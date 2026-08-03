Nghị quyết 57: "Hạt nhân" tạo sức bật mới hướng tới tăng trưởng hai con số

Tin cùng chuyên mục
Động lực mới từ xây dựng hệ sinh thái số ngành công thương
Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, Bộ Công Thương xác định chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng ngành.
Phát hiện mới về quá trình lão hóa của con người
Theo một nghiên cứu, quá trình lão hóa diễn ra không đồng đều giữa các tế bào, trong đó một số tế bào có thể "già" nhanh hơn đáng kể so với những tế bào khác.
Yếu tố di truyền có thể quyết định quá trình phát triển ung thư
Các nhà khoa học cho rằng những khác biệt nhỏ trong bộ gene được thừa hưởng từ khi sinh ra có thể ảnh hưởng đến việc đột biến nào sẽ tồn tại trong tế bào.
Điều trị hiệu quả ca ung thư phổi mang đồng thời hai đột biến gen hiếm gặp
Sau khi tổng hợp kết quả cận lâm sàng, các bác sỹ chẩn đoán, bệnh nhân mắc ung thư phổi phải giai đoạn tiến triển và chỉ định thực hiện xét nghiệm sinh học phân tử để lựa chọn phương án điều trị.
Việt Nam phấn đấu đến năm 2045 làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới
Theo kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp và môi trường, Việt Nam phấn đấu đến 2045 làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gene.
Tên lửa SpaceX lao xuống Mặt Trăng với tốc độ gấp 7 lần âm thanh
Theo các chuyên gia theo dõi vật thể không gian, tầng trên của tên lửa sẽ va chạm ngoài ý muốn với vệ tinh tự nhiên của Trái Đất ở tốc độ khoảng 8.700 km/giờ, tương đương gấp 7 lần tốc độ âm thanh.
Hàn Quốc tham gia dự án xây dựng căn cứ Mặt trăng của NASA
KASA và NASA ký thư bày tỏ ý định tham gia chung, hướng tới hợp tác xây dựng căn cứ Mặt Trăng và xác định các lĩnh vực công nghệ Hàn Quốc có thể đóng góp cho chương trình khám phá Mặt Trăng Artemis.
Giải mã ADN thế hệ mới: Khi khoa học mở lối cho những người chiến sỹ trở về
Việc làm chủ công nghệ giải trình tự gene thế hệ mới cùng phương pháp phân tích dữ liệu di truyền mở ra cơ hội giải mã mẫu hài cốt từng "không thể đọc" để từng bước trả lại tên cho các liệt sỹ.
Châu Âu muốn là đối tác đồng hành với Mỹ trong sứ mệnh Mặt Trăng
Theo kế hoạch, chương trình Artemis III của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ được phóng vào năm 2027, đưa 3 nhà du hành vũ trụ của NASA cùng ông Parmitano lên tàu vũ trụ Orion.
Phương pháp mới giúp phát hiện sớm bệnh Alzheimer
Phương pháp xét nghiệm mới có thể giúp phát hiện 2 protein amyloid và tau, vốn tích tụ trong não nhiều năm trước khi bệnh khởi phát.
Đảm bảo an toàn bức xạ và hạt nhân phục vụ chiến lược phát triển quốc gia
Hội nghị pháp quy hạt nhân toàn quốc thảo luận các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp lý và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội bền vững trong giai đoạn mới.
Phát hiện loài khủng long sinh sống cách đây 210 triệu năm
Các nhà khoa học vừa phát hiện loài khủng long mới Musango matusadonaensis tại Zimbabwe, sinh sống cách đây 210 triệu năm, hé lộ nhiều manh mối về sự đa dạng sinh học thời kỳ đầu ở miền Nam châu Phi.
Khai mạc năm lượng tử Gia Lai 2026
Năm Lượng tử Gia Lai 2026 không chỉ là chuỗi sự kiện khoa học, mà là bước khởi đầu của chiến lược xây dựng hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh.
Khoa học công nghệ-đòn bẩy giúp nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới
Đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo sẽ giúp cho tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam có bước nhảy vọt đột phá.
Định hình không gian phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Giá trị của mỗi không gian phát triển là khả năng kết nối, tổ chức các dòng vận động và chuyển hóa nguồn lực thành năng suất, cơ hội phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Thúc đẩy hợp tác phát triển công nghệ lượng tử trong khu vực Đông Nam Á
Các quốc gia Đông Nam Á đều đứng trước cơ hội cũng như những thách thức chung về phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng nghiên cứu, hợp tác với doanh nghiệp và hoàn thiện khung chính sách.
