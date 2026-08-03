Gần 187,2 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường trong bảy tháng của năm 2026

Số liệu từ Cục Thống kê công bố ngày 3/8 cho thấy tình hình đăng ký doanh nghiệp bảy tháng năm 2026 ghi nhận xu hướng phát triển đan xen nhiều biến động.

Tính chung bảy tháng, cả nước có gần 187,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước, trung bình mỗi tháng có 26,7 nghìn doanh nghiệp tham gia thị trường.

Trong đó, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt hơn 125,9 nghìn đơn vị với tổng số vốn đăng ký gần 1.518,9 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 597,3 nghìn người. So với cùng kỳ năm ngoái, các chỉ số này tăng 16,9% về số doanh nghiệp, tăng 63,6% về số vốn nhưng giảm 10,9% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp mới đạt 12,1 tỷ đồng, tăng 39,9%.

Khi tính thêm phần vốn bổ sung, tổng số vốn đăng ký rót vào nền kinh tế trong bảy tháng đạt gần 3,6 triệu tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2025. Ngoài ra, số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt gần 61,3 nghìn doanh nghiệp, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm trước.

Sự phân hóa theo khu vực kinh tế trong bảy tháng cũng thể hiện khá rõ nét. Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ghi nhận 1.325 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 39,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Khu vực công nghiệp và xây dựng có gần 31 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 31,4%. Trong khi đó, khu vực dịch vụ vẫn chiếm số lượng áp đảo với 93,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 12,5%.

Riêng trong tháng Bảy, hoạt động đăng ký thành lập mới có dấu hiệu chậm lại so với tháng trước. Cả nước có hơn 14,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 166,3 nghìn tỷ đồng và 82 nghìn lao động. So với tháng Sáu, các số liệu này giảm 15,5% về số doanh nghiệp, giảm 41,9% về vốn đăng ký và giảm 0,6% về số lao động. Dù vậy, so với cùng kỳ năm trước, số lượng doanh nghiệp giảm 13,9% nhưng số vốn đăng ký lại tăng 41,6% và số lao động tăng 3,8%. Vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp mới trong tháng đạt 11,7 tỷ đồng, giảm 31,3% so với tháng Sáu nhưng tăng 64,4% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, cả nước có hơn 10,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 25,5% so với tháng trước và giảm 30,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Ở chiều ngược lại, số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức đáng chú ý. Chỉ tính riêng trong tháng Bảy, cả nước ghi nhận 8.723 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 20,4% so với tháng trước và tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh đó, có 10.382 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 3,9% so với tháng trước và 136,8% so cùng kỳ; Có 7.209 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng tương ứng 45,4% so với tháng trước và 269,9% so cùng kỳ.

Tính chung bảy tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là hơn 87,5 nghìn doanh nghiệp, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước; Hơn 36,6 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ giải thể, giảm 11,7%; Gần 31,2 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 118,7%. Như vậy, trung bình mỗi tháng có khoảng 22,2 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, phản ánh những khó khăn nhất định mà cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang phải đối mặt./.

Sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2026 lập đỉnh kỷ lục trong nhiều năm Theo báo cáo từ Cục Thống kê, sự khởi sắc này đến khi nhiều năng lực sản xuất mới được đưa vào vận hành và hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục mở rộng.