Khoa học

Nghị quyết 57: "Hạt nhân" tạo sức bật mới hướng tới tăng trưởng hai con số

Nghị quyết số 57-NQ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành "kim chỉ nam" để nền kinh tế Việt Nam giải quyết các điểm nghẽn, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững.

Thúy Hiền
Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
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Đột phá công nghệ, đổi mới sáng tạo

NGHỊ QUYẾT 57 VỀ ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN KHCN

KẾT LUẬN SỐ 18-KL/TW HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 2 BCH TW ĐẢNG KHÓA XIV

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