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Liên minh châu Âu giảm nhập khẩu LNG xuống mức thấp nhất trong gần 1 năm

Lượng LNG được đưa từ các cảng tiếp nhận vào mạng lưới vận chuyển khí đốt của EU trong tháng Bảy đạt khoảng 8,4 tỷ m3, thấp hơn so với khoảng 10,2 tỷ m3 trong tháng Sáu.

Lê Hải
Trạm bơm khí tự nhiên hóa lỏng tại Dortmund, miền Tây Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trạm bơm khí tự nhiên hóa lỏng tại Dortmund, miền Tây Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Số liệu của tổ chức Gas Infrastructure Europe (GIE) cho thấy Liên minh châu Âu (EU) đã giảm 26% lượng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong tháng Bảy, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2024.

Cụ thể, lượng LNG được đưa từ các cảng tiếp nhận vào mạng lưới vận chuyển khí đốt của EU trong tháng Bảy đạt khoảng 8,4 tỷ m3, thấp hơn so với khoảng 10,2 tỷ m3 trong tháng Sáu.

Sau khi đạt mức kỷ lục 13,6 tỷ m3 trong tháng Ba, lượng LNG nhập khẩu của châu Âu liên tục giảm, lần lượt là 7% trong tháng Tư; 11% trong tháng 5; 9,2% trong tháng Sáu và 16,9% trong tháng Bảy.

Tháng 1/2026, Hội đồng Liên minh châu Âu đã thông qua quy định từng bước chấm dứt nhập khẩu LNG và khí đốt vận chuyển qua đường ống từ Nga.

Theo quy định này, lệnh cấm đối với các hợp đồng nhập khẩu LNG ngắn hạn có hiệu lực từ ngày 25/4/2026, trong khi các hợp đồng dài hạn sẽ bị cấm từ ngày 1/1/2027.

Đối với khí đốt vận chuyển qua đường ống, các hợp đồng ngắn hạn sẽ bị cấm từ ngày 17/6/2026 và các hợp đồng dài hạn từ ngày 1/11/2027./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Liên minh châu Âu #nhập khẩu LNG #vận chuyển khí đốt
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