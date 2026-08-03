Google hợp tác với Zalo ra mắt Trung tâm An toàn số bảo vệ người dùng Việt

Với mục tiêu tăng cường nhận thức và trang bị kỹ năng an toàn số cho cộng đồng, ngày 3/8, Zalo và Google chính thức công bố chiến dịch hợp tác "Chung tay phòng, chống lừa đảo trực tuyến."

Chiến dịch được triển khai trong bối cảnh Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương xác định mục tiêu xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; trong đó nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn mạng, tạo đột phá về bảo đảm an ninh con người toàn diện và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Việc trang bị kỹ năng số, nâng cao năng lực tự bảo vệ của người dân trước các nguy cơ lừa đảo trực tuyến vì vậy không chỉ là giải pháp công nghệ, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng môi trường số an toàn, lấy người dân làm trung tâm của quá trình chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên ra mắt Trang thông tin Trung tâm an toàn nhằm hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam 06/8. Mục đích của Trang thông tin hướng đến việc tổng hợp kiến thức, công cụ và hướng dẫn người dùng chủ động nhận diện, phòng tránh các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi.

Kết hợp sức mạnh công nghệ từ hệ sinh thái Google và khả năng tiếp cận hơn 80 triệu người Việt của Zalo, Trung tâm an toàn được xây dựng như một cẩm nang an toàn số dành cho người Việt. Không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng, trang thông tin hướng đến việc nâng cao nhận thức giúp hình thành thói quen bảo vệ bản thân và gia đình.

Bên cạnh đó, chiến dịch còn giới thiệu hệ thống giải pháp bảo mật đến từ cả Google và Zalo nhằm hỗ trợ người dùng chủ động phòng vệ trong các hoạt động hàng ngày trên môi trường Internet.

Được thiết kế với nội dung trực quan, ngôn ngữ gần gũi và dễ tiếp cận, trang Trung tâm an toàn hệ thống lại các hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay. Từ đó, hướng dẫn cách nhận diện, xử lý và áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp.

Các kịch bản và quy trình lừa đảo trực tuyến phổ biến như lừa đảo tình cảm, đầu tư; mạo danh cơ quan nhà nước hay gửi tập tin, link có chứa mã độc để tấn công người dùng được trình bày sinh động và dễ hiểu, giúp người dùng có thể nắm bắt thông tin nhanh chóng. Với mỗi hình thức lừa đảo, Trung tâm an toàn còn đưa ra các gợi ý hành động để người dùng có thể nhận diện các “bẫy” điển hình, chủ động bảo vệ cho bản thân và gia đình tốt hơn.

Bên cạnh đó, Trung tâm an toàn khuyến nghị người dùng ghi nhớ ba nguyên tắc cốt lõi để giảm thiểu rủi ro trên không gian mạng: cảnh giác khi giao tiếp với người lạ, không cung cấp thông tin cá nhân dù qua tin nhắn hay cuộc gọi; cẩn trọng khi giao dịch chuyển tiền trên các nền tảng chưa được xác thực; luôn xác minh thông tin bằng cách gọi đến đường dây nóng của cơ quan nhà nước gần nhất hoặc gọi video cho người thân.

Nhận diện rủi ro chính là bước đầu, để giúp người dân trở thành “công dân số thông thái," hợp tác chiến lược giữa Zalo và Google hướng đến thiết lập những công cụ phòng vệ thực tiễn. Từ thiết bị, trình duyệt đến ứng dụng nhắn tin, Zalo và Google hy vọng có thể hỗ trợ người dùng chủ động bảo vệ bản thân trong từng thao tác hàng ngày.

Đặc biệt, các biện pháp còn tập trung nâng cao an toàn không gian mạng cho trẻ em, bao gồm hệ sinh thái giải pháp bảo vệ người dùng, đặc biệt là gia đình, trẻ em và thanh thiếu niên toàn diện như tính năng Circle to Search, tính năng Safe Search, ứng dụng YouTube Kids và ứng dụng quản lý Family Link dành cho phụ huynh.

Về phía Zalo, nền tảng tích hợp trực tiếp các biện pháp bảo mật vào giao diện nhắn tin để mang đến trải nghiệm trực tuyến an toàn và riêng tư của người dùng như: Tính năng Báo xấu/Lừa đảo (Report); Tính năng bảo mật 2 lớp (2FA - 2-factor authentication); Kiểm soát quyền riêng tư./.

AI dần trở thành lựa chọn mặc định trong tìm kiếm của Google Các câu trả lời do AI tạo ra hiện xuất hiện trong 43% kết quả tìm kiếm của Google, tăng mạnh so với mức 15% một năm trước, phản ánh sự dịch chuyển rõ nét trong hành vi tìm kiếm trực tuyến.