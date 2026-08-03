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Giá vàng trong nước đi ngang, SJC giao dịch ở ngưỡng 141 triệu đồng

Sáng nay, giá vàng SJC giữ nguyên 137-141 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng đi ngang. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Hồng Kiều
Giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 137 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Vietnam+)
Giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 137 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Vietnam+)

Giá vàng trong nước sáng nay (3/8) chưa có biến động so với chốt phiên cuối tuần trước, trong khi tỷ giá USD tăng thêm 20 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 137 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này chưa có biến động so với chốt phiên cuối tuần trước (1/8).

Cùng xu hướng trên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 137-141 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), đi ngang so với ngày 1/8.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đang được giao dịch cao hơn 1,3 triệu đồng/lượng so với vàng SJC, theo đó giá vàng nhẫn niêm yết 138,3-142,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), chưa có biến động so với chốt phiên cuối tuần trước (1/8).

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tính chung cả tháng Bảy, giá vàng miếng SJC đã giảm khoảng 7 triệu đồng/lượng so với cuối tháng trước. Nếu đi mua vàng ở thời điểm đầu tháng và bán ra hôm nay 1/8, người mua chịu lỗ 11 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.056 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 129,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 11,6 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.358 đồng/USD, tăng 20 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước (31/7).

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau so với chốt phiên ngày 22/7. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.070-26.480 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 10 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước (1/8).

Về phía Ngân hàng Vietinbank, doanh nghiệp giao dịch ở mức 26.052-26.497 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 27 đồng/USD ở chiều bán ra; Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 26.100-26.480 đồng/USD, tăng 10 đồng/USD so với chốt phiên ngày 1/8. Còn Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 26.070-26.470 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 20 đồng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày 31/7./.

(Vietnam+)
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