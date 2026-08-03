Bệnh viện hạng đặc biệt cơ sở Ninh Bình khẳng định "cánh tay nối dài" hiệu quả

Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đang dần hình thành một trung tâm y tế hiện đại phục vụ hàng triệu người dân khu vực Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Một tháng chưa phải là quãng thời gian dài để đánh giá toàn diện hiệu quả của các bệnh viện quy mô lớn. Tuy nhiên, từ những ca cấp cứu được cứu sống trong "giờ vàng," nhiều bệnh nhân không còn phải ngược xuôi hàng trăm cây số hay những kỹ thuật chuyên sâu lần đầu được triển khai ngay tại địa phương, có thể thấy mục tiêu ban đầu của dự án đang từng bước trở thành hiện thực.

Nhu cầu rất lớn với dịch vụ y tế chất lượng cao

Sau khi hai bệnh viện lớn trên đi vào hoạt động đầu tháng 7, thay vì phải vượt hàng trăm cây số lên Hà Nội, giờ đây chỉ mất vài chục phút hoặc một đến hai giờ di chuyển, người dân đã có thể tiếp cận dịch vụ y tế mang thương hiệu các bệnh viện hạng đặc biệt ngay tại địa phương.

Chỉ sau một tháng chính thức đi vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận gần 56.500 lượt khám, điều trị 5.562 bệnh nhân nội trú, thực hiện hàng trăm ca phẫu thuật và nhiều kỹ thuật chuyên sâu vốn trước đây chỉ có tại Hà Nội.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận trung bình 2.500 lượt/ngày, có ngày vượt 3.000 lượt người bệnh. Các bác sỹ đã thực hiện thành công hơn 1.200 ca phẫu thuật, trong đó có 296 ca phẫu thuật cấp cứu, 98 ca phẫu thuật cấp cứu nguy kịch. Đáng chú ý, công suất sử dụng giường bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình luôn vượt 100%.

Còn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, trong 1 tuần đầu đi vào hoạt động bệnh viện đã tiếp nhận hơn 2.000 lượt người bệnh đến khám và điều trị, trong đó có hơn 330 trường hợp cấp cứu và thực hiện 55 ca phẫu thuật cấp cứu. Các bác sỹ đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật phiên và phẫu thuật cấp cứu ở nhiều chuyên khoa khác nhau như: thần kinh, chấn thương chỉnh hình, cột sống, tiêu hóa…

Người dân khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết trong tháng đầu đi vào hoạt động, nhu cầu điều trị nội trú ở mức cao, tập trung tại một số chuyên khoa như ngoại tổng hợp, thần kinh, tiêu hóa-gan mật, tim mạch, y học hạt nhân và ung bướu....

Riêng Khoa Tim mạch thường xuyên có khoảng 150 bệnh nhân trong khi chỉ được bố trí 100 giường; Khoa Ngoại có hơn 100 bệnh nhân trên quy mô 80 giường. Những con số ấy cho thấy nhu cầu rất lớn của người dân đối với dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại khu vực.

Khẳng định vai trò là "cánh tay nối dài"

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sau một thời gian đi vào hoạt động, số ca mổ phiên và cấp cứu đã tăng. Nhiều trường hợp tai nạn đa chấn thương đã được cấp cứu kịp thời khi chuyển ngay đến bệnh viện. Điều này khẳng định người dân các khu vực lân cận đã được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Tiến sỹ Nguyễn Thanh Xuân - Phụ trách Trung tâm Phẫu thuật thần kinh (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình) cho hay những ca chấn thương sọ não, đặc biệt là các ca trong tình trạng nặng, với thời gian ngắn được các bác sỹ xử lý cấp cứu sớm, mổ kịp thời thì cơ hội sống sẽ nhiều hơn và các tổn thương di chứng sau mổ ít hơn. Điều đặc biệt là bệnh nhân nếu phải vận chuyển hơn 1 tiếng đồng hồ nữa tới Bệnh viện ở Hà Nội thì tổn thương sẽ nặng thêm.

Có trường hợp bệnh nhân bị chấn thương sọ não rất nặng, cách bệnh viện 30km nên được chuyển thẳng tới đây và chỉ sau 1 giờ đã được đưa vào phòng phẫu thuật.

Phó giáo sư Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho hay bệnh viện cơ sở Ninh Bình sạch, hiện đại và hiện nay chưa có tình trạng quá tải và sẽ duy trì tình trạng để không quá tải. Bệnh viện hiện tiếp tục đào tạo và tuyển nhân lực để phục vụ người dân để làm sao để đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần với người dân.

Trong giai đoạn đầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vận hành với quy mô 300 giường bệnh. Khi hệ thống trang thiết bị và nhân lực được bổ sung đầy đủ, bệnh viện sẽ từng bước nâng công suất lên 1.000 giường theo kế hoạch đề ra.

Theo Phó giáo sư Đào Xuân Cơ, Bệnh viện Bạch Mai hiện vận hành theo mô hình "Một Bạch Mai-Hai cơ sở." Hai cơ sở tại Hà Nội và Ninh Bình không phải hai bệnh viện độc lập mà là một thể thống nhất về quản trị, tài chính, chuyên môn và chất lượng điều trị.

Để bảo đảm chất lượng đồng đều, bệnh viện đã điều động khoảng 1.300 giáo sư, bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và cán bộ hậu cần giàu kinh nghiệm trực tiếp làm việc tại cơ sở Ninh Bình. Điều đó giúp người bệnh ở Ninh Bình được hưởng chất lượng điều trị tương đương cơ sở Hà Nội, đồng thời việc quản lý liên thông cũng tạo thuận lợi cho người bệnh khi chuyển giữa hai cơ sở mà không phải thực hiện lại các thủ tục hành chính phức tạp.

Người dân được phẫu thuật chuyên sâu tại Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Ở lĩnh vực ngoại khoa của cả hai bệnh viện, các bác sỹ liên tiếp thực hiện thành công nhiều ca chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật cột sống phức tạp... Đặc biệt, nhiều kỹ thuật vốn trước đây chỉ thực hiện tại cơ sở Hà Nội như can thiệp tim mạch, lấy huyết khối cấp cứu đột quỵ, phẫu thuật cột sống... đã được triển khai đồng bộ tại Ninh Bình.

Với những tín hiệu tích cực sau tháng đầu vận hành, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đang từng bước khẳng định vai trò là "cánh tay nối dài" của một bệnh viện hạng đặc biệt, mang tinh hoa y học đến gần hơn với người dân...

Đây cũng là một trong những nội dung nằm trong chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia áp dụng trong ngành y tế theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.”

Việc triển khai Nghị quyết 57 đối với ngành y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn./.

Khám bệnh, tri ân người có công và gia đình chính sách​ tại TP Hồ Chí Minh Nhiều bệnh viện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, thăm hỏi tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các vùng căn cứ cách mạng.