khoảng 14 km và 4 cầu bê tông cốt thép. Dự án được khởi công vào tháng 12/2022 và dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30/12/2026.

Cũng theo báo cáo của chủ đầu tư gửi Sở Tài chính Lâm Đồng vào đầu tháng 7/2026, việc thực hiện dự án đảm bảo trình tự, thủ tục theo yêu cầu. Công tác quản lý dự án đúng quy định, đúng pháp luật về quản lý đầu tư, các vướng mắc phát sinh được giải quyết kịp thời, đảm bảo.

Báo cáo của chủ đầu tư không đề cập đến việc chậm trễ trong bàn giao mặt bằng, việc điều chỉnh thiết kế cũng như vấn đề lưu thông khó khăn qua dốc 30 của dự án này./.

Nhiều dự án giao thông chậm tiến độ, có nguy cơ không thể hoàn thành Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung, quyết tâm thực hiện đẩy nhanh tiến độ, tăng cường kiểm soát chất lượng công trình để bảo đảm kế hoạch hoàn thành.