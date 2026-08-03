Liên minh châu Âu giảm nhập khẩu LNG xuống mức thấp nhất trong gần 1 năm

Số liệu của tổ chức Gas Infrastructure Europe (GIE) cho thấy Liên minh châu Âu (EU) đã giảm 26% lượng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong tháng Bảy, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2024.

Cụ thể, lượng LNG được đưa từ các cảng tiếp nhận vào mạng lưới vận chuyển khí đốt của EU trong tháng Bảy đạt khoảng 8,4 tỷ m3, thấp hơn so với khoảng 10,2 tỷ m3 trong tháng Sáu.

Sau khi đạt mức kỷ lục 13,6 tỷ m3 trong tháng Ba, lượng LNG nhập khẩu của châu Âu liên tục giảm, lần lượt là 7% trong tháng Tư; 11% trong tháng 5; 9,2% trong tháng Sáu và 16,9% trong tháng Bảy.

Tháng 1/2026, Hội đồng Liên minh châu Âu đã thông qua quy định từng bước chấm dứt nhập khẩu LNG và khí đốt vận chuyển qua đường ống từ Nga.

Theo quy định này, lệnh cấm đối với các hợp đồng nhập khẩu LNG ngắn hạn có hiệu lực từ ngày 25/4/2026, trong khi các hợp đồng dài hạn sẽ bị cấm từ ngày 1/1/2027.

Đối với khí đốt vận chuyển qua đường ống, các hợp đồng ngắn hạn sẽ bị cấm từ ngày 17/6/2026 và các hợp đồng dài hạn từ ngày 1/11/2027./.

Liên minh châu Âu miễn trừ LNG từ dự án của Nga xuất sang Hàn Quốc Liên minh châu Âu đã đưa vào điều khoản ngoại lệ cho phép tiếp tục cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc vận chuyển LNG từ dự án Sakhalin 2 của Nga sang Hàn Quốc và Nhật Bản.