Va chạm giữa xe đầu kéo và môtô tại Đắk Lắk khiến hai người thương vong

Ngày 3/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và môtô khiến hai người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ, 30 phút, ngày 3/8, xe ôtô tải đầu kéo biển số 47H-096.70 kéo theo sơmi rơmooc tải tự đổ, biển số 47RM-014.27 do ông L.H.V. (sinh 1984, trú xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông trên đường 30/4 theo hướng Bến xe phía Nam đi bến xe phía Bắc; khi đến ngã tư giao nhau giữa đường Y Ngông và 30/4 thuộc tổ dân 8 Tân Tiến, phường Buôn Ma Thuột thì va chạm với xe môtô biển kiểm soát 47C1-332.21 do Th.A.X. (sinh 1988) điều khiển, chở theo con gái là Th.Th.V. (sinh 2011) cùng trú xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk lưu thông cùng hướng.

Vụ tai nạn khiến cháu Th.Th.V. tử vong tại chỗ, anh Th.A.X. bị thương được đưa đi cấp cứu.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do người điều khiển xe môtô 47C1-332.21 chuyển hướng không đảm bảo an toàn, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía sau và người điều khiển xe ôtô tải đầu kéo thiếu quan sát./.

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