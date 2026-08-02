Giao chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn quốc đạt 100% vào năm 2030

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa qua đã ký Quyết định số 1468/QĐ-TTg giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố giai đoạn 2026-2030.

Theo Quyết định mới, giao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn quốc năm 2026 là 95,98%, năm 2027 là 96,86%, năm 2028 là 97,76%, năm 2029 là 98,67%, năm 2030 là 100%.

Trong số đó, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2026 của thành phố Hà Nội là 96,25%, Thành phố Hồ Chí Minh là 96%, tỉnh Cao Bằng 99,36%, tỉnh Lào Cai 97%, tỉnh Điện Biên 98,47%... Đến năm 2030 tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của tất cả các tỉnh đều là 100%.

Nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, hộ cận nghèo

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất: nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, người thuộc hộ cận nghèo, người khuyết tật, người yếu thế và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo đảm duy trì bền vững và tăng tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Cấp phát thuốc bảo hiểm y tế. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thực hiện; triển khai các giải pháp hiệu quả để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, hướng đến đạt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030; xây dựng tài liệu hướng dẫn các địa phương tính tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế và hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Y tế đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp, cơ chế, chính sách liên quan đến việc phát triển đối tượng tham gia, đóng bảo hiểm y tế và tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm ổn định để có kế hoạch cân đối ngân sách trung và dài hạn.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia đóng bảo hiểm y tế

Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam đổi mới hình thức, nội dung, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật về thực hiện bảo hiểm y tế trong giai đoạn mới để cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức và người dân nắm rõ hơn về ý nghĩa, tính nhân văn, tầm quan trọng của bảo hiểm y tế và trách nhiệm chung tay của mỗi người dân trong việc tham gia bảo hiểm y tế, đẩy mạnh tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia đóng bảo hiểm y tế, thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế theo hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế; nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm vận hành ổn định Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế...

Xử lý tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm y tế

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ chỉ tiêu tại Quyết định này, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp đưa chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và dài hạn của địa phương; giao chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế đến cấp xã; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện; chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện để đạt chỉ tiêu được giao; thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về người lao động, tiền lương tại các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn để rà soát, đối chiếu và xử lý tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm y tế.

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế địa phương. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực phù hợp để hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tại địa phương ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định, cụ thể như sau:

Tập trung hỗ trợ thêm cho các đối tượng đang được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định: người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên; người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật; nhân viên y tế thôn, bản; cô đỡ thôn, bản; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã được xác định không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; người được tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú theo quy định của Luật Di sản văn hóa; nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người; người khuyết tật, người cao tuổi theo quy định của pháp luật chưa được hưởng chính sách bảo hiểm y tế để tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của các nhóm đối tượng này.

Khuyến khích hỗ trợ một số đối tượng khác trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý để đạt mục tiêu 100% các đối tượng này tham gia bảo hiểm y tế.../.

Kế hoạch hành động về thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai để đạt mục tiêu thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế trong giai đoạn mới, hướng tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030