Gỡ vướng cơ chế dự toán ngân sách cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi đổi mới sáng tạo
Chính phủ ban hành Nghị quyết quy định cơ chế phân bổ ngân sách đối với các bộ, ngành và địa phương chưa thành lập Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Các phi hành gia Nga và Mỹ trở về Trái Đất an toàn sau 8 tháng trên ISS
Phi hành đoàn gồm 2 nhà du hành vũ trụ Nga và 1 phi hành gia Mỹ đã hạ cánh an toàn xuống Kazakhstan sau 8 tháng làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
Phát hiện cơ chế miễn dịch độc đáo ở hải quỳ, mở ra hy vọng bảo vệ rạn san hô
Việc hiểu rõ cơ chế miễn dịch của hải quỳ có thể giúp tìm ra những phương pháp mới nhằm tăng cường khả năng chống chịu bệnh tật của san hô trước biến đổi khí hậu và các tác nhân gây hại từ môi trường.
Thế hệ vi robot có khả năng di chuyển trong không gian 3 chiều
Việc cho phép các vi robot hoạt động trên nhiều lớp bề mặt thay vì chỉ một mặt phẳng liên tục sẽ mở ra hướng phát triển mới cho thế hệ robot siêu nhỏ phục vụ nghiên cứu khoa học và y học chính xác.
SpaceX phóng thành công Starship, triển khai 20 vệ tinh Starlink thế hệ mới
Theo giới quan sát, thành công của chuyến bay thử nghiệm giúp SpaceX tiến gần hơn tới mục tiêu tái sử dụng hoàn toàn hệ thống Starship và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của NASA.
Sao Kim có thể đang tự "xé toạc" từ bên trong
Mô hình 3D mới của các nhà khoa học chỉ ra nhiều thung lũng đứt gãy trên Sao Kim có thể vẫn đang mở rộng, cho thấy hành tinh này chưa "chết" về địa chất như giả thuyết từng được chấp nhận.
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thúc đẩy ngoại giao khoa học tại Cộng hòa Áo
Việt Nam kết nối với Áo thông qua hợp tác nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực nghiên cứu và huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển đất nước.
Lần đầu giải mã "thế giới vô hình" của rạn san hô lớn nhất thế giới
Những tiến bộ trong công nghệ giải trình tự ADN đã tạo điều kiện cho việc nghiên cứu hệ vi sinh trên quy mô toàn hệ sinh thái rạn san hô Great Barrier.
Mỹ điều tra một đợt bùng phát bệnh tả do ký sinh trùng cyclospora
Tính đến ngày 22/7, đợt bùng phát mới liên quan đến ký sinh trùng cyclospora gây ra tiêu chảy đã ảnh hưởng đến 72 người song chưa có thông báo về địa điểm tập trung các ca bệnh.
Công nghệ lượng tử mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho khoa học, đổi mới sáng tạo
Cuộc thi Hackathon quốc tế không chỉ là sự kiện khởi động cho chuỗi hoạt động khoa học-công nghệ trọng điểm của tỉnh mà còn mang ý nghĩa nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo.
Phát hiện 2 loài san hô quý hiếm trong Khu bảo tồn biển tỉnh Cà Mau
Theo Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư tỉnh Cà Mau, cả 2 loài san hô cành đa mi và khối đầu thùy vừa được ghi nhận đều nằm trong danh sách các loài thuộc nhóm quý hiếm của Việt Nam và thế giới.
Phát triển khoa học, công nghệ gắn với an ninh dữ liệu
Theo ông Phan Phương Tùng, Giám đốc DXCenter, việc xây dựng dữ liệu tự chủ không chỉ góp phần phát triển kinh tế số mà còn tạo nền tảng hình thành kinh tế dữ liệu trong tương lai.
Giải bài toán an ninh năng lượng trong bối cảnh nhu cầu lớn nhưng rủi ro cao
Trong bối cảnh rủi ro từ xung đột địa chính trị, đứt gãy nguồn cung, giá cả leo thang, làm sao để bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ tăng trưởng hai con số là vấn đề được các chuyên gia thảo luận.
Nâng tầm thương hiệu cá chình bông Phú Yên
Việc xác lập chỉ dẫn địa lý sản phẩm cá chình bông Phú Yên không chỉ bảo vệ quyền lợi của người sản xuất, kinh doanh mà còn là cam kết về chất lượng sản phẩm với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.