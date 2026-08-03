Tây Ninh gỡ vướng để khởi công đường chiến lược Tân An-Bình Hiệp

Dự án đường Tân An-Bình Hiệp đang được tỉnh Tây Ninh tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến phương án kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục đầu tư, nhằm bảo đảm tiến độ triển khai theo kế hoạch.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh, khó khăn lớn nhất hiện nay của dự án là phương án thiết kế kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương chưa được thống nhất.

Cục Đường bộ Việt Nam chưa chấp thuận phương án thiết kế cầu vượt theo phương án cầu giản đơn 13 nhịp, dài 544,8m do một số vị trí trụ cầu ảnh hưởng đến điều kiện khai thác, an toàn giao thông tại khu vực nhánh rẽ lên cao tốc.

Phương án thiết kế thay thế có chi phí tăng thêm khoảng 283 tỷ đồng so với phương án ban đầu, dẫn đến vượt tổng mức đầu tư dự án đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, gây khó khăn trong việc cân đối nguồn vốn.

Trước tình hình này, Ban Quản lý dự án kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép tạm dừng công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực nút giao kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương để chờ phương án thiết kế chính thức; đồng thời chấp thuận chủ trương tách dự án đầu tư xây dựng tuyến chính và tuyến kết nối thành hai dự án thành phần độc lập.

Việc tách dự án là cần thiết nhằm phân định rõ các hạng mục đủ điều kiện triển khai và các nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện; qua đó tập trung nguồn lực thực hiện trước những phần việc có thể triển khai, bảo đảm tiến độ chung, đồng thời vẫn giữ mục tiêu kết nối tuyến Tân An-Bình Hiệp với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương.

Bên cạnh khó khăn về thủ tục đấu nối giao thông, công tác giải phóng mặt bằng cũng phát sinh một số vấn đề liên quan đến phạm vi thu hồi đất, tài sản trên đất và điều kiện triển khai thực tế tại một số khu vực.

Các đơn vị liên quan đã tổ chức rà soát, khảo sát, thống nhất phương án xử lý theo hướng giữ ổn định hướng tuyến đã được phê duyệt, đồng thời tiếp tục phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Để tháo gỡ các điểm nghẽn, Ban Quản lý dự án kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ thẩm định, hoàn thiện hồ sơ dự án; Sở Xây dựng sớm tham mưu xử lý đề xuất tách dự án thành phần; Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh việc xem xét, phê duyệt hồ sơ đánh giá tác động môi trường.

Các xã, phường và Trung tâm Phát triển quỹ đất được đề nghị tập trung hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đẩy nhanh thủ tục đầu tư, bảo đảm triển khai đồng bộ các khu tái định cư phục vụ dự án.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh, đến nay, các công việc chuẩn bị đầu tư quan trọng của dự án đã được triển khai. Công tác xác định tim tuyến, phạm vi giải phóng mặt bằng, bàn giao cọc giải phóng mặt bằng, lập bản đồ địa chính, danh sách thửa đất và bản trích lục đã hoàn thành.

Đối với dự án giải phóng mặt bằng tuyến chính và tuyến kết nối, 9/9 xã, phường có dự án đi qua đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Hội đồng xác định giá đất; hoàn thành công bố chủ trương và ban hành thông báo thu hồi đất.

Công tác kiểm đếm đất, tài sản trên đất đang được triển khai, trong đó xã Tuyên Thạnh và xã Mộc Hóa đã hoàn thành kiểm đếm. Theo kế hoạch, công tác đo đạc, kiểm đếm sẽ hoàn thành trong tháng 8/2026; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức chi trả cho người dân sẽ thực hiện trong tháng 11/2026.

Đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến chính và các tuyến kết nối, đơn vị tư vấn đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, đang phối hợp với Sở Xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định, phấn đấu trình phê duyệt trong tháng 8/2026.

Dự kiến thiết kế bản vẽ thi công-dự toán hoàn thành trong tháng 10/2026 và tổ chức khởi công xây dựng trong tháng 12/2026. Song song với công tác giải phóng mặt bằng, các dự án khu dân cư-tái định cư phục vụ dự án cũng đang được triển khai.

Bốn khu tái định cư tại phường Kiến Tường và các xã Tân Tây, Mộc Hóa, Thạnh Hóa đã cơ bản hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, phê duyệt dự án hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi; dự kiến khởi công xây dựng trong quý 3/2026 và quý 4/2026.

Dự án đường Tân An-Bình Hiệp có tổng mức đầu tư hơn 9.318 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2031 từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Tuyến đường dài khoảng 62,7km, quy mô 4 làn xe, đi qua các địa phương gồm phường Khánh Hậu, phường Kiến Tường, các xã Mỹ An, Tân Tây, Thạnh Hóa, Thạnh Phước, Mộc Hóa, Tuyên Thạnh, Bình Hiệp.

Dự án được chia thành 6 dự án thành phần, gồm 4 dự án khu dân cư-tái định cư tại phường Kiến Tường, xã Tân Tây, xã Mộc Hóa, xã Thạnh Hóa; dự án giải phóng mặt bằng tuyến chính và tuyến kết nối; dự án đầu tư xây dựng tuyến chính và tuyến kết nối.

Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, có vai trò hình thành trục kết nối từ khu vực trung tâm tỉnh đến vùng Đồng Tháp Mười và cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp; tăng cường liên kết với các tuyến giao thông quan trọng như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, Quốc lộ N2, Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ logistics, thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển khu vực phía Tây tỉnh Tây Ninh.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư, bảo đảm sự đồng bộ giữa các hạng mục của dự án.

Các đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ; chủ động phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, nhất là trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hoàn thiện thủ tục đầu tư, qua đó sớm đưa dự án vào triển khai, phát huy hiệu quả đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh./.

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