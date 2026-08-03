Chỉ số giá tiêu dùng tháng Bảy giảm 0,12% nhờ giá xăng dầu hạ nhiệt

Ngày 3/8, Cục Thống kê thông tin chỉ số giá tiêu dùng tháng Bảy giảm 0,12% so với tháng Sáu do giá xăng dầu và thực phẩm đồng loạt đi xuống. Mức giảm ghi nhận, khu vực thành thị là 0,13% và khu vực nông thôn là 0,12%.

Dù vậy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Bảy vẫn tăng 3,08% so với tháng 12/2025 và tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung bình quân bảy tháng của năm 2026, CPI tăng 4,39% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi lạm phát cơ bản có mức tăng thấp hơn là 4,19%.

Báo cáo từ Cục Thống kê chỉ ra trong số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính của tháng Bảy, thị trường chứng kiến sự phân hóa với 8 nhóm tăng giá và 3 nhóm giảm giá.

Tác động lớn nhất đến xu hướng giảm của CPI chung là nhóm giao thông với mức giảm 2,02%, làm giảm 0,2 điểm phần trăm chỉ số chung, bắt nguồn từ việc giá xăng trong nước giảm 4,35% và giá dầu diezen giảm 9,18% sau các kỳ điều chỉnh bám sát thị trường thế giới.

Tiếp đến, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,07%, trong đó lương thực giảm 0,5% do giá gạo giảm 0,8% khi vụ thu hoạch lúa hè thu giúp tăng nguồn cung, còn thực phẩm giảm 0,07% với nguồn cung thịt lợn, thịt gia cầm và thủy hải sản tươi sống dồi dào.

Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng cũng giảm nhẹ 0,07% nhờ giá gas đun giảm mạnh 11,41% theo giá thế giới, dẫu cho giá điện sinh hoạt tăng 1,55% và giá nước sinh hoạt tăng 0,27% vì thời tiết nắng nóng.

Ở chiều ngược lại, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác ghi nhận mức tăng cao nhất với 1,96%, chịu ảnh hưởng chủ yếu từ việc điều chỉnh tăng 7,9% mức đóng bảo hiểm y tế theo lương cơ sở mới.

Các nhóm dịch vụ khác như văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,52% do bước vào cao điểm du lịch hè; giáo dục tăng 0,24% vì một số cơ sở điều chỉnh học phí; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,18%; May mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,16%.

Trên thị trường, chỉ số giá vàng tháng Bảy giảm 3,02% so với tháng trước theo đà thế giới nhưng bình quân bảy tháng vẫn tăng 51,86%, còn chỉ số giá USD tăng nhẹ 0,18% trong tháng và tăng 1,55% qua bảy tháng.

Trong bức tranh chung của bảy tháng, báo cáo cho biết các yếu tố chính thúc đẩy CPI tăng 4,39% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,72%, nhóm giao thông tăng 5,01% và nhóm hàng ăn, dịch vụ ăn uống tăng 4,77% (do chi phí chăn nuôi cùng nguyên liệu đầu vào tăng). Về mặt vĩ mô, lạm phát cơ bản tháng Bảy tăng 0,33% so với tháng trước và tăng 4,63% so với cùng kỳ năm trước, duy trì mức bình quân bảy tháng ổn định nhờ loại trừ biến động của các nhóm mặt hàng xăng dầu, gas, thực phẩm tươi sống và dịch vụ do Nhà nước quản lý./.

CPI tháng Sáu giảm 0,39% chủ yếu do giá xăng dầu giảm theo giá thế giới Ngày 3/7, Cục Thống kê công bố CPI tháng Sáu giảm 0,39% chủ yếu từ giá xăng dầu và lương thực, trong khi 6 tháng đầu năm tăng trung bình 4,38%, phản ánh áp lực lạm phát toàn diện.