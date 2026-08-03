Giá vàng tăng khi triển vọng đàm phán Mỹ-Iran làm dịu lo ngại lạm phát

Giá vàng tăng trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 3/8, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán mới với Iran sẽ bắt đầu vào cuối ngày 3/8 (giờ địa phương), làm dấy lên kỳ vọng về một bước đột phá trong cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng.

Nếu đạt được thỏa thuận, giá năng lượng có thể hạ nhiệt, qua đó giảm bớt áp lực lạm phát.

Vàng giao ngay được giao dịch quanh mức 4.070 USD/ounce trong đầu phiên 3/8, sau khi khép lại tháng Bảy với mức tăng khoảng 1% - tháng tăng đầu tiên kể từ tháng 2/2026.

Tính đến 6 giờ 39 phút sáng 3/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,6% lên 4.070,21 USD/ounce. Giá bạc tăng 1,2% lên 58,26 USD/ounce. Bạch kim và palladium cũng đồng loạt tăng giá, trong khi chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index, thước đo sức mạnh của đồng USD, giảm 0,2%.

Ngày 2/8, Tổng thống Trump cho biết ông đã hủy kế hoạch tiến hành một hoạt động quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran sau khi các đồng minh ở Trung Đông, trong đó có Saudi Arabia, đề nghị Mỹ ưu tiên giải pháp đàm phán. Thông tin này khiến giá dầu Brent giảm hơn 7%.

Bên cạnh diễn biến địa chính trị, thị trường vàng cũng đang theo dõi sát định hướng chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Theo báo New York Times, Chủ tịch Fed Kevin Warsh đang cân nhắc giảm tần suất các cuộc họp chính sách tiền tệ. Nếu được thực hiện, đây sẽ là thay đổi đáng kể đối với Fed. Tuần trước, Fed đã bỏ phiếu với tỷ lệ 9-3 để giữ nguyên lãi suất lần thứ 5 liên tiếp.

Một số nhà đầu tư chỉ trích ông Warsh vì hạn chế đưa ra tín hiệu về triển vọng lãi suất, trong bối cảnh Fed chịu sức ép ngày càng lớn trong việc kiềm chế lạm phát.

Ba quan chức phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tuần trước cảnh báo rằng nếu Fed chậm hành động, ngân hàng trung ương có thể sẽ phải áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn trong tương lai.

Tuy vậy, giá vàng hiện vẫn thấp hơn hơn 20% so với thời điểm trước khi xung đột Mỹ-Iran bùng phát cách đây hơn 5 tháng.

Giá năng lượng tăng cao trong thời gian qua đã làm gia tăng áp lực lạm phát, khiến thị trường dự báo lãi suất sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn. Đây là yếu tố bất lợi đối với vàng do kim loại quý này không mang lại lợi suất.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 3/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 137-141 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng thế giới chấm dứt chuỗi giảm, tăng mạnh nhất kể từ hồi tháng 2 Giá vàng thế giới tăng trở lại trong tháng 7/2026 khi lạm phát Mỹ hạ nhiệt làm giảm áp lực tăng lãi suất của Fed, dù thị trường vẫn chịu tác động từ đồng USD và bất ổn địa chính trị.