Google châm ngòi cuộc đối đầu mới giữa Mỹ và châu Âu về chủ quyền số

Google bị EU phạt 890 triệu euro, Tổng thống Donald Trump lập tức đe dọa đáp trả bằng các biện pháp thương mại, làm dấy lên cuộc đối đầu mới giữa Mỹ và châu Âu về chủ quyền số.

Khoản phạt 890 triệu euro mà Liên minh châu Âu (EU) áp dụng đối với Google đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mở cuộc điều tra và cảnh báo các biện pháp đáp trả thương mại. Trong khi Brussels khẳng định các quy định số không thể đem ra thương lượng, Washington cho rằng các tập đoàn công nghệ Mỹ đang bị đối xử thiếu công bằng. Diễn biến mới cho thấy tranh chấp không chỉ xoay quanh thuế quan hay tiền phạt, mà còn phản ánh cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt về quyền xây dựng và thực thi các quy tắc của nền kinh tế số./